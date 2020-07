Dale que va. Los equipos de Primera División están atravesando la fase 2 del protocolo para volver a la competición, y la novedad para este lunes es que esa fase se fusiona con la 3 –que se adelanta una semana–, con el importante cambio en las planificaciones que implica que ya se podrá jugar partidos amistosos.

Sobre la fecha de reinicio del Torneo Apertura no hay confirmación aún, más allá de que se sabe que puede ser en uno de los tres primeros fines de semana de agosto. Eso, la incertidumbre de no saber el cuándo, complica el funcionamiento de los equipos, sobre todo pensando en las cargas y las intensidades que se les puede poner a las prácticas. Técnicos y entrenadores se han quejado en varias ocasiones de esta situación.

El miércoles 15 volverán a reunirse los involucrados: Asociación Uruguaya de Fútbol, Ministerio de Salud Pública y Secretaría Nacional del Deporte. ¿Será la reunión definitiva que fije la cuarta fecha del Apertura? Es probable, las voluntades se han manifestado en esa dirección, pero también puede suceder lo contrario, si existen rebrotes de coronavirus. De todas formas, falta menos.

A la cancha voy

Nacional, vigente campeón uruguayo, tiene como novedad que Felipe Gedoz, recientemente incorporado, ya está a la orden del entrenador, Gustavo Munúa. Él y sus compañeros tendrán varios partidos de preparación de ahora en más: este lunes Nacional jugará contra Tacuarembó, el miércoles lo hará ante Deportivo Maldonado, el sábado enfrentará a Wanderers, el miércoles 22 a Rentistas y el sábado 25 a Cerro Largo.

Peñarol no se queda atrás y tiene cuatro amistosos pactados para julio. Los carboneros practicarán toda la semana de forma normal y el sábado 18 tendrán su primer partido: Cerro. El 22 jugarán ante Cerro Largo, el 25 con Danubio y 28 contra Wanderers. Con respecto a las altas, si bien los de Diego Forlán no han informado ninguna –y sí de la no renovación de los contratos de Gabriel Rojas y Guzmán Pereira–, Jonathan Urretaviscaya podría extender su ciclo en el club. El delantero, que tuvo la mala suerte de lesionarse en la pretemporada, está muy cerca de desvincularse de Monterrey de México. Con eso resuelto, Urreta quiere tener la posibilidad de volver a vestirse de oro y carbón.