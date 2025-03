La campaña por las elecciones departamentales está a toda marcha y hay 146 candidatos compitiendo a nivel nacional. Al igual que en las elecciones internas y nacionales, la presentación de las postulaciones en la Corte Electoral muestra que la representación de mujeres continúa siendo insuficiente: hay solamente 25 titulares en la contienda por alcanzar el máximo cargo departamental.

El Frente Amplio (FA) se posiciona como el partido que tiene más candidaturas de mujeres: de 49 postulantes a los 19 departamentos, 12 son mujeres, lo que implica 24% del total dentro del partido. Por otra parte, la coalición de izquierda definió que en Salto, Río Negro, Durazno, Tacuarembó, Treinta y Tres, Lavalleja y Colonia la competencia será solamente entre candidatos varones. Mientras tanto, San José es el único caso en el que disputarán la intendencia dos mujeres (María Noel Battaglino y Ofelia Walda) y un varón (Federico Carlos Diana).

En el caso del Partido Nacional (PN), las mujeres representan 21% del total de candidaturas: son nueve, en un total de 42 candidatos. En nueve departamentos los contendientes son todos varones y en ningún departamento hay más de una mujer compitiendo. Por su parte, el Partido Colorado (PC) alcanzó 13,7% de representatividad: de 29 postulaciones, cuatro son mujeres.

Cabildo Abierto presentó nueve candidaturas ante la Corte Electoral y, de ese total, sólo una era mujer. Sin embargo, según supo la diaria, en las últimas semanas la fuerza política decidió bajar la candidatura de Roxana Pereiro en Lavalleja para dar su apoyo al exministro de Ambiente, el colorado Robert Bouvier. En tanto, en los departamentos donde los partidos tradicionales acordaron ir bajo el lema Coalición Republicana, que son Montevideo, Salto y Canelones, de seis candidatos sólo una es mujer.

Sin embargo, para hablar de una participación real de las mujeres en la política no basta solamente con mirar cuántas están en carrera, sino cuáles son postulaciones competitivas en cada departamento. La politóloga Verónica Pérez Bentancur, que ha estudiado la participación de las mujeres en los distintos niveles de gobierno, advierte que “son muy pocas” las que tienen posibilidad de ganar y, por lo tanto, considera que no hay un cambio sustantivo en estas elecciones respecto de las anteriores.

Más candidatas que intendentas

Uruguay no tuvo intendentas hasta 2010. Ese año, tres mujeres resultaron electas: Patricia Ayala en Artigas, Ana Olivera en Montevideo (ambas por el FA) y Adriana Peña en Lavalleja, por el PN. En 2015, sólo Peña fue intendenta tras haber logrado la reelección, y en 2020 hubo sólo dos intendentas, la frenteamplista Carolina Cosse, en Montevideo, y la nacionalista Ana Bentaberri, en San José.

El bajo número de mujeres que compiten por las elecciones departamentales condiciona posteriormente el acceso a los cargos jerárquicos. Pérez explicó que en las últimas instancias electorales el porcentaje de mujeres candidatas fue mayor al de las electas, lo que quiere decir que muchas de esas mujeres no ocupan “candidaturas competitivas”, ya sea porque el partido por el que compiten no lo es en ese departamento o porque, si hay más de una candidatura dentro de su partido, ellas no pertenecen a los sectores con mayor caudal electoral.

En las últimas elecciones departamentales, según el relevamiento que hizo Pérez en el artículo “La participación política de las mujeres en el territorio”, del libro Descentralización: la agenda pendiente en Uruguay, las mujeres “representaron 15,9% del total de las candidaturas a las intendencias y fueron 10,5% del total de los intendentes electos”.

Los números muestran que las barreras que enfrentan las mujeres en la contienda nacional también existen en las elecciones departamentales. En otro estudio titulado La participación política de las mujeres en el nivel subnacional en Uruguay. Elecciones departamentales y municipales 2015, Pérez puntualiza que si bien existe literatura académica que ha señalado que “los cargos políticos en los niveles subnacionales de gobierno pueden ser más ‘amigables’ para las mujeres”, entre otros motivos, porque al ser de menor jerarquía, son menos disputados, “estudios recientes, de carácter comparado entre los países de América Latina, muestran que los ámbitos subnacionales pueden ser tan adversos a las mujeres como los nacionales y que sin cuotas las mujeres no alcanzan niveles satisfactorios de representación política en los niveles locales”.

En Uruguay, la Ley de Cuotas (18.476), que fue promulgada en 2009 y aplicada por primera vez en 2014, determina que los partidos deben incluir “personas de ambos sexos” en cada terna de candidatos. Sin embargo, en el caso de la elección del cargo de máxima jerarquía departamental, la cuota aplica solamente para la lista de los suplentes. Pérez explica que “la cuota no está pensada para órganos unipersonales, sino que está pensada para la lista”.

Para que la normativa funcione para las candidaturas a la intendencias, la politóloga sostiene que debería establecer que, “por lo menos, un tercio de los candidatos que los partidos presenten para competir por el cargo de intendente o intendenta tiene que ser mujer en el total del país”.

