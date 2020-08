Comenzó el Campeonato Uruguayo de Segunda División Profesional, la vieja y querida B. Con un formato no habitual y una espera larga para el comienzo, pero al fin fútbol. La primera fecha demostró que hay equipos interesantes y buenos jugadores. Los ganadores fueron Villa Española y Racing con Albion y Rampla Juniors, respectivamente; Sud América y Rocha empataron.

En el estadio Charrúa el sauceño Emiliano Albín fue uno de los protagonistas del inicio de la temporada. El jugador polifuncional ex Peñarol y Boca Juniors convirtió el primer gol de la temporada, ¡a los 39 segundos! Movió Villa Española, trepó Albín, remató cruzado y adentro: 1-0 se ponía el Villa sobre Albion antes del minuto de juego. Después, a los 36, Pablo Silva puso el 2-0, pero eso no sería todo, porque el decano pudo empatarlo: primero a los 40, de penal, descontó Christian Yeladian, y el propio Yeladian, también de penal, puso el 2-2-. Villa Española jugaba con diez por la expulsión de Albín a los 56, pero echó el resto y también de penal, sobre el cierre, Maicol Ferreira puso el 3-2 a los 88 minutos.

Sud América y Rocha empataron 1-1. El punto fue muy valioso para los rochenses en su vuelta a la segunda división. Los del este terminaron el partido con nueve jugadores (a los 26 vio la roja Federico Pintos y a los 84 Santiago Barboza) e igualmente rescataron el empate. Comenzó arriba la IASA, con gol de Jorge Ramírez a los 16 minutos; Barboza lo empató para Rocha a los 64.

Rampla y Racing jugaron a última hora. La victoria fue cervecera, 2-1. Los goles de Racing fueron convertidos por Anyelo Rodríguez a los 16 y 20 minutos; para los picapiedras descontó Fabricio Santos en contra.

Hoy seguirá el fútbol de la B, con tres encuentros. Como ayer, todos serán televisados por VTV, y el césped sintético del estadio Charrúa será el único testigo de los tapones, de la pierna fuerte y de los goles. Al menos por ahora, porque Juventud de las Piedras fue el único equipo que no cedió su localía, por lo que en los partidos en que sea local utilizará su Parque Artigas. Desde las 12.00 empieza a culminar la primera etapa, con el partido entre Central Español y Cerrito; a las 14.30 habrá fútbol de equipos del interior en Montevideo: Atenas de San Carlos –que resignó su localía para jugar todos sus partidos en la capital– jugará con Tacuarembó; mientras que 17.15 Villa Teresa se medirá con Juventud.

Así se juega

El torneo se jugará a dos ruedas todos contra todos, y de esa disputa los primeros dos clubes ascenderán directamente a la primera división del fútbol uruguayo. El tercer ascenso será en régimen de play off entre los cuatro clubes que ocupen de la tercera a la sexta posición. Habrá un descenso directo a la C, mientras que el penúltimo deberá defender su lugar en la B jugando un repechaje con el segundo de la C.