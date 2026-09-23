“Vivir con dignidad, existir con orgullo”: este viernes se celebra una nueva Marcha por la Diversidad en Montevideo

Las organizaciones invitan a concentrar a las 18.00 en plaza Cagancha para marchar hacia la plaza 1° de Mayo; en el centro de la movilización está el reclamo por “verdaderos cambios” en la vida de las personas y “menos discursos”.

Como sucede desde hace más de dos décadas en Uruguay, setiembre llegó con distintas actividades dedicadas a la diversidad. Uno de los principales eventos del mes es la Marcha por la Diversidad en Montevideo, que hace rato demostró ser una de las movilizaciones populares más masivas de nuestro país, junto con la Marcha del Silencio y la que se convoca cada 8 de marzo por el Día Internacional de las Mujeres. Este año, la Coordinadora de la Marcha por la Diversidad convoca a concentrar el viernes a las 18.00 en la plaza Cagancha para movilizarse hacia la plaza 1° de Mayo, bajo la consigna “Vivir con dignidad, existir con orgullo”.

La consigna busca, por un lado, “explicitar que el reclamo es el más básico”: “lograr vidas dignas, expresar que eso todavía no ha llegado y que seguimos teniendo los mismos reclamos ya hace bastante tiempo, sin desmerecer todos los avances que se han conquistado”, sobre todo en un contexto regional y mundial de “avanzada del odio”, explicó a la diaria Daniela Buquet, integrante de Ovejas Negras, uno de los colectivos que conforman la Coordinadora (ver recuadro). Sin embargo, señaló que, más allá de esas conquistas, en Uruguay “no se está logrando transformar la vida concreta” de las personas LGBTI+, que “todavía siguen sufriendo violencia constante en el centro educativo, en la institución de salud, no consiguen trabajo, siguen siendo discriminadas en la calle, siguen sufriendo violencias físicas”. “Es el momento en que tenemos que dar un paso más hacia lo tangible, hacia lo material, salir un poco del discurso”, agregó.

Respecto de la segunda parte de la consigna, la activista aseguró que “existir con orgullo” es la “bandera de resistencia” de la comunidad LGBTI+ y “la forma en la que entendimos que había que luchar, desde la alegría, desde encontrarnos y desde el orgullo de ser”.

Esta edición de la marcha, además, lleva el nombre de Luis Magallanes, en homenaje al actor y docente más conocido en el ambiente artístico y de la diversidad como Dulce Polly, su emblemático personaje de drag queen, quien falleció en enero de este año. Para Buquet, el gesto constituye un “mimo hacia la comunidad y hacia sus amigues y su familia”, pero también busca reivindicar “con fuerza y con orgullo” a todas las personas que “han dedicado su vida entera a sumar un granito de arena”, como Luis, que estuvo desde la primera Marcha por la Diversidad, en 2005, y que “dio su vida por esta causa”.

Los principales desafíos y las reivindicaciones de este año

La Coordinadora señala en la convocatoria difundida en redes sociales que si bien la sociedad civil organizada ha “logrado mucho” y “la unidad de las luchas por un mundo más justo tuvo sus frutos”, “los indicadores no terminan de mostrar un cambio de la realidad”. En ese sentido, denuncia “un contexto de graves amenazas y devastadoras realidades”, y llama a movilizarse para “exigir verdaderos cambios”. “Basta de análisis, de evaluaciones y discursos”, agrega el texto.

Consultada sobre cuáles serán las principales reivindicaciones que atravesarán la proclama de este año, Buquet dijo que tendrán que ver con “los puntos centrales de la vida de una persona”, como “salud, trabajo, educación, vivienda, porque esas transformaciones no están llegando a nuestras vidas”. En materia de salud, en particular, mencionó la necesidad de fortalecer la formación de las y los profesionales y de garantizar el trato digno en los centros de salud. “Cualquier persona puede empatizar con esto de que uno llega al médico y es muy factible que te destraten. Eso, como comunidad, nos excluye sistemáticamente del consultorio y del primer nivel de atención en salud, por lo tanto, después las cuestiones se agravan muchísimo más porque uno llega más tarde”, puntualizó la activista, y enfatizó que este capítulo también incluye la salud mental.

Al mismo tiempo, el movimiento reclama que “se cumpla la propia normativa que ya existe”. “Esto lo podemos ver claramente con la Ley Integral para las Personas Trans, una ley maravillosa que plantea un montón de cosas y que entiende además al sujeto como una persona integral, pero que después uno suma cada uno de esos artículos y los baches continúan: el acceso a becas de estudio todavía no se cumple del todo; los cupos laborales todavía no se completan; el propio Consejo Nacional de Diversidad Sexual, que debería ser el espacio articulador entre movimiento social y Estado, sigue siendo un espacio muy complicado para que efectivamente las instituciones estatales estén presentes y den las respuestas que necesitan dar”, enumeró la representante de la Coordinadora.

