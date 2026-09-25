Puentes y barreras en la lucha por vidas más dignas para las personas LGBTI+

En el día de la Marcha por la Diversidad en Montevideo, la diaria analiza con activistas, especialistas y representantes del Estado iniciativas positivas y desafíos de la comunidad en vivienda, salud, educación y cultura.

Este viernes se celebra una nueva Marcha por la Diversidad en Montevideo y la consigna elegida este año es “Vivir con dignidad, existir con orgullo”. Ese vivir con dignidad refiere a la necesidad de que se garanticen derechos tan básicos como la salud, el trabajo, la educación y vidas libres de violencia, discriminación y estigma, entre otros, según explicó a la diaria Daniela Buquet, integrante del colectivo Ovejas Negras y una de las voceras de la Coordinadora de la Marcha por la Diversidad. En algunos de estos temas profundiza la nueva edición de nuestro suplemento Diversidad, que una vez más viene a coronar un mes cargado de actividades vinculadas a la comunidad LGBTI+.

Uno de los reclamos que estará en el centro de la proclama de la marcha tiene que ver con el incumplimiento de la Ley Integral para Personas Trans y ese abanico incluye la salud, más específicamente las barreras que enfrenta actualmente esta población para acceder a tratamientos y cirugías de afirmación de género. Según datos del Ministerio de Salud Pública (MSP) a los que accedió la diaria, actualmente 134 personas están en lista de espera para acceder a cirugías y/o consultas de tratamientos en las policlínicas de diversidad del Centro Hospitalario Pereira Rossell y de salud sexual del Hospital Pasteur. Sin embargo, la Colectiva Den –creada hace unos meses para denunciar esta situación– asegura que el universo en espera es mucho mayor.

En materia de educación, analizamos particularmente con referentes de educación sexual integral, estudiantes y representantes institucionales en qué medida el abordaje sobre diversidad sexual está presente en las aulas de secundaria y en qué aspectos hace falta profundizar. Estudiantes hablaron de que “faltan herramientas para acompañar”, de “falta de seguimiento” y de abordajes, a veces, heteronormados. Por su parte, la directora de Derechos Humanos de la Administración Nacional de Educación Pública, Nilia Viscardi, reconoció las dificultades que hay en la formación de docentes en estos temas y señaló que actualmente no existe una “guía” específica sobre diversidad que oriente, por ejemplo, a los equipos docentes ante situaciones vinculadas a la transición de género de estudiantes.

Por otro lado, rastreamos las estrategias que construye la población LGBTI+ para acceder a una vivienda y encontramos que, en Uruguay, generalmente se inclina por la cooperativa de ayuda mutua, como muestran iniciativas como la Cooperativa Brazos Abiertos o la Cooperativa 28 de Junio, entre otras que afloran en el interior del país. En tanto, expertos y autoridades advierten sobre falta de datos y la necesidad de avanzar en políticas públicas que apunten a garantizar soluciones habitacionales para esta comunidad.

Además, abordamos el origen, objetivo y funcionamiento de MemoriaLes, la biblioteca lesbofeminista itinerante que busca rescatar “un archivo de la memoria afectiva lésbica” y ser un espacio de encuentro.