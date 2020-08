Con goles al final de cada tiempo, Peñarol derrotó 2-0 a Cerro Largo en un partido en el que siempre fue superior. En la primera parte anotó David Terans de penal, mientras que en el complemento cerró el marcador Matías Britos. Cerro Largo debió afrontar todo el segundo tiempo con diez jugadores por la expulsión en el penal de Brian Ferrares.

Tal vez no sea llamativo ponerse a ver un partido de Peñarol en el que el mirasol toma el rol protagónico mientras su rival se estaciona en la mitad de la cancha y se aglutina en su zona defensiva mientras los de amarillo y negro atacan y dominan. Si bien esa es parte de la historia que han construido décadas de dominación de Peñarol y Nacional, en este siglo ya no es tan usual –tampoco en Cerro Largo, que ayer arrancó esperando, pero en realidad nos tiene acostumbrados a no esconderse en los partidos–.

Peñarol procuró armar situaciones ofensivas, pero, a pesar de las facilidades de traslado y espacio, no las encontró.

Sí es cierto que el partido fue bastante cortado. Un par de infracciones en menos de un minuto por parte de Hugo Magallanes –la primera de ellas con amarilla incluida– generaron la primera modificación del partido, porque Danielo Núñez entendió que de un momento para otro corría riesgo de ver otra amarilla. Lo sustituyó por otro zaguero, Brian Ferrares.

Todo el primer tiempo así. Casi todo, porque a los 42, una salida aérea incorrecta de Washington Aguerre propició un pase atrás de Terans, y el remate al gol de Jesús Trindade fue desviado con la mano por Ferrares: penal y roja. Terans pateó muy bien el penal, Peñarol se fue al vestuario ganando 1-0 y con un futbolista más que su rival.

Aliviol

Diego Forlán cambió para el segundo tiempo con buenas ideas: colocó a Facundo Pellistri por derecha, pasando a su tocayo Torres por izquierda, y metió en el medio, mirando al arco de enfrente, al Cebolla Cristian Rodríguez. Danielo Núñez también hizo variantes para corregir y remendar: puso a Axel Müller en el medio y pasó a Ángel Cayetano como zaguero.

Siguió buscando Peñarol, con Forlán desde afuera ordenando y sus futbolistas mucho más sueltos, con velocidad y precisión en ataque. Intentando darle más punch, el entrenador carbonero puso a Britos en lugar de Xisco Jiménez.

Los minutos fueron pasando, y no pasaba nada, y ello puso nervioso a Forlán, que desde afuera vislumbró la posibilidad de algún improbable ataque de Cerro Largo.

El partido recién quedó claramente definido cuando llegó el gol en palomita de Matías Britos –el primero que convierte en Peñarol– tras un pase-gol del Cebolla Rodríguez, que recibió un pase profundo de Agustín Álvarez –que entró bien en el partido–. Faltaban menos de ocho minutos para el final y el aurinegro recién ahí se pudo sacar de encima la inseguridad.

Llegó el alivio de la victoria. Sumar de a tres puntos siempre sienta bien para cualquiera, aunque para ciertos clubes parece ser una obligación. El Peñarol de Forlán, después de haber dejado cinco puntos de los últimos seis que disputó, volvió a ponerse en carrera.

Detalles

Cancha: Campeón del Siglo.

Árbitros: Andrés Matonte, Carlos Barreiro y Andrés Nievas.

Peñarol (2): Kevin Dawson; Gio González, Gary Kagelmacher, Rodrigo Abascal y Joaquín Piquerez; Jesús Trindade, Walter Gargano (69' Agustín Álvarez), Krisztián Vadócz (46' Cristian Rodríguez) y Facundo Torres (86' Sergio Núñez); Xisco Jiménez (61' Matías Britos) y David Terans (46' Facundo Pellistri). Entrenador: Diego Forlán.

Cerro Largo (0): Washington Aguerre; Mauricio Gómez (67' M. Tavares), Hugo Magallanes (15' Bruno Ferrares), Agustín Heredia y Martín Ferreira; Adrián Sánchez, Ángel Cayetano, Tomás Fernández (56' Sergio Montero); Guillermo May (67' G. Lamardo), Gabriel Leyes (46' Axel Müller) y Enzo Borges. Entrenador: Danielo Núñez.

Goles: 43' David Terans (P); 85' Matías Britos (P).

Exp.: 42' Bruno Ferrares (CL).