Nuevos vientos para intentar despegar en el básquetbol uruguayo que, en cuanto a resultados a nivel de selecciones mayores, está estancado hace años. Entre el 12 y el 14 de noviembre en Miami se llevará a cabo la primera edición de la Americup 3x3, certamen que reúne a las mejores selecciones del continente en una modalidad basquetbolística que viene creciendo a pasos agigantados. De hecho, fue deporte olímpico por primera vez en Tokio 2021.

La ciudad más famosa del estado de Florida, en Estados Unidos, fue la cuna del 3x3, donde se disputó el primer Tour Mundial en 2012, año en el que FIBA reglamentó la modalidad callejera nacida en el país norteamericano. Se mezcla el deporte con lo urbano y se juega en un ambiente descontracturado, con la pasión por el resultado a flor de piel, pero también con música de fondo, luces y un colorido especial que relaja bastante la tensión de la competencia.

La delegación

Los planteles de Uruguay están integrados por jugadores que están disputando las Ligas Uruguayas de hombres y mujeres. Eso complicó la preparación, no hubo muchos entrenamientos previos ya que los clubes, tanto de masculino como de femenino, estuvieron algo reticentes a ceder a los basquetbolistas a las prácticas.

Sebastián Ottonello contó a Garra: ”La preparación fue atípica. Más que nada fueron encuentros para saber lo que queríamos hacer en cancha y los objetivos que tenemos. Fue fundamental la inclusión de Rodolfo Trullen, un coach que nos ayudó a diferenciar los chips para pasar en pocos días de la LUB a la Americup 3x3. Si bien es el mismo deporte, es una modalidad diferente y tiene distintas reglas”.

Los equipos que tengan basquetbolistas en la selección postergarán sus encuentros durante el torneo en Miami.

El combinado masculino será dirigido por Javier Isis y cuenta con Federico Pereiras (Aguada), Demian Álvarez (Capitol), Ignacio Xavier (Goes) y Ottonello (Urupán). El femenino tiene a Alejandro Álvarez como entrenador y las jugadoras son Joaquina Gregorio (Hebraica y Macabi), Lucía Schiavo y Josefina Rivera (Defensor Sporting). Emilia Larre Borges (Malvín) fue confirmada sobre la hora para sustituir a Josefina Zeballos, de Obras Sanitarias de Argentina.

Josefina Rivera, de Defensor Sporting, y Florencia Somma, de Malvín, durante un partido por la tercera final de la Liga Femenina de Básquetbol (archivo, octubre de 2019). Foto: Sandro Pereyra

Uruguay buscará seguir creciendo en esta modalidad. Josefina Rivera explicó: ”Nosotras viajamos con un grupo joven a un torneo de mayores, estamos en desventaja en experiencia y en la parte física, pero tenemos este objetivo pensando en el Panamericano Sub 23 que hay un mes después. La idea es entrenar lo que vamos a poner en cancha en ese torneo. No sé si seremos las mismas cuatro, pero la intención es encontrar una identidad y estar en sintonía con el equipo”.

En tanto, Ottonello fue optimista con los objetivos del masculino: “Las expectativas son altas, primero clasificar en el repechaje para llegar a fase de grupos y ahí meternos entre los dos mejores para jugar cuartos de final. Tenemos un equipo muy completo con Demian Álvarez como referente. El resto somos jóvenes que le vamos a dar frescura y vamos a dejar todo”.

La delegación partirá el próximo jueves.

Forma de disputa

En masculino compiten 18 selecciones. Las nueve mejores del ranking ingresan directo en fase de grupos (cuatro zonas de tres equipos) y las restantes van a un repechaje de otros tres grupos que le otorga el pasaje al mejor de cada zona. Uruguay está en el décimo puesto de la clasificación por lo que deberá jugar la instancia previa ante Haití (15) y Jamaica (16), rival del debut el sábado a las 10.00 de nuestro país. Si avanza enfrentará a Canadá (2) y Argentina (7), en esa instancia donde los dos mejores clasifican a cuartos de final.

