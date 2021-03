Está planificado que la temporada de fútbol femenino de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), en la categoría mayores, comience el fin de semana del sábado 17 y domingo 18 de abril. Esto se acordó en la reunión del viernes 5 entre la Mesa Ejecutiva del fútbol de mujeres y delegados de los clubes. La novedad mayor es la creación de la divisional C.

Seguramente comenzarán en primer término las competiciones de juveniles sub 16 y sub 19, que en principio arrancarán el domingo 11 de abril. Se descartó la instauración de una divisional juvenil más aunque, en algún momento aún no definido, habrá un torneo sub 14, categoría que en los últimos años estaba bajo la égida de la Asociación Uruguaya de Fútbol Infantil (AUFI).

La divisional A quedará conformada por ocho de los clubes que actuaron en la última temporada: Nacional, Peñarol, Liverpool, Fénix Canelones, Defensor Sporting, Atenas, Danubio y River Plate, a los que se suman los dos ascendidos, Racing y Náutico.

Los diez clubes de la B serán los descendidos Rentistas San Jacinto y Progreso, además de San José, Cerro, Canadian, Wanderers, Boston River, Udelar, Parque del Plata y Villa Teresa.

En la nueva divisional competirán Plaza, Juventud, Rampla Juniors y Keguay. A estos se sumarán Villa Española y Torque, que acaban de crear sus categorías femeninas, y todos aquellos que confirmen y sean aceptados. El plazo que se había fijado para inscribirse vencía anoche. Al menos dos clubes de Canelones habían manifestado interés, Cimarrón y Nacional de San Ramón.

Peñarol va por una buena

Los grupos C y D de la Copa Libertadores Femenina 2020 que se está disputando en Buenos Aires volverán este martes, a competir luego del descanso del domingo. Aparecerá nuevamente el representante uruguayo, Peñarol, que enfrentará a Ferroviaria de Brasil. A los dos clubes les fue mal en el debut, pero de forma distinta. Las aurinegras cayeron ante Universidad de Chile por un gol a los 88 minutos, cuando el partido se encaminaba hacia un empate. Las brasileñas, un equipo que se mostró muy por debajo de la norma de calidad del fútbol femenino de su país, fueron goleadas 4-0 por el buen equipo paraguayo Libertad Limpeño. El partido entre uruguayas y brasileñas se jugará en el estadio de Vélez a las 17.00. Peñarol tiene a su favor que podrá jugar la mediocampista Ximena Velazco, tal vez su mejor futbolista, que no estuvo en el debut por estar sancionada desde la Libertadores 2019. El tercer rival de Peñarol será Libertad Limpeño, al que enfrentará el viernes 12 a las 17.00 en Morón.

El partido de fondo, que ya estaba programado antes de comenzar el torneo, será a las 19.30 entre paraguayas y chilenas.

Por su parte, el grupo C jugará sus dos partidos en el estadio de Deportivo Morón: a las 17.00 se enfrentarán Atlético de Venezuela y Sol de América; a las 19.30, Independiente Santa Fe y River Plate (con las uruguayas Birizamberri y Felipe). Los resultados de la primera etapa fueron Independiente 4-0 Atlético y River 0-0 Sol de América.

Anoche debían jugar su segunda etapa los grupos A (Corinthians-Universitario y América de Cali-El Nacional) y B (Santiago Morning-Avaí y Boca-Trópico de Cochabamba).

Los cuartos de final comenzarán el domingo 14. Si Peñarol llega a esa instancia siendo primero o segundo, deberá jugar el lunes 15.

Todos los encuentros de la Copa se pueden observar por el Facebook de Conmebol.

¡La selección jugará!

En tanto, la selección uruguaya femenina no juega desde octubre de 2019, cuando perdió en Chile con las locales 3-0 y 3-1. Es, pues, una grata noticia saber que entrará en acción nuevamente en poco más de un mes. Puerto Rico será la selección visitante, ubicada en el puesto 98º en el ranking FIFA femenino. Uruguay, lo recordamos, está en la posición 69ª. Las boricuas vienen de jugar dos partidos en febrero con República Dominicana, en los que empatar 1-1 y ganaron 2-0.

Los partidos se jugarán el jueves 8 de abril a las 19.00, en un estadio no determinado todavía, y el lunes 12 a las 20.00 en el Centenario. Falta confirmar la televisación que necesariamente, al ser sin público, debería efectuarse.