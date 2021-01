En el estadio Ubilla de Melo, Cerro Largo y Nacional prometieron más de lo que dieron. Fue un 0-0 grande como una casa vacía en el quinto baldío del fin del mundo.

1. Una parte

En el primer tiempo quedó clarísimo que el desdoblamiento en bloque de Cerro Largo es de los mejores del campeonato, y para que eso funcione como funciona hay dos jugadores determinantes: Ángel Cayetano y Hugo Dorrego. El primero es el orden, la ocupación del espacio, ese tipo de jugador que neutraliza -con inteligencia y prestancia física- el juego del rival; Dorrego, por su parte, es un gran lanzador, un enganche que saca luz de pelotas entreveradas.

Marcó bien el arachán, fue tácticamente superior en esos 45 minutos, y no dejó patear al arco a Nacional. Sí, lo refuerzan los datos: los tricolores no patearon en el primer tiempo. Como si fuera poco, tampoco crearon una sola jugada de gol. Mientras el bolso lo más cercano que estuvo de inquietar fue un tiro libre que pegó en la barrera, Cerro Largo metió una pelota en el travesaño y exigió a Sergio Rochet, quien salvó su arco en la línea. Qué importante es Rochet en todo lo que le pasa a Nacional.

2. Hay que concretar

Una de las atracciones que prometía el partido era la presencia de dos de los goleadores del Uruguayo, Enzo Borges y Gonzalo Bergessio. Borges tuvo el pelotazo en el palo de la primera parte, el argentino apenas contó con una, pelota aérea que cabeceó en caída y la mandó afuera. Si los dos delanteros apenas pudieron acercarse a los arcos rivales es porque algo faltó. No hay misterio en la ciencia del 9: se necesitan insumos para construir verdades. Sin asistencias, ambos terminaron frustrados.

Conocedores de su profesión, tanto Borges como Bergessio, ante la falta de asistencia de sus compañeros, en determinados momentos del segundo tiempo jugaron para generar espacios. Dar lo que no se tiene, sin metáforas. Fue el otro Dorrego, Richard, el que se metió en el hueco que dejó Borges para cabecearla en la línea. Rochet voló y no llegaba (curiosamente), pero el volante no la metió porque la pifió con la sien.

3. Lágrima, ríos

Esa, a los 69 minutos, fue la única clara del complemento. Qué tristeza.

Detalles

Cancha: Arq. Ubilla (Melo)

Cerro Largo (0): Washington Aguerre; Enrique Etcheverry, Emilio MacEachen, Mauro Brasil y Martín Ferreira; Ángel Cayetano, Facundo Rodríguez (93’ Luis Rodríguez), Richard Dorrego (80’ Sergio Montero), Hugo Dorrego y Hamilton Pereira; Enzo Borges. Entrenador: Danielo Núñez

Nacional (0): Sergio Rochet; Armando Méndez (76’ Alfonso Trezza), Guzmán Corujo, Renzo Orihuela y Agustín Oliveros; Emiliano Martínez, Gabriel Neves y Joaquín Trasante (81’ Rafael García); Brian Ocampo, Pablo García (60’ Emiliano Villar) y Gonzalo Bergessio. Entrenador: Jorge Giordano.