Óscar Washington Tabárez compareció nuevamente frente a la prensa y afirmó: “No tengo soluciones mágicas, tratamos de mejorar siempre. Hay que seguir intentándolo”.

El técnico respondía a una inquietud generalizada, incluso dentro del plantel, de tratar de hacer el mejor partido posible ante Brasil. Tabárez, que planteó que considera tendencioso que lo definan como un técnico defensivo, afirmó que “nunca fuimos el gran equipo de Sudamérica, pero hasta ahora pudimos ir a todos los mundiales”.

En relación a nuestro rival del jueves, dijo que “Brasil en estos dos últimos partidos no fue apabullante. Contra Colombia se encontraron con un David Ospina brillante, que atajó tanto o más que contra nosotros. No vamos a apoyar las esperanzas en que Brasil está mal, porque no lo creo. Defensivamente es el mejor equipo de la Eliminatoria por lejos”.

No hay equipo confirmado para el jueves, pero ya se sabe que habrá cambios: Ronald Araújo ‒sí, con acento en la ú‒ ya debió volver a Barcelona, porque tras salir lesionado ante Argentina con una molestia en el muslo derecho, se le hicieron estudios y la sanidad de la selección uruguaya constató una lesión fibrilar en la región isquiotibial derecha, por lo que quedó desafectado para jugar en Brasil.

Habrá una variante obligada en la línea final, y tal vez también en la estructura táctica, dado que es muy posible que se vuelva a la línea de cuatro y entonces jueguen Sebastián Coates y Diego Godín, en su partido 151 con la celeste, como zagueros centrales. También como consecuencia directa de la práctica de fútbol entre los integrantes del plantel, se especula que Joaquín Piquerez empiece jugando por el lateral izquierdo, mientras que Nahitan Nández se mantiene por la derecha.

Al parecer, en el movimiento que fue observado desde las afueras del complejo Uruguay Celeste, también se probó manteniendo a Mathías Viña en el lateral izquierdo y con Giovanni González por la derecha.

En la mediacancha también se prevé otro cambio seguro y es el retorno del neohelvético Rodrigo Bentancur, de altísimas prestaciones en sus últimas actuaciones celestes, que no pudo estar ante Argentina, suspendido por dos amarillas. En este caso, el mediocampista de Juventus, volvería a transitar la mediacancha con Federico Valverde, Matías Vecino y Nicolás de la Cruz, mientras que en ofensiva se alinearían por primera vez juntos en la Eliminatoria desde el partido en Barranquilla con Colombia, hace casi un año, el 13 de noviembre de 2020, Luis Suárez y Edinson Cavani.

Si bien en la Copa América de Brasil llegaron a alinear juntos, no han coincidido en los momentos de plenitud física los dos delanteros más explosivos en Uruguay en lo que va de este siglo.

Como muy buena reserva quedará el artiguense Darwin Núñez, que ha tenido buenos minutos en los dos partidos en los que entró.

El cuerpo técnico de la selección no citó a ningún otro futbolista porque cuenta con los 23 que pueden ser inscriptos para el partido del jueves ante Brasil, por lo que citar a alguien más significaría dejar a algún futbolista fuera del plantel.

La celeste perdió, ya en el primer partido, a José María Giménez y a Giorgian de Arrascaeta, y para el segundo no se pudo contar, por suspensión, con Rodrigo Bentancur, por lo que para enfrentar a Argentina quedaron sólo 23 jugadores. La misma situación se da para el partido del jueves en Manaos a las 21.30, en el que el cuerpo técnico contará con 23 futbolistas ahora por la salida obligada de Ronald Araújo.

El encuentro será televisado por la señal codificada de VTV y también por la plataforma Vera TV, en la que, para poder ver los partidos por streaming, los clientes de Antel deben abonar 295 pesos por fecha, parte de lo cual se lleva la empresa Tenfield, que negoció los derechos con el ente estatal.