India y Uruguay tienen una visión compartida en materia de soberanía digital, inteligencia artificial (IA) y desarrollo sostenible, basada en la inclusión, la cooperación y la gobernanza ética de las tecnologías emergentes. Así lo afirmaron, en diálogo con la diaria, el embajador de India, Ajaneesh Kumar, y el director nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual de Uruguay, Pablo Siris, en el marco del evento llamado Pre-India AI Impact Summit, realizado el lunes en Montevideo.

“India y Uruguay comparten una visión para el Sur global: abogan por soluciones tecnológicas asequibles e inclusivas que prioricen la equidad social, el desarrollo sostenible y la soberanía digital, fomentando la cooperación en lugar de la dependencia de la tecnología”, dijo el embajador cuando fue consultado sobre las oportunidades de cooperación bilateral entre ambos países.

En esa línea, señaló que ambos países tienen un “gran potencial de cooperación tecnológica” al aprovechar sus “fortalezas complementarias en servicios digitales, ecosistemas de innovación y capital humano”.

“El liderazgo global de India en tecnologías de la información, tecnología financiera e infraestructura pública digital se alinea con la avanzada gobernanza digital de Uruguay, su alta penetración de internet y su reputación como centro tecnológico regional en América Latina. Existen oportunidades de colaboración en desarrollo de software, servicios basados en TI [tecnología de la información], ciberseguridad, IA y servicios públicos digitales, donde la escala y la rentabilidad de India pueden combinarse con el estable entorno regulatorio de Uruguay”, destacó.

Consultado sobre si se están considerando proyectos conjuntos entre ambos países, Kumar dijo que las “puertas” de India “permanecen abiertas a la colaboración y cocreación”.

Desde la perspectiva uruguaya, Siris sostuvo que hay “muchas” oportunidades para impulsar alianzas con India en materia de tecnología e IA.

“India tiene la preocupación que compartimos en relación con la importancia de que desde el Sur global no seamos meros usuarios y aplicadores de herramientas de IA, sino que encaremos nuestros propios desarrollos [...] para aprovechar sus potencialidades, pero también que seamos conscientes de los enormes desafíos que esta tecnología pone por delante”, afirmó.

En el evento, que fue inaugurado por Kumar y buscó ser una instancia preparatoria de la cumbre India AI Impact Summit 2026, participó Siris, la coordinadora de innovación del programa Uruguay Innova, Sara Goldberg, el presidente del Directorio de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), Álvaro Brunini, el directivo regional de Infogain, Marcelo Mariño, y el empresario Gabriel Rozman. En la oportunidad, privados y autoridades analizaron los desafíos para la transformación digital y las oportunidades de crecimiento productivo mediante el uso de tecnologías.

La visión de Uruguay

Siris recordó que India y Naciones Unidas estuvieron entre los primeros actores que contribuyeron con recursos para el proceso de digitalización del gobierno uruguayo, y subrayó que el país cuenta desde hace años con una estrategia nacional de IA elaborada de forma participativa, en consulta con distintos actores de la sociedad civil, de la academia, del gobierno.

Entre los objetivos comunes entre ambos países, mencionó la necesidad de una gobernanza ética y transparente, evitar la “opacidad algorítmica y la concentración de poder”, desarrollar capacidades propias e infraestructuras, proteger los derechos de las personas y promover el “crecimiento económico con inclusión”.

“Es una preocupación compartida por ambos países que esto no genere nuevas brechas. La IA requiere no sólo la capacitación de quienes trabajan en esta herramienta, sino de quienes son sus usuarios, y que además quedan sometidos a situaciones que incluso, en algún caso, hacen peligrar la democracia, como las fake news (noticias falsas) o las deepfakes (imágenes, videos o audios falsos) que hacen difícil entender que lo que estamos viendo no es real. [...] Esos tres objetivos son compartidos por ambos países y hay allí posibilidades muy importantes en la medida en que existe una visión compartida”, indicó.

Cumbre internacional

India se prepara para albergar India AI Impact Summit 2026, que se celebrará en Nueva Delhi del 16 al 20 de febrero, un encuentro internacional que reunirá a más de 100 países, organizaciones internacionales, científicos y líderes en innovación. Según explicó Kumar, la actividad del lunes, que se efectuó en las oficinas de la empresa Infogain, buscó “involucrar al ecosistema uruguayo de IA en la cumbre” y anticipar los principales ejes del encuentro que se realizará el mes próximo en India.

“La cumbre espera reunir a más de 100 países, organizaciones internacionales, científicos y líderes en innovación para reflejar el consenso emergente: el futuro de la IA debe ser inclusivo, centrado en el ser humano, transparente y gobernado de forma colaborativa”, afirmó el diplomático. En ese sentido, señaló que el objetivo es generar “recomendaciones claras y prácticas que sirvan de base para los objetivos de gobernanza de la IA a largo plazo”, priorizando principios rectores y acciones colaborativas por sobre regulaciones vinculantes inmediatas.

Kumar destacó que la cumbre buscará resultados “concretos y escalables” en áreas como la predicción de pandemias, la eficiencia agrícola, el monitoreo climático y el desarrollo de habilidades digitales para comunidades desatendidas. “Nuestro objetivo es cambiar el discurso global sobre IA, pasando de la agenda de acción de cumbres anteriores a un mayor enfoque en el impacto, es decir, cómo la IA está moldeando y seguirá moldeando todos los aspectos de nuestras vidas”, subrayó.

Por último, Siris remarcó que AI Impact Summit 2026 se distingue por analizar no sólo el desarrollo de la IA, sino “particularmente sus impactos en la sociedad, en la economía, en el gobierno”.