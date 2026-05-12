La asociación civil Mujeres con Historias, integrada por 24 mujeres mayores de 60 años con distintas trayectorias vinculadas al feminismo, dio un paso más en su sueño de construir la primera vivienda colaborativa feminista para personas adultas mayores en nuestro país. Después de conseguir en mayo de 2024 que la Intendencia de Montevideo (IM) les cediera en comodato un inmueble recuperado a través del programa Fincas Abandonadas, y de que en noviembre de 2025 se inaugurara oficialmente la sede en la Ciudad Vieja, las mujeres ya conocen el proyecto arquitectónico que en el futuro se convertirá en su nuevo hogar colectivo.

Cristina Grela. Foto: Martin Hernández Müller

La iniciativa fue elegida entre 54 propuestas que se presentaron al concurso público que lanzaron Mujeres con Historias, la Sociedad de Arquitectos del Uruguay (SAU) y la IM a fines del año pasado. El fallo, que se dio a conocer el viernes en una ceremonia en el edificio departamental, dio como ganador al anteproyecto liderado por los arquitectos Francisco Erniaga, Emanuel Sagasti, Joaquín Bonfiglio y Gastón Álvarez de Ron, que tuvo como asesores a Erniaga en el área patrimonial y a la licenciada Lucía González en el área social. También se anunció un segundo premio y hubo tres menciones especiales (ver recuadro).

El jurado estuvo integrado por la asistente social Clara Píriz, representante de Mujeres con Historias, y las arquitectas Adriana Bobadilla por la IM, Lucía Bogliaccini por la SAU, Jimena Abraham por la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de la República, y Carolina Tobler por los concursantes. Por definición, la vivienda colaborativa es un complejo habitacional en el que las personas conviven en espacios comunes, pero cada una tiene además su propia vivienda o espacio privado. Ese era el requisito básico.

“Frente a modelos más tradicionales de vivienda, este proyecto de vivienda colaborativa, que además es un proyecto piloto que espera ser replicado y tomado como modelo, propone un sistema de convivencia que está basado en derechos, en autonomía y también en cuidado mutuo, y busca dar una respuesta al desafío demográfico del envejecimiento no solo contemporánea, sino también estatal por un lado y civil por el otro”, destacó Tobler, quien intervino en representación del jurado.

Foto: Martin Hernández Müller

Por esa razón, el concurso obligó a las responsables de la evaluación “a discutir la vivienda no únicamente como un problema edilicio, funcional o de diseño de un objeto bello y bien logrado, sino como una forma de imaginar diferentes modos de habitar, de cuidar y también de envejecer en grupo”, continuó la arquitecta.

Respecto de las cuestiones específicas que priorizaron a la hora de la selección, Tobler mencionó “la relación con la calle y con el entorno, entender que estos edificios tenían de alguna manera que potenciar las cualidades urbanas relacionadas con la vitalidad, con la diversidad, que se lograra tener una relación con la vida del barrio, pero sin olvidar la capacidad de construir un gradiente efectivo entre lo público y lo doméstico”. A su vez, el jurado revisó que “la construcción de espacios colectivos efectivamente dieran forma a posibilidades de vida colectiva” y “cómo estaban resueltas las unidades, en sus condiciones obviamente de habitabilidad, de calidad espacial, pero también sumando nuevamente a lo que se refiere a la construcción de gradientes, esta vez entre lo individual y lo colectivo”. La profesional dijo que, además, al enmarcarse en un padrón recuperado, “se sumó también el diálogo con la preexistencia patrimonial que era parte también de las bases del concurso”.

Consultada por la diaria, Tobler explicó sobre esto último que el proyecto ganador “separa muy bien el edificio nuevo de la casa existente y maneja la posibilidad de que esa casa funcione tanto con el edificio nuevo para las personas que van a habitar el lugar como directamente con el barrio: podría ser una biblioteca, un café, un espacio separado independiente de lo que es la vida más privada de las mujeres que van a vivir ahí”.

Por otra parte, señaló que “casi todos los proyectos manejaron cuestiones de sustentabilidad pasiva”, es decir, “no la sustentabilidad comercial que podemos entender más rápidamente, como poner un panel solar o reciclar agua de lluvia, una cantidad de cosas que son cuestiones de marketing, por un lado, y muy costosas, por otro”. En cambio, dijo que “se tomó en consideración que tuviera ventilación cruzada, que las habitaciones estuvieran correctamente iluminadas y ventiladas, ese tipo de cosas que están más asociadas a una sustentabilidad no dependiente de tecnologías caras y a su vez a una cuestión de sustentabilidad social”.

“Nos estamos jugando los últimos años”

Antes de que se dieran a conocer los resultados, la médica, activista por los derechos sexuales y reproductivos y vicepresidenta de Mujeres con Historias, Cristina Grela, agradeció al jurado y los equipos concursantes por haber “trabajado arduamente en compaginar nuestras necesidades, visiones y sueños con una realidad concreta”. “Para nosotras, y no puedo salir de mi carácter de médica, esta es la primera ecografía que tenemos de la gestación”, apuntó Grela, y agregó que “lo que viene ahora va a necesitar de todas las ayudas y los apoyos” posibles, en referencia al próximo paso que es conseguir la financiación para poder construir la vivienda.

La referente resaltó además que si bien este proyecto es específicamente para Mujeres con Historias, la asociación civil “tiene como propuesta la transformación de la política pública para los adultos mayores, mujeres y varones, que quieran vivir juntos en esta etapa final de la vida y por eso nos estamos jugando los últimos años, por eso las urgencias que tenemos en esta etapa final de la vida: vivir juntos y en forma colaborativa para cuidar la autonomía, la salud mental, trabajar en el barrio y hacer un centro barrial que realmente acompañe a adultos y a adultas mayores, pero también a gente joven de la que necesitamos mucho”.

Grela hizo énfasis en la necesidad de recibir apoyos externos porque “la situación en general no está muy favorecida para los adultos y adultas mayores” en Uruguay, y dijo que eso quedó en evidencia en el Diálogo Social convocado por el actual gobierno, en el que ellas participaron aportando ideas para el eje de trabajo sobre cuidados. “Esperamos que en la próxima Rendición de Cuentas esto se tenga en cuenta, pero necesitamos que esto suceda, por lo que cada uno de ustedes será como un vector que lleve esta propuesta para que salga a nivel nacional”, apuntó. Contó que una primera señal de expansión de la idea llegó desde Rivera, por parte de un grupo de mujeres adultas mayores que se contactaron porque quieren replicar el modelo.

“Eso es lo importante: que esto no sea una cuestión aislada, sino que, a través de nosotras, se puedan formar otros grupos en Montevideo y en el interior”, sintetizó Grela, porque el objetivo es lograr “una gran transformación desde la individualidad de vivir en un 4x4 con baño, que es el individualismo del capitalismo llevado al extremo, a vivir de forma colaborativa, comunitaria y de ayuda mutua, que nos parece importantísimo para transformar la vida de este país al que queremos mucho y al que le estamos dedicando nuestros últimos alientos”.