El fin de semana se disputaron los grand prix sudamericanos Estrella Puente y Darwin Piñeyrúa en la pista de atletismo de Montevideo, que también lleva el nombre del lanzador de martillo Darwin Piñeyrúa. El atletismo uruguayo recuerda cada año a estas dos grandes personalidades del deporte celeste, pioneros en sus actividades. Puente fue la primera mujer uruguaya en competir en unos Juegos Olímpicos. Lo hizo en la edición de Helsinki, en 1952, en la prueba de lanzamiento de jabalina, en la que fue además medallista panamericana.

Por su parte, Darwin fue olímpico en los Juegos de Múnich, en 1972, y también fue medallista panamericano. Emigró para estudiar y competir en Alemania, donde desarrolló su carrera como atleta y entrenador. Es además el portador del récord nacional de la prueba de martillo, un registro de 63 metros y 18 centímetros realizado en 1974.

Manuela Rotundo, durante la prueba de lanzamiento de jabalina, el sábado. Foto: Sandro Pereyra

El sábado estuvo intervenido por la lluvia. Los fuertes chaparrones provocaron condiciones de competencia para nada óptimas. Pista pesada y, por lo tanto, menos posibilidades de mejorar marcas. En ese contexto retornó a la acción Emiliano Lasa, compitiendo por primera vez desde setiembre de 2019 y tras una cirugía. La novedad es que esta vez el atleta olímpico se vistió de aurinegro para representar a Peñarol. Lasa consiguió un mejor salto de 7 metros 57 centímetros, una marca que no es impresionante comparada con su récord nacional de 8,26, pero que le permitió ganar la prueba y volver a ocupar el primer lugar del podio en casa. Los brasileños Lucas Marcelino (7,54 m) y Ulises Mateus (7,43 m) completaron el podio. El gran ausente en esta prueba fue el joven saltador uruguayo Bruno Yoset, quien en 2020 mejoró el récord sub 20 de Lasa y que, con esos registros, pudo haber competido mano a mano por el primer lugar.

En la velocidad, Defensor Sporting dominó con holgura las pruebas de la rama femenina. Los podios de 100 y 200 metros llanos fueron ocupados por completo por jóvenes mujeres del club de Punta Carretas. Primera Martina Bonaudi, segunda Malena Saravia y tercera Milagros Rodríguez en los 100 metros y Martina Coronato, Martina Bonaudi y Malena Saravia en los 200 metros. También de Defensor Sporting son las mejores de la actualidad en salto triple y lanzamiento de disco. Millie Díaz, que porta el récord nacional sub 18 con un registro de 11 metros 90 centímetros en salto triple, se quedó con el primer lugar de la competencia con una marca algo menor que sus mejores saltos: 11,33. Sofía Bausero, quien tiene el récord nacional absoluto en lanzamiento de disco (48,68), ganó esta competencia con 44,56 y además fue medalla de plata en el lanzamiento de jabalina.

Déborah Rodríguez tras su victoria en los 800 metros, en el Grand Prxix Estrella Puente. Foto: Ernesto Ryan

Entre los varones, el paulista Erick Felipe Carballo dominó las pruebas de 100 y 200 metros. Detrás del brasileño, en ambas pruebas entró Santiago Rodríguez, atleta de Lavalleja. En lanzamiento de jabalina se destacó la presencia de otro extranjero, el colombiano Billy Julio, uno de los grandes animadores del fin de semana. Billy Julio es venezolano, pero compitió en representación de Colombia, la tierra de sus padres. Actualmente está 20º en el ranking mundial de su prueba, ya que en marzo lanzó más de 77 metros. Esta vez registró 69,58 y fue seguido del recordista nacional uruguayo Lautaro Techera, con un lanzamiento de 58,54, que no alcanzó su mejor actuación, que es de 62,98. En la rama femenina, Manuela Rotundo sigue buscando la marca de clasificación para el Mundial de Nairobi 2021, pero todavía no llega. Debe lanzar 50,5 y el sábado, bajo la intensa lluvia, se quedó con un 44,98.

Por último se destacó en la mañana de ayer la actuación del lanzador de bala de Peñarol Nicolás Mondelli. La prueba de lanzamiento de bala en Uruguay tiene un récord nacional de largo aliento, conseguido en 1987 por Óscar Gadea con 15 metros y 54 centímetros. Mondelli llegó en esta ocasión a los 15,27, acercándose mucho y mirando con ambición la posibilidad de dejar su marca en la historia del atletismo nacional.

Ignacio Sosa, durante el calentamiento para los 400 metros con vallas. Foto: Ernesto Ryan

El atletismo tiene un año cargado de competencias. En abril volverán las competencias en la pista de Parque Batlle y para el 14 de mayo tiene fecha una de las citas más importantes de 2021: el Sudamericano Absoluto de Buenos Aires. Luego habrá sudamericanos sub 18, sub 20 y sub 23, Panamericano sub 20, Mundial sub 20, Juegos Panamericanos Júnior y los Juegos Olímpicos de Tokio.