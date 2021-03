Tras el festejo del bicampeonato de Aguada, la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) renueva la ilusión. Su temporada especial arranca este lunes y el trofeo se pone nuevamente en disputa. Candidatos varios, sueñan todos.

El torneo casi relámpago se jugará entre marzo y junio. La primera fase constará de una rueda todos contra todos y los equipos participantes son Aguada, Biguá, Capitol, Defensor Sporting, Goes, Hebraica y Macabi, Malvín, Nacional, Olimpia, Peñarol, Trouville y Urunday Universitario.

Luego de la fase de arranque, en la que todos disputarán 11 partidos, los cuatro primeros se clasificarán a los cuartos de final. Los restantes ocho, es decir los que se ubiquen entre el quinto y el último lugar, jugarán los octavos de final, llaves que serán al mejor de tres partidos arrancando 0-0. La planificación dice que los cuartos también serán al mejor de tres, las semifinales se definirán al mejor de cinco, mientras que las finales serán al mejor de siete. Además, ningún equipo perderá la categoría.

Por ser un torneo especial, en esta LUB se amplió el cupo de fichas nacionales mayores. Serán cinco y no cuatro, como en la liga terminada. Lo que se hizo para aumentar el número de jugadores mayores fue quitar la ficha sub 25. En cuanto a las fichas innominadas, la cantidad no se cambió. Serán tres y podrán ser ocupadas por extranjeros, nacionalizados o nacionales. Los restantes cuatro cupos del plantel deberán ser completados con jugadores sub 23.

Es hoy

Intensa, la liga especial comienza con doble jornada. El escenario donde se desarrollen todos los partidos será el Palacio Peñarol, a excepción de Nacional-Peñarol, que se disputará en Florida.

En el primer turno del lunes, o sea a las 19.15, quienes estarán frente a frente serán Trouville, subcampeón de la LUB pasada, y el renovado Malvín, que dirigirá Federico Camiña. Luego, a las 21.30, los que jugarán serán Macabi y Goes.

El martes también será de doble jornada: a primera hora se enfrentarán Olimpia y Sporting, mientras que en el juego de fondo lo harán Capitol y Biguá. El miércoles será el día en que debutará el actual campeón, Aguada, con Urunday como rival. Por último, el jueves en Florida el choque será el atractivo (y futbolizado) Nacional-Peñarol.

Viendo los planteles, Aguada es otra vez candidato. Los actuales bicampeones mantienen el plantel con que le ganaron a Trouville y sueñan con el tricampeonato. No sólo mantuvieron el plantel, sino que sumaron a Diego Soarez, quien puede dar buenos minutos en las pinturas.

Trouville, Nacional y Peñarol aparecen como retadores. Los dos primeros también preservaron la mayoría de los jugadores con los que pelearon el título. Entre las caras nuevas estarán los extranjeros Carlos Dotson en los de Pocitos y Devon Collier en los tricolores.

Peñarol hará su debut en la LUB y se armó muy bien. Gustavo Panchi Barrera es garantía comprobada, lo mismo que el inoxidable Nicolás Mazzarino. Además, contará con los rendidores Diego García y Nicolás Borsellino, la joven promesa Gianfranco Espíndola y un buen trío de extranjeros: Jarrid Famous ‒interno de 32 años‒, David Huertas ‒puertorriqueño que ha jugado tres mundiales vistiendo la casa de su país‒ y Jonathan Araujo ‒dominicano de selección de 24 años y 2,11 metros‒.

