No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Al ritmo de los autos que pasan por la rambla, el ida y vuelta de los partidos de Fénix. Como una tarde de viento entreverado, un rato sopló de un lado y un rato del otro, pero siempre jugado a ritmo intenso, con la mitad de la cancha como zona de tránsito y los tercios finales como los escenarios de desarrollo del fútbol.

Sopló para Nacional en el arranque, que enseguida se encontraba con las manos de Francisco Casanova para despejar un tiro peligroso, con pique previo, y algún cabezazo tras un tiro de esquina.

Enseguida Fénix tuvo su ráfaga y pudo haber marcado la apertura cuando, a los diez minutos, Nicolás Marichal evitó un gol de Maureen Franco, sacándola cuando ya Martín Rodríguez estaba vencido. Un anuncio: no era la tarde del goleador albivioleta.

Agust’n Alfaro de Fenix y Armando Mendez de Nacional, este domingo, en el Capurro. Foto: Ernesto Ryan

Entonces llegó la apertura del marcador. Un tanteo de Maximiliano Cantera, pisando el área con intención goleadora por el vértice izquierdo. El remate rebotó en Martirena y se le coló por arriba a Casanova.

Fénix no se resignó, volvió al ataque, volvió a la presión, y cuando el empuje del local se convirtió en vendaval, ni siquiera los defensas pudieron sacarse la pelota de arriba y evitar el asedio sobre el arco propio, que Rodríguez debió salvar en varias oportunidades. Un tiro de esquina de Rodrigo Amaral fue la oportunidad que los capurrenses aprovecharon, con un intento de despeje de Marichal que batió a Rodríguez, por única vez en la tarde. Por entonces Franco ya había golpeado el travesaño y también había tenido su mano a mano tras una pelota larga.

El arranque de la segunda mitad fue una extensión de aquellos buenos minutos de Fénix. Peligro sobre el área rival, con un penal a favor incluido, que Rodríguez le tapó a Franco. Maureen volvió a perdonar un minuto más tarde, en un mano a mano tras recupero en la presión, sin que el línea advirtiera la posición adelantada. Richard Núñez probó de lejos y exigió a Rodríguez una vez más, casi tanto como Amaral, que en una volea tremenda le dio al travesaño.

Maximiliano Cantera (c), Felipe Carballo (d) y Camilo Cándido tras el gol de Nacional a Fénix, este domingo, en el Capurro. Foto: Ernesto Ryan

De tanto intentarlo y no conseguirlo, Fénix ya no pudo con su falta de puntería. La intensidad demanda energía y la energía de este equipo no duró todo el partido. Entonces Martín Ligüera mandó a la cancha los cambios, entre ellos a dos futbolistas de calidad, de pie delicado y cabeza levantada. Con Andrés D'Alessandro y Leandro Fernández en la cancha, el tricolor recobró el control, hasta que Fernández puso en la cabeza de Armando Méndez la pelota necesaria para que este último pusiera el grito en las gargantas de los hinchas visitantes.

Victoria 2-1 que mantiene a Nacional en la carpeta de los equipos que luchan por el Campeonato Uruguayo, con la salvedad de ser el único de todos esos que puede ser tricampeón. En la carrera por el Clausura, el bolso quedó con 10 puntos, a tres del líder, Peñarol. En la Anual, donde también lidera el aurinegro, pero de forma parcial (Plaza enfrenta a Cerrito este lunes), Nacional llegó a 39 puntos, detrás de los colonienses, que tienen 40, y del aurinegro, con 41.

Detalles

Torneo Clausura - Quinta fecha

Estadio: Parque Capurro

Árbitros: Andrés Matonte, Horacio Ferreiro y Sebastián Schroeder. Daniel Rodríguez (cuarto árbitro)

Fénix (1): Francisco Casanova, Juan Álvez, Francisco Martirena (79’ Andrés Schetino), Jonathan Toledo, Agustín Alfaro (68’ Fabián Estoyanoff), Ángel Rodríguez, Richard Núñez (88’ Kevin Alaniz), José Luis Rodríguez, Rodrigo Amaral, Ignacio Pereira (79’ Gustavo Viera), Maureen Franco. Entrenador: Ignacio Pallas.

Nacional (2): Martín Rodríguez; Armando Méndez, Nicolás Marichal, Diego Polenta, Camilo Cándido, Felipe Carballo (74’ Andrés D'Alessandro), Diego Rodríguez, Brian Ocampo (59’ Santiago Ramírez), Maximiliano Cantera (59’ Leandro Fernández), Alfonso Trezza, Gonzalo Bergessio (81’ Facundo Píriz). Entrenador: Martín Ligüera.

Goles: 12’ M. Cantera (N), 43’ N. Marichal –en contra– (F), 76’ A. Méndez (N)

Incidencias: 47’ M. Rodríguez (N) atajó un penal a M. Franco (F)

Gonzalo Bergessio de Nacional y Francisco Cassannova de Fenix, este domingo, en el Capurro.

.