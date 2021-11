La novena fecha del Torneo Clausura dejó modificaciones en las tablas, como cada vez que se ponen 24 puntos en juego, la lupa sobre el clásico y, por lo general, poco soporte informativo y analítico de los otros siete partidos y de las proyecciones de las tablas. Por ejemplo, advertir, no sin dolor, que Villa Española ya está descendido. La cosa es que el Villa, último en la Tabla del Descenso, para salvarse debería superar a por lo menos tres de sus rivales para mantener la categoría. Si pudiese lograr la hazaña de sumar los últimos 18 puntos en disputa, sumados a los 11 que ya tiene, llegaría a 29 unidades en 30 partidos y quedaría con un promedio de 0,966. Con esos números ya no podría alcanzar más que a Sud América, a Boston River y a Progreso, si estos equipos no ganaran ni uno solo de los próximos 18 puntos, pero sucede que en el calendario aparece en la fecha 11, el próximo fin de semana, dado que la décima se jugará entre miércoles y jueves, el partido entre Boston y Progreso, por lo que uno de los dos sumará y ya no será alcanzable para el Villa. El dato fue anunciado, revisado y confirmado por nuestro compañero Gustavo Rak, que, sin dejar de seguir su métier, la economía y la docencia, no deja de sumar a sus viejos compañeros de Garra.

Hay otros datos que involucran a otros clubes que son sensiblemente más positivos y tienen que ver con el retorno de Plaza Colonia al mayor puntaje de la Tabla Anual, junto con Peñarol –vale recordar que ese lugar no se define por diferencia de goles, sino que hay un partido si dos llegan igualados–, y, asimismo, con la posición de privilegiado escolta de Cerro Largo, que quedó a una unidad de Peñarol y en la fecha 13 debe enfrentarlo en Montevideo. Peñarol y Cerro Largo son por ahora los únicos que dependen de sí mismos para ganar el segundo torneo del año y convertirse en semifinalistas del Uruguayo, algo que Plaza ya es desde el día que fue campeón del Apertura.

Cebolla dulce

En la jornada del viernes, Cerrito se quedó con el clásico ante Rentistas 2-1 y Wanderers le ganó a Liverpool 1-0.

El sábado River Plate ganó 2-1 de visita a Boston River, con goles de Tiago Galletto y Matías Arezo; en los locales descontó Facundo Rodríguez.

Sud América y Deportivo Maldonado empataron 1-1. Para la IASA convirtió Pablo Caballero; Diego Casas hizo el tanto del Depor.

El equipo de Eduardo Espinel, Plaza Colonia, le ganó 2-1 a Progreso en el Prandi, con goles de Emilio Zeballos de cabeza y Cristian Cebolla Rodríguez, con un tiro de afuera del área que sobre el final les dio el triunfo y la punta de la Anual a los colonienses. Para Progreso había empatado provisoriamente Alex Silva. Un gran triunfo de Plaza, que es hasta ahora el único conocido de los equipos que pelearán el título del Uruguayo, y que además se viene aproximando a su primera participación en la Libertadores.

Torque subió varios escalones en la tabla del Clausura y se mantiene a tiro de la Libertadores en la Anual. Goleó a Villa Española 5-0, con tantos de Marcelo Allende, Franco Catarozzi, Darío Pereira y dos del floridense Lucas Rodríguez.

Arriba y abajo

En la tabla del Clausura Peñarol tiene 20 puntos, Cerro Largo 19, Wanderers 17, Nacional 15, Torque, Progreso y Deportivo Maldonado 14, Fénix 13, Plaza y Cerrito 12, River y Liverpool 11, Boston River 10, Rentistas 7, Sud América 6 y Villa Española, que ni siendo campeón uruguayo se salvaría del descenso, 2.

En la Anual Peñarol y Plaza tienen 48, Nacional 44, Cerro Largo y Torque 39, Liverpool 38, River Plate 37, Fénix y Wanderers 34, pero los de Capurro tienen mejor diferencia de goles, por lo que hasta ahora ocuparían el octavo cupo de copas internacionales. Cerca están Cerrito con 31 y Deportivo Maldonado con 28, Progreso suma 25, Boston River y Sud América 24, Rentistas 23 y Villa Española 11.

En el descenso Villa Española ya perdió la categoría, Sud América tiene un promedio de 1, Progreso 63 y promedio de 1,033, Boston River 64 (1,049), Rentistas 70 (1,148), Deportivo Maldonado 74 (1,213) y Cerrito 31 (1,292).

Al alba

La décima fecha se jugará desde el martes, que tendrá un único partido, a las 9.45, entre Deportivo Maldonado y Villa Española.

El controversial horario se repite para el primer partido del miércoles, en el Saroldi, entre River Plate y Wanderers. Además, a las 16.30 jugarán en Belvedere Liverpool y Rentistas y a las 21.00 en el Gran Parque Central, Nacional y Torque.

La etapa se cierra el jueves, otra vez 9.45, en el Paladino, con Progreso y Fénix; además, a las 16.30, en Tacuarembó, Cerro Largo se medirá con Boston River; 18.45 en el Viera jugarán la IASA y Plaza; y la fecha se cierra en el Franzini a las 21.30 con el partido entre Cerrito y Peñarol.