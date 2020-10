¿Dónde está todo? ¿Dónde está la gente, el bullicio, la tensión y la emoción? Decenas de miles de nosotros nos enfrentamos a una nueva situación, que en este caso no es mirar un partido por televisión, sino establecer la crónica de un partido sin estar en la cancha, sin pasar por los vestuarios, sin arrimarse al alambrado. Son muchas ausencias y necesidades como para que uno se arregle afuera. ¿Y adentro? ¿Acaso adentro lo pueden solucionar? ¿Cómo será volver a casa a jugar aunque no haya nadie, cómo asustará el fantasma de la torre a quienes no saben que están en territorio seguro?

¿Cómo que no hay nadie? Es el final del partido. Van 1-1 y el empate es frustrante. Es la hora del ollazo de meterla como sea. ¡Seguro, muchacho! El partido moría. La pelota salió jugada de atrás por Diego Godín; no la hizo como en su Rosario natal ni como en el Cerro: en vez de meterla de área a área, la jugó suave, casi boba, al costadito. Por fin le llegó al Pelado Martín Cáceres. Y creo que Martín escuchó una voz que podía ser la mía o la tuya, que llegaba desde la Unión o desde Paso de los Toros: “¡echala”! Y ahí mismo mandó el ollazo de 50 metros que fue a parar al área, donde rebotada, le quedó afuera a Maxi Gómez, qué paró de pecho y sacó tremendo derechazo que fue a dormir a las redes de Gabriel Arias. Y aquí estamos, vos y yo, ella y él gritando el gol que en el ocaso de un partido que, en el amanecer de la clasificatoria, le dio a Uruguay el mejor premio posible, el triunfo.

El triunfo del equipo celeste por 2-1 con goles de Luis Suárez de penal y Maxi Gómez (Alexis Sánchez hizo el chileno) fue extremadamente trabajoso, en un partido complicadísimo sobre todo en la segunda parte, donde los uruguayos no pudieron conectar nunca y sólo tuvieron un tiro al arco, el del gol.

Probando, probando...

En menos de un minuto Uruguay pisó dos veces el área contraria y realizó un remate de media distancia. Toda una muestra de lo que puede venir con esta alineación. También en el apunte queda que antes de llegar al segundo minuto una apilada de Alexis Sánchez con remate cruzado fue neutralizado por Martín Campaña. Se dividió mucho la pelota en los primeros minutos, y la falta de acierto en las combinaciones de ambos equipos generaron situaciones que siempre quedaron por la mitad.

Leé más sobre esto: El grito que el alma pronuncia: Uruguay, entre la clase del primer tiempo y la tenacidad del segundo

Antes de llegar a los 10 minutos Uruguay, a través de toques y combinaciones precisas, generó una de las jugadas ofensivas más lindas que se hayan visto en los últimos tiempos -y eso que no terminó en gol-. La combinación de media cancha culminó cerca del área, y allí Suárez, como pívot y asistidor, espero a Federico Valverde, quien sacó impresionante derechazo que entre la mano de Arias y el travesaño impidieron el primer gol celeste.

Quedará en la historia. Por primera vez en la inmensa historia del fútbol uruguayo a los 35 minutos del primer tiempo a través del video arbitraje a la selección uruguaya le cobraron un penal a favor por mano de la defensa y Suárez, con su característica capacidad goleadora, ajustó su remate contra el caño izquierdo de áreas y marcó el primer gol uruguayo en este camino a Catar 2022.

Con ese gol a favor los últimos minutos de la primera parte fueron distintos para Uruguay, que siguió manejando la pelota, pero con los tiempos más definidos y las oportunidades elegidas.

Sin repetición

En el segundo tiempo la selección chilena mantuvo un persistente ataque que hizo que se jugará sólo en campo uruguayo. A los 8 minutos una triangulación entre Ernesto Vargas, Charles Aránguiz y Sánchez terminó con el remate cruzado de derecha de Alexis que fue el empate.

Leé más sobre esto: Este viernes se cierra la primera fecha de las Eliminatorias

Costó rearmarse ante una situación seguramente inesperada o no concebida en los vestuarios. En el segundo tiempo los celestes no lograron los niveles de combinación de la primera parte. Nahitan Nández entró por De la Cruz, lo que supuso un cambio en la posición del medio campo. Pero nada. Entró Jonathan Rodríguez, entró Mauro Arambarri, y nada. Entró Maxi Gómez, y entró. La única, la que tenía que entrar para ganar y festejar.

Es todo tan raro que lo que es normal es ganar para estar bien. Y así estamos.

Detalles

Cancha: Estadio Centenario.

Árbitros: Eber Aquino, Eduardo Cardozo y Milciades Saldívar (paraguayos).

Uruguay (2): Martín Campaña; Martín Cáceres, Sebastián Coates, Diego Godín y Matías Viña; Federico Valverde y Rodrigo Bentancur (76’ Mauro Arrambarri); Nicolás de la Cruz (56’ Nahitan Nández), Giorgian de Arrascaeta (76’ Jonathan Rodríguez) y Brian Rodríguez (86’ Maxi Gómez); y Luis Suárez.. Entrenador: Óscar Tabárez.

Chile (1): Gabriel Arias; Paulo Díaz, Francisco Sierralta y Nicolás Díaz (82’ Enzo Roco); José Pedro Fuenzalida (68’ César Pinares), Claudio Baeza, Charles Aránguiz, Arturo Vidal y Sebastián Vegas; Alexis Sánchez y Eduardo Vargas (68’ Víctor Dávila). Entrenador: Reinaldo Rueda.

Goles: 39’ Luis Suárez (U), de penal; 53’ Alexis Sánchez (CH), con tiro cruzado; 93’ Maxi Gómez (U), derechazo desde afuera del área.