La selección sub 20 femenina aprovecha la vuelta general del fútbol amateur y desde esta semana entrenará con vistas a la desafiante competición que tiene por delante, la fase final del Campeonato Sudamericano, que está fijada para jugarse en octubre en Argentina, seguramente en San Juan o en San Luis. De allí surgirán dos clasificados para la Copa del Mundo planificada para disputarse del 20 de enero al 6 de febrero en Costa Rica y Panamá. Nuestra selección se clasificó en marzo a esta ronda final al ubicarse en el segundo lugar del grupo B de la fase de grupos, jugada en San Luis, luego de ganar tres de los cuatro partidos disputados. Con esos resultados quedó en el segundo lugar, detrás de Brasil. Por el grupo A se clasificaron Venezuela y Colombia, mientras que Argentina quedó fuera de la definición.

El nuevo plan de entrenamientos

Esta selección uruguaya sub 20 está integrada con la base del plantel que disputó la Copa del Mundo sub 17 jugada a finales de 2018 en nuestro país. La Comisión de Fútbol Femenino decidió que la reanudación de las actividades de las selecciones juveniles femeninas fuera en julio y agosto. La sub 20, a partir de esta semana, y en un día de agosto a definir, la sub 17. La sub 20 comenzó con tres jornadas entre el lunes y el miércoles. Los tres entrenamientos colectivos tendrán como escenario el Parque Méndez Piana, en el Parque Batlle, y comenzarán a las 16.00. Están convocadas 20 jugadoras. Del plantel de 22 que fue a Argentina sólo faltarán, autorizadas, la golera Brisa da Silva y la defensa Sofía Ramondegui. Luego, en las dos semanas siguientes, coincidiendo con las vacaciones estudiantiles, del 20 al 31 de julio, se harán prácticas de lunes a viernes, y se procederá del mismo modo dos semanas antes de la fase final del Sudamericano previsto para octubre, aunque aún no está definida la fecha exacta ni en qué ciudad argentina se jugará. La primera etapa de la ronda final sería con los partidos Brasil-Colombia y Venezuela-Uruguay. Las celestes enfrentarían a Brasil en la segunda etapa y a Colombia en la última.

Sub 17 sin Ostolaza

La selección sub 17 tiene planificado su retorno para agosto (en “fecha exacta a confirmar”, según dice en el sitio web de la Asociación Uruguaya de Fútbol, AUF) para seguir preparándose con vistas al Sudamericano que, ahora, está previsto para noviembre en nuestro país. De ese torneo se clasificarán a la Copa del Mundo de India tres selecciones y no dos, como sucede en la sub 20. La información oficial agrega que “los días de entrenamiento serán lunes, martes y miércoles”, salvo en “las últimas dos semanas antes del Sudamericano de la categoría, cuando se entrenará todos los días, de lunes a viernes”.

La semana pasada, la AUF detonó una noticia importante: destacó en sus redes sociales que Santiago Ostolaza, entrenador de la sub 17, había renunciado a su cargo. La AUF explicó que “tal como ha manifestado formalmente, dicha decisión responde a motivos personales”. El comunicado terminaba de esta forma: “Agradecemos profundamente a Santiago Ostolaza su gran dedicación y profesionalismo destinado hacia el proyecto de selección femenina que desempeñó. Le deseamos el mayor de los éxitos para todos los desafíos que se proponga”. El Vasco se había integrado a esa responsabilidad el 9 de setiembre de 2019. En la asistencia técnica estuvo a su lado la entrenadora Stefanía Maggiolini. Los últimos partidos que dirigieron fueron ante la selección argentina, el 3 y 5 de marzo en el Parque Nasazzi; el primero lo empataron 3-3 y el segundo lo perdieron 2-0. No se conocen antecedentes de renuncia similar en 25 años de existencia de las selecciones femeninas en Uruguay.