En femenino participan 15 países. La celeste ingresará directo la fase de grupos por ocupar el octavo lugar del ranking, competirá con Canadá (1) y Puerto Rico (9). Las dos mejores avanzan a cuartos de final. El debut será el viernes 15.35 ante las boricuas.

Entre viernes y sábado se disputarán todos los encuentros de la repesca y fase de grupos. El domingo quedará reservado para lo más lindo: la definición en ambas ramas. Ese día se jugarán los cuartos de final e irán avanzando los equipos hasta conocer al campeón.

Otro deporte

Si bien el 3x3 también es básquetbol, la modalidad ofrece bastantes diferencias respecto al deporte convencional que conocemos.

La primera -y más grande- es que participan tres jugadores en lugar de cinco. Con un suplente que puede ingresar cuando se para el juego; los cambios son ilimitados.

Los partidos son de 10 minutos, el reloj para por faltas o cuando el balón se va afuera. Las posesiones son de 12 segundos. Hay un aro solo y para pasar de defensa a ataque los equipos tienen que hacer la “zona” saliendo afuera del arco que está ubicado a 6.75 metros del cesto.

Embocar desde el libre o de adentro del arco vale un punto, mientras que el lanzamiento de más allá de los 6.75 suma dos. El primero en llegar a 21 gana. Si ningún equipo logra sumar esa cantidad de tantos, el encuentro termina cuando el reloj llega a cero. Si persiste el empate, se juega una prórroga donde sale triunfador el que logre anotar primero dos unidades.

Las faltas son iguales al básquetbol convencional pero hay una diferencia grande en la forma de contabilizarlas. Ningún jugador será descalificado por reiteración de personales, pero sí en caso de hacer dos antideportivas durante el mismo partido.

Los equipos ingresan en colectivas al cometer su sexto foul. Hasta ese momento es un lanzamiento, luego de la penalización pasan a ser dos. Si se exceden las diez faltas, son dos libres y pelota.

Rivera contó cómo siente esta modalidad y las diferencias con el básquetbol que juega cada fin de semana: ”Cambian pila de cosas, la principal es la intensidad. Estás muy al palo todo el partido, hay que tomar decisiones más rápido porque la posesión dura la mitad. Lo que más me gusta es que cualquiera tiene que tirar porque no hay mucho lugar para pensar, los roles ofensivos se reparten equitativamente, en el 5x5 en general eso no pasa porque hay que buscar a determinadas jugadoras para tomar los tiros”.

Ottonello agregó su visión: ”Somos tres jugadores en cancha y a veces cuesta acostumbrarse. El ahogo es bravo porque estás diez minutos sin parar. Si bien en el 5x5 tenés poco tiempo para descansar, esto incluso es más intenso, no podés ni gritar un gol que ya tenés que estar defendiendo. Hay mucho 1x1, terminaciones cortas y cargar todos los rebotes ofensivos. Me siento cómodo en esta disciplina”.

Algunas hay

Uruguay obtuvo medallas internacionales en esta modalidad. A nivel femenino ganó el bronce en los Juegos Sudamericanos de la Juventud disputados en Chile en 2017. El plantel lo integraba Emilia Larre Borges. También consiguió el tercer lugar en los Juegos Odesur absolutos de 2018 en Cochabamba, torneo en el que participó Lucía Schiavo. En ese mismo certamen, el masculino con Federico Pereiras consiguió la presea dorada.

La competencia interna

Se está disputando la primera Liga Uruguaya Masculina de 3x3 con dos divisionales de 12 equipos cada una. La competencia va los sábados de mañana en el espacio Medallistas Olímpicos de Melbourne y Helsinki ubicado en la Rambla y Luis Alberto de Herrera. Este fin de semana comenzará la postemporada con la disputa de los playoffs y la ronda de descenso.

Esta primera edición fue experimental. Para el 2022 se planea sumar la rama femenina.