No hace falta aclarar que la pandemia nos cambió la vida, y que el fútbol no está exento de sufrir las consecuencias. Si bien no es de las actividades más perjudicadas, ya que se están llevando adelante los campeonatos, poder concretar los partidos se ha vuelto una cuestión de suerte, y chequear cuántos jugadores con coronavirus hay en cada plantel es la nueva rutina dentro del deporte.

Esta vez le tocó a Peñarol. Los aurinegros pidieron la postergación de los partidos que debía jugar con Defensor Sporting, este jueves, y con Danubio el fin de semana. Las causas de este “petitorio”, según comunicó el club en sus redes sociales, son los contagios de covid-19 de cinco futbolistas del plantel profesional (Juan Acosta, Agustín Álvarez Martínez, Matías Britos, Joaquín Piquerez y Giovanni González) y de dos juveniles que entrenaban con el equipo principal (Randall Rodríguez y Alejo Cruz). La Mesa Ejecutiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) dejó en pausa el inicio de la tercera fecha, porque la nueva disposición en el reglamento dicta que no se puede avanzar a la siguiente fecha si no están jugados todos los partidos de la fecha anterior, entonces se canceló el fútbol para todos. La nueva fijación será una vez que se juegue Peñarol-Defensor Sporting; una vez terminado el choque entre carboneros y violetas, la AUF comunicará cuándo y cómo prosigue el torneo.

¿Qué sigue?

La segunda fecha del Torneo Clausura tuvo, con el correr de los días, varias actualizaciones de días y horarios. Por eso, el partido que iba a jugarse ayer tendrá lugar hoy: a las 17.30, en el Complejo Rentistas, el local recibirá a Boston River, partido que será televisado por VTV. A priori parecería un partido más, pero es importantísimo. Para Rentistas, porque si gana sigue prendido en la Anual (quedaría segundo con 41, a sólo cuatro puntos de Nacional) y encima alcanza el liderazgo del Clausura junto con Cerro Largo, Torque, Wanderers y Cerro, todos con 4 unidades. Pero eso no es todo. Su rival, Boston River, que viene muy entonado, necesita puntos fundamentales para el Descenso: si suma tres se pone a uno de Defensor, que tiene 73, pero además puede superar la línea de Deportivo Maldonado, o sea, salir ‒después de mucho tiempo‒ de la zona de descenso directo.