Cuando el 17 de diciembre de 2019 se sorteó el calendario de las clasificatorias mundialistas sudamericanas para Catar 2022, buena parte de nosotros, los más próximos a las evoluciones del fútbol uruguayo, y los que no también, sabíamos que el partido de la rueda de revanchas de visitante ante Brasil, iba a ser un juego complicadísimo, y en teoría de los que uno no se puede sorprender si no obtiene un buen resultado.

Aun así, creo nos hubiésemos sentido un poco más aliviados si alguien nos hubiese dicho que llegábamos a ese partido, el de hoy en Manaos, en el tercer escalón de la tabla ocupando un puesto de clasificación, a falta de siete encuentros por disputarse.

Los partidos ante Brasil son por definición muy complejos, por los altos niveles de competitividad que suele tener la selección brasileña. De hecho Uruguay nunca ha podido ganar en este tipo de instancias eliminatorias siendo visitante en Brasil. La historia empezó muy mal cuando Brasil nos eliminó de Estados Unidos 94 ganando 2-0, y el resto fueron tres empates todos recordables porque se pudieron ganar, y una derrota, con la incongruencia de que fue el mejor partido celeste en Brasil en este siglo: la noche del Morumbí que ganó Brasil 2-1.

Rival complicado, antecedentes complicados, y coyuntura complicada –por el tipo de derrota ante Argentina- parecen crear un clima de desastre, fogoneado por voces que se multiplican estableciendo una dimensión irreal de la situación.

Como nada es comparable no podemos usar ni siquiera el partido de la primera rueda como parangón. Aquella noche en el estadio Centenario vacío, y con la selección golpeada por la covid-19, el partido tomó rumbo para Brasil después del gol de Arthur, y no hubo forma de enderezarlo cuando Richarlison puso el segundo, y encima después se fue expulsado Edinson Cavani.

En la búsqueda de la clasificación a la fase final de Catar 2022, en la intención de quedarse con uno de los cuatro puestos que llevan directo, o hasta el quinto para tratar de acceder en el repechaje, estamos, con 33 puntos disputados, con un puntaje más o menos similar al de las anteriores clasificaciones, a excepción de la de Rusia 2018, pero con mejor posicionamiento que en las eliminatorias para Sudáfrica y Brasil. No estamos ni cerca al borde de la eliminación, como pasó en 2009 y 2013, y aún con lo extraordinario de la pandemia, la ausencia de preparaciones y amistosos, el plantel ha evolucionado en sus recambios y sigue siendo plenamente competitivo.

Evaluando las prestaciones partido a partido, más allá de la goleada recibida ante Argentina, el equipo sigue mostrando aptitudes como para mantenerse en zona de clasificación y concretar y asentar un proceso de renovación natural.

Los gritos histéricos, y las acciones a golpe de balde, son para el show de la vida multimedia de los medios sociales, pero no para amontonar juicios sumarísimos y falacias de todo tipo que desembocan en el ejercicio de realismo mágico que propone que con otro arquero le ganábamos, o con el delantero centro de mi equipo hubiésemos hecho goles.

La selección uruguaya de los últimos 15 años sigue un proceso histórico de conformación y preparación, en donde hay una acumulación real de trabajo, y entendimiento para el aporte de un colectivo que engarza años de crecimiento y experiencias entre aquellos que ya han demostrado estar en los mejores niveles mundiales, y quienes van llegando a la celeste absoluta para tratar de sumar de la mejor manera.

Detalles

Brasil - Uruguay

Eliminatorias Catar 2022 - 12ª fecha

Hora: 21.30

Estadio: Arena da Amazonia (Manaos) Árbitros: Fernando Rapallini, Juan Pablo Belatti, Diego Bonfá y Facundo Tello -cuarto árbitro- (ARG).

Árbitros VAR: Mauro Vigliano y Fernando Espinoza (ARG).

Brasil: Ederson, Emerson Royal, Lucas Verissimo, Thiago Silva, Alex Sandro, Fabinho, Fred, Lucas Paquetá, Raphinha, Gabriel Jesús y Neymar.

Entrenador: Tite

Uruguay: Fernando Muslera, Nahitan Nández, Sebastián Coates, Diego Godín, Joaquín Piquerez, Rodrigo Bentancur, Matías Vecino, Federico Valverde, Nicolás De la Cruz, Edinson Cavani y Luis Suárez.

Entrenador: Óscar Washington Tabárez

Tabla de posiciones - Eliminatorias Catar 2022

Selección PJ PG PE PP GF GC DIF PTS Brasil 10 9 1 0 22 3 +19 28 Argentina 10 6 4 0 18 6 +12 22 Ecuador 11 5 1 5 20 13 +7 16 Uruguay 11 4 4 3 13 13 +0 16 Colombia 11 3 6 2 16 16 +0 15 Paraguay 11 2 6 3 9 13 -4 12 Perú 11 3 2 6 10 18 -8 11 Chile 11 2 4 5 11 14 -3 10 Bolivia 11 2 3 6 13 25 -12 9 Venezuela 11 2 1 8 8 19 -11 7

Fecha 12 - Jueves 14/10

17.00 Bolivia - Paraguay. La Paz

18.00 Colombia - Ecuador. Barranquilla

20.30 Argentina - Perú. Buenos Aires

21.00 Chile - Venezuela. Santiago

21.30 Brasil - Uruguay. Manaos

Fecha 13 - Jueves 11/11

Uruguay - Argentina

Perú - Bolivia

Brasil - Colombia

Paraguay - Chile

Ecuador - Venezuela

Fecha 14 - Martes 16/11

Colombia - Paraguay

Bolivia - Uruguay

Argentina - Brasil

Chile - Ecuador

Venezuela - Perú.