María De Lima, candidata del Partido Nacional en Colonia (archivo, octubre de 2024). Foto: Ignacio Dotti

La situación por partido

Si bien el FA definió la paridad en las listas en un plenario nacional en 2017 y es el partido que tiene mejor representación de mujeres candidatas a las intendencias, en estas elecciones bajó levemente el porcentaje: actualmente las mujeres representan 24% del total de candidaturas, en 2020 fueron 26%, y en 2015 21,7%.

La candidata por el FA en Rocha, Flavia Coelho, que compite con el exintendente Aníbal Pereyra, dijo a la diaria que “las mujeres frenteamplistas” vienen “pisando fuerte”, pero precisó que nadie “les ha regalado nada”. “Todo es fruto de la conquista, del trabajo, de la actitud y de un trabajo muy inteligente”, aclaró. Si bien entiende que la coalición de izquierda está “relativamente mejor que otros partidos”, consideró que tienen que “mejorar muchísimo para poder realmente hablar de equidad”.

Coelho, que milita desde los 16 años en el FA y ha ocupado varios cargos de relevancia en la comuna departamental, cree que los principales “bloqueos” para que las mujeres no accedan a las intendencias están en las internas partidarias. “Es en las estructuras de los partidos donde están las dificultades, no en la población. Si los partidos interpretaran eso con más rapidez, les iría mucho mejor”, afirmó.

Por su parte, el PN aumentó el porcentaje de representatividad: actualmente 21% de las candidaturas son mujeres, mientras que en 2020 conformaban 4,8% del total de postulaciones y, en 2015, 7,3%. Una de las nueve candidatas de ese partido es la exalcaldesa de Nueva Palmira María de Lima, que además será la primera mujer que competirá por su partido en Colonia.

De Lima compite con Guillermo Rodríguez, que fue secretario general de la intendencia en el último período y cuenta con el apoyo del actual intendente Carlos Moreira y el exintendente Walter Zimmer, dos pesos pesados del PN en Colonia. Al respecto, De Lima resalta que quiere que la voten por ser la “mejor candidata para ser intendenta” y tener “el mejor equipo” y no “porque Mengano o Zutano la apadrina”.

A pesar de sentir una “responsabilidad enorme”, porque es la primera candidata mujer por el PN en su departamento, De Lima no cree que existan barreras en la política “si uno tiene ganas”, y entiende que ella ha “crecido políticamente porque muchos hombres” la han “acompañado y llevado adelante”.

En el caso del PC, la participación de mujeres creció y llegó a 13,7%; en las elecciones pasadas 10% eran mujeres, y en 2015 5,8%. Virginia Cáceres, que representará a los colorados en Montevideo bajo el lema Coalición Republicana, destaca que si bien las mujeres de todos los partidos han hecho “muchos esfuerzos” y hoy ese trabajo ha “dado frutos”, todavía cuesta que las mujeres accedan a determinados espacios, tanto en lo que tiene ver con las designaciones directas como en los cargos electivos.

“Es un tema transversal, es de todos los partidos. No hay ninguno que haya sacado una ventaja significativa en el tema. Eso lo que demuestra es que es mucho más estructural y cultural [de lo que se piensa] y que hay mucho trabajo por hacer”, expresó.

La candidatura de Cáceres surgió al filo del plazo estipulado para que el PC presentara una postulación en la capital y luego de que varios varones declinaran lanzarse como candidatos. A pesar de ello, entiende que el proceso fue “positivo” por dos motivos. En primer lugar, porque en “un momento en donde la actividad política está puesta en cuestionamiento, yo soy de las que reivindico la actividad política en sí misma, entonces me parece valioso estar en este lugar”. Por otra parte, destacó que es “valioso por el hecho de ser mujer” y puntualizó que su candidatura viene “con una historia detrás de militancia”, ya que empezó a militar a los 15 años e integró todas las estructuras orgánicas formales del partido, así como posteriormente cargos en representación de los colorados.

La expresidenta de la Administración Nacional de Educación Pública sostuvo que “son muchas las barreras“ que deben enfrentar las mujeres en la política y puntualizó que “muchas veces no son tan visibles ni evidentes”. Para Cáceres, la actividad política está estructurada de una manera que “facilita o es mucho más amigable” cuando sos hombre que cuando sos mujer. “Yo, por ejemplo, no tengo hijos, pero si tuviera hijos chicos, sería muy difícil aceptar una candidatura con lo que implica, por el tipo de exigencia física y de actividad que tenés. Esa es una barrera que los hombres no tienen, porque hemos avanzado un montón con la corresponsabilidad en la crianza y los cuidados, pero la responsabilidad más grande sigue recayendo todavía sobre las mujeres”.

Otros partidos Según la información disponible en la Corte Electoral, Asamblea Popular tendrá candidatos en nueve departamentos y todos ellos son varones. Asimismo, el Partido Ecologista Radical Intransigente promovió como candidato a Alejandro Cairús en Soriano. A diferencia de las elecciones de 2020, el Partido Independiente y el Partido Verde Animalista no presentaron postulaciones. En tanto, Identidad Soberana, que ingresó por primera vez al Parlamento, tampoco presentó candidaturas

.