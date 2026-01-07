La comunidad LGBTI+ uruguaya está de luto luego de que se diera a conocer este miércoles la noticia del fallecimiento de Luis Magallanes, más conocido en el ambiente artístico y de la diversidad como Dulce Polly, su emblemático personaje de drag queen. La noticia fue confirmada por el actor y comunicador Petru Valensky, amigo de Magallanes, y por el colectivo Ovejas Negras, del que fue miembro fundador hace más de dos décadas.

“Hasta siempre, Luis; hasta siempre, Dulce Polly. Les vamos a extrañar muchísimo. En cada marcha, en cada tabladito en barrios y pagos por todos lados. Cada vez que alguien alce la voz para defender el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Cada vez que alguien milite por el amor. En cada 20 de mayo. Cada vez que alguien olvide la alegría y pretenda transformar la bronca en odio”, escribió la organización este miércoles en sus redes sociales, junto con imágenes de Dulce Polly en una Marcha por la Diversidad y durante el debate parlamentario previo a la aprobación de la Ley Integral para Personas Trans.

Magallanes, histórico activista por los derechos LGBTI+ y actor transformista pionero en nuestro país, contó a fines de setiembre de 2025, un día después de la última Marcha por la Diversidad en Montevideo, que había sido diagnosticado con cáncer de laringe. Durante los meses siguientes, en los que documentó en su cuenta de Instagram cómo vivía su proceso, pidió colaboración económica para costear el tratamiento oncológico y se realizaron distintos eventos a beneficio, como una función especial en la sala Zitarrosa, en noviembre, para proyectar la película Agridulce (2018), un documental tragicómico dirigido por Carlos Conti, centrado en la vida del comediante.

Como Luis Magallanes, era profesor de inglés en secundaria. Como Dulce Polly, fue una de las drag queens más reconocidas del país, con participaciones en obras de teatro, presentaciones en distintos boliches y animación de eventos. También, bajo su identidad drag, fue participante del programa Masterchef Celebrity en la edición de 2021.

En distintas publicaciones en sus redes sociales, Magallanes había contado que el año pasado se estaban cumpliendo los 25 años de trayectoria de la emblemática drag queen, para lo que tenía planificados diferentes eventos que finalmente, debido a la enfermedad, no pudo concretar.