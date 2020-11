Como en esas películas de liceales, todos los celulares suenan al mismo tiempo, todos revisan el Whatsapp, todos quedan congelados. ¡No te puedo creer! ¡No te aguanto! ¡Otra vez, no!

La comunicación llegó al Complejo Celeste, donde se esperaban mejores noticias y no la que vino: tres positivos, que al desenrollar los nombres se supo que eran dos futbolistas y un integrante del staff: Luis Suárez, Rodrigo Muñoz y Matías Faral.

¡Qué destino el de Suárez! Siempre a él. Siempre. Sospecho que en la vida, desde la separación de su padre, de su tierra, de su novia. Pero seguro, inevitablemente, en el fútbol y en la celeste. Siempre: rodilla, menisco, mordisco, lo que sea. Y siempre, siempre gana, siempre puede, siempre lo hace. Y lo hará.

Así que tres millones de puntitos verdes, tres millones que no lo podemos creer y tres millones que sabemos que otra vez lo hará. Luis Suárez no podrá jugar hoy con Uruguay contra Brasil, no podrá ser de la partida con la camiseta de Atlético de Madrid el sábado frente a Barcelona, pero que se apronten los pobres goleros que lo tendrán que enfrentar mañana o pasado, después del próximo hisopado.

“La Asociación Uruguaya de Fútbol [AUF] informa que se han realizado hisopados a todos los miembros de la selección mayor, resultando que los jugadores Luis Suárez, Rodrigo Muñoz y el funcionario Matías Faral han dado positivos de covid-19, mientras que son negativos todos los demás testeos de la delegación. Los tres integrantes mencionados se encuentran en buen estado de salud y ya se han implementado las medidas correspondientes al caso”. Así lo comunicó la AUF.

Apenas unas horas antes, en el marco de la conferencia de prensa virtual, Garra había apuntado a la inquietud sobre cómo actuar ante la confirmación de un caso positivo, el de Matías Viña, que al mediodía era el único confirmado, y el director técnico Óscar Tabárez había respondido para el caso del futbolista de Empalme Olmos, pero a estas horas para cada uno de los que ha dado positivo. El Maestro dijo que esperaba que se transformara en “una anécdota del camino” y que “quien lo vaya a sustituir va a estar a la altura: ese es el pensamiento positivo que siempre nos acompaña”.

Tabárez, que atendió de manera remota a los medios pasado el mediodía, aún no sabía de la baja de Suárez, y en ese momento suponía una oncena que ya no será, en un colectivo que ya no está completo y en un partido que ya no podrá ser el que se estaba planificando. “Cuando se gana no me siento especial y cuando pierdo no soy el peor de todos. Vamos a ir con la cabeza limpia para cumplir con lo que planificamos y poder superar al rival”, afirmó el DT.

Tabárez calificó a Brasil, su rival de esta noche en el Centenario a las 20.00, como “el mejor de las actuales Eliminatorias” y profundizó al respecto: “En este certamen es el que ha ganado todos los partidos. Es el que tiene los mejores números –más de una decena de goles a favor, dos goles en contra–, un potencial defensivo increíble, más allá de que el aficionado común no le presta atención a eso sino a las otras cosas que adornan su potencial, que es el fútbol de ataque. Posee una buena delantera y un gran poderío defensivo”.

Unas horas después...

Al confirmarse los casos positivos y la ausencia obligada de Suárez, ya pasaron a ser dos, por lo menos, las variantes seguras para la oncena del partido, que corresponde a la cuarta fecha de las 18 que se deberá jugar para tratar de llegar a Catar 2022.

En el entendido de que era muy posible que se repitiera el equipo que el viernes derrotó a Colombia en Barranquilla 3-0, ahora debemos develar quién sustituirá a Viña y quién a Suárez. Por el lateral izquierdo casi seguro que jugará Agustín Oliveros para ocupar la posición en la que se afianzó en primera división en Racing y en la selección sub 23. Para el caso del punta que deba sustituir al mayor goleador de todos los tiempos de la celeste, hay muchos nombres. Cruzando actualidad y percepción, en la oportunidad podría tener ventaja el artiguense Darwin Núñez, de excelente presente.

El equipo celeste entonces jugaría con Martín Campaña; Martín Cáceres, José María Giménez, Diego Godín y Oliveros; Nahitan Nández, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur y Nicolás de la Cruz; Edinson Cavani y Núñez.

Los positivos de covid-19 dieron lugar a un par de citaciones urgentes: la del arquero Gastón Olveira y la del delantero juvenil Matías Arezo, que finalmente no quedó confirmada por algunas molestias físicas.

Tite, el director técnico de Brasil, dijo en una conferencia de prensa que jugar con Uruguay es una prueba de fuego y que “hablar de Óscar Tabárez es hablar de un profesional al que se tiene que reverenciar y respetar. Tabárez tiene una base moral muy grande e infunde un respeto muy grande en sus jugadores”, dijo el DT del scratch. Además, si bien no confirmó definitivamente la oncena, casi aseguró que hoy entrarán al Centenario Ederson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Renan Lodi; Allan o Roger, Douglas Luiz; Richarlison, Everton Ribeiro, Gabriel Jesús y Roberto Firmino.