Los planteles

Aguada

Fichas mayores: Federico Bavosi, Leandro García Morales, Federico Pereiras, Sebastián Izaguirre, Diego Soarez

Fichas innominadas: Dwayne Davis, Al Thornton, Lee Roberts

Sub 23: Mateo Sarni, Ignacio Castro

Entrenador: Adrián Capelli

Biguá

Fichas mayores: Santiago Vidal, Alex López, Diego Pena García, Emiliano Bastón, Iván Loriente

Fichas innominadas: Donald Sims, Víctor Rudd y Hátila Passos

Sub 23: Mauricio Arregui, Hernán Álvarez, Martín Rojas y Nicolás Andreoli

Entrenador: Hernán Laginestra

Capitol

Fichas mayores: Juan Wenzel, Salvador Zanotta, Miguel Barriola, Claudio Bascou, Diego Tortajada

Fichas innominadas: Paul Harrison, Davaunta Thomas, Anthony Danridge

Sub 23: Bruno Massoni, Federico Peinado

Entrenador: Diego Cal

Defensor Sporting

Fichas mayores: Alejandro Acosta, Marcos Cabot, Sebastián Ottonello, Fernando Verrone, Gonzalo Álvarez

Fichas innominadas: Gabriel Belardo, Chris Ortiz, Josh Boone

Sub 23: Agustín da Acosta, Xavier Couste y Nicolás Pereyra

Entrenador: Álvaro Tito

Goes

Fichas mayores: Joaquín Osimani, Martín Osimani, Fernando Martínez, Santiago Wohlwend, Rodrigo Brause

Fichas innominadas: Alexis Elsener, Michael Bruesewitz, Chaz Crawford

Sub 23: Joaquín Borrallo y Felipe Rodríguez

Entrenador: Guillermo Narvarte

Hebraica y Macabi

Fichas mayores: Hernando Cáceres, Juan Andrés Galletto, Gastón Semiglia, Martín Trelles, Rogelio de León

Fichas innominadas: Will Artino, Maxie Esho, Onno Steger

Sub 23: Facundo Terra, Mauro Domínguez, Manuel Oyenard, Guillermo Goncalvez, Federico Ambrosoni

Entrenador: Daniel Lovera

Malvín

Fichas mayores: Juan Santiso, Kiril Wachsmann, Federico Haller, Fausto Pomoli

Fichas innominadas: Tyrrel Tate, Aaron Füller

Sub 23: Nicola Pomoli, Lucas Capalbo, Felipe García, Marcio Rivas, Juan Diego Cabillón, Rodrigo Coelho, Marcelo Rosas

Entrenador: Federico Camiña

Nacional

Fichas mayores: Santiago Moglia, Manuel Romero, Marcel Souberbielle, Carlos Cabezas, Jonathan Sacco

Fichas innominadas: Dominique Morrison, Charles Mitchell, Devon Collier

Sub 23: Pierino Rüsch, Martín Larrea, Juan Manuel Ruiz, Juan Couto, Ignacio Juárez

Entrenador: Leonardo Zylbersztein

Olimpia

Fichas mayores: Brian García, Juan Viana, Abel Agarbado, Pablo Macanskas, Nicolás Catalá

Fichas innominadas: Zygimantas Riauka, Marvin Phillips, Skyler Hogan

Sub 23: Mateo Dogliotti, Tiago Leites, Matías Navadian, Enzo Delgado

Entrenador: Gerardo Jauri

Peñarol

Fichas mayores: Gustavo Barrera, Nicolás Borsellino, Nicolás Mazzarino, Diego García

Fichas innominadas: Jarrid Famous, David Huertas, Jonathan Araujo

Sub 23: Gianfranco Espíndola, Nahuel Amichetti, Leandro García Morandi

Entrenador: Edgardo Kogan

Trouville

Fichas mayores: Marcos Marotta, Gonzalo Iglesias, Federico Soto, Santiago Massa

Fichas innominadas: Damián Tintorelli, Federico Mariani, Carlos Dotson

Sub 23: Manuel Mayora, Juan Ignacio Ducasse, Santiago Fernández y Guillermo Curbelo

Entrenador: Germán Fernández

Urunday Universitario

Fichas mayores: Nicolás Delgado, Facundo Medina, Mateo Suárez, Germán Silvarrey, Martín Aguilera

Fichas innominadas: Corbin Jackson, Tyronne Lee y Marcus Elliot

Sub 23: Iván Vega, Ignacio Morena, Giovanni Corbisiero, Gonzalo Gonzalvo, Iñaki Erroizarena

Entrenador: Héctor Da Prá.