Goleras: Jimena Alaniz (Fénix), Anabel Ubal (Liverpool), Sofía Olivera (Rosario Central argentino; antes, Peñarol), Josefina Villanueva (sub 20, Nacional).

Defensas: Rafaela Medina Ancheta (Real Brasilia), Yannel Correa (Joventut Almassora, España), Daiana Farías (Racing de Santander), Laura Felipe (River Plate argentino), Antonella Ferradans (sub 20, Nacional), Valeria Colman (Nacional), Lorena Graña (Peñarol), Stephanie Lacoste (Oviedo), Sofía Ramondegui (sub 20, Peñarol), Stephany Tregartten (Amanecer de Paysandú).

Volantes: Karol Bermúdez (sub 20, Nacional), Camila Barrios Baccaro (Boca Juniors argentino), Pamela González (Granada), Solange Lemos (sub 20, Nacional), Rocío Martínez (sub 20, Atenas), Mariana Pion (Libertad Limpeño de Asunción), Sindy Ramírez (San Lorenzo), Ximena Velazco (Peñarol).

Enlaces y delanteras: Esperanza Pizarro (sub 20, Nacional), Naiara Ferrari (Nacional), Belén Aquino (sub 20, Peñarol), María Carolina Birizamberri (River Plate argentino), Wendy Carballo (sub 20, Inter de Porto Alegre; antes, Arachanas), Luciana Gómez (sub 20, Nacional), Keisy Silveira (Valdares Gaia, Portugal), Federica Silvera (UMF Sindri, Islandia), Lourdes Viana (Peñarol), Giovanna Yun (Defensor Sporting), Stefany Suárez (Peñarol).