Por otra parte, dijo que “Uruguay tiene que empezar a hacerse un poco más cargo de la desigualdad entre Montevideo y el interior del país” en “cuestiones concretas: tenés que venirte a Montevideo para resolver trámites o cosas más importantes, como las propias cirugías para las personas trans, que solo se realizan en Montevideo; los profesionales de la salud que están formados trabajan en Montevideo; si querés acceder a estudios terciarios tenés que venir a Montevideo, ya que, más allá de que hay un desarrollo importante de la Universidad y de la UTU en el interior del país, sigue siendo algo que todavía falta”.

En otro de los posteos de la Coordinadora, la plataforma afirma: “Este año no venimos a pedir permiso; venimos a exigir que lo prometido se cumpla”. Ante la pregunta de si la referencia a “lo prometido” va dirigida al actual gobierno, Buquet respondió que “tiene que ver con jugar un poco con ese lema de ‘sabremos cumplir’ que ha utilizado este gobierno y que efectivamente lo vemos un poco vacío”.

La referente dijo que el Frente Amplio, desde que asumió el gobierno, “ha tenido una apertura muy destacable, a diferencia de la coalición que directamente cerró las puertas [durante la administración de Luis Lacalle Pou]”, pero aseguró que “se ha quedado en lo evaluativo”. “En el programa [de gobierno], las propuestas en diversidad tampoco es que fueran una cosa demasiado destacada, pero de todas formas, a este tiempo de ejecución de gobierno, la verdad es que no vemos propuestas concretas, ni grandes ni chicas. En general es un tema que viene quedando bastante relegado, que queda siempre en lo discursivo, en el titular, y se utilizan las fechas y en el Parlamento hay grandes discursos, pero después queda muy separado, más allá de personas concretas que obviamente en su labor lo tienen muy presente y siguen trabajando por esta temática. Pero, como gobierno, la verdad que viene siendo medio complicado”, puntualizó.

Más allá de todos los desafíos, la marcha sigue siendo, además de un espacio de lucha, un momento de celebración, y eso también es importante destacarlo, sobre todo en este escenario mundial tan complejo, en el que hay una arremetida ultraconservadora contra los derechos de las mujeres y las disidencias. “Cuando las organizaciones hacen sus instancias de charlas, de talleres, de bailes, de fiestas, sumadas a las propias movilizaciones que se hacen en todo el país, son espacios importantísimos para encontrarnos y darnos la fuerza necesaria para seguir luchando”, apuntó Buquet. “En esto de que se vuelve muy pesado seguir teniendo que reclamar que no nos violenten y seguir teniendo las mismas consignas año a año, encontrarnos desde este lugar que tiene tanta particularidad por parte del movimiento, que eligió luchar desde la fiesta, es fundamental”, aseguró.

A su vez, dijo que el movimiento tiene que “sentirse orgulloso de los grandes cambios” que hubo en el país. “Tenemos un marco normativo que es impresionante y que se ha logrado gracias al trabajo del movimiento social en particular, y las personas logran tener vidas mejores gracias a las redes de la propia comunidad”, resaltó la activista, y destacó “proyectos pequeños” que van en ese sentido, como la Eskuelita Trans, “que pensó una realidad muy específica, que es la necesidad de mejorar la educación de las personas trans, que son excluidas del sistema educativo”, y creó un espacio “para que la barrera educativa deje de ser un problema”. “Esas cosas son para celebrar”, afirmó Buquet.

La Coordinadora anunció este martes que, al final de la marcha, además de la lectura colectiva de la proclama, actuarán en vivo Dani Umpi, Andy Falcone, Kevin Royk y Agustina Giovio.

Calentando los motores: los detalles de la “previa de la marcha”

Una vez más, la movilización de este viernes estará precedida por la “previa de la marcha”, que se instalará este jueves y viernes a partir de las 10.00 en la plaza Cagancha, donde habrá stands de información, puestos de artesanías de emprendedores locales, talleres, intervenciones artísticas, DJ y shows musicales.

Además, habrá un “espacio salud” en donde el jueves, de 12.00 a 20.00, las personas podrán encontrar asesoramiento en prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS), test rápidos de VIH y otras ITS, así como vacunación contra la hepatitis A, B y C y el HPV (virus del papiloma humano). También habrá talleres sobre salud integral con perspectiva de diversidad sexual y asesoramiento en prep (profilaxis preexposición al VIH).