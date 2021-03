La última fecha del Torneo Clausura, última jornada en que participarán todos los equipos del Campeonato Uruguayo 2020, se disputará entre lunes y martes. En esos dos días se definirán las clasificaciones pendientes a copas internacionales, posiblemente el último descenso, y quedará la mesa servida para las semifinales y eventual final del Uruguayo. La AUF determinó que haya cuatro partidos a las 20.00: Danubio-Rentistas, Boston River-Liverpool, Deportivo Maldonado-Nacional y Cerro Largo-Defensor Sporting.

Los partidos en simultáneo son los que definen al líder de la Tabla Anual ‒la disputa es entre Nacional y Liverpool‒ y el último descenso. Si bien a priori se contemplaba a Defensor Sporting y Boston River como los únicos equipos involucrados en la lucha por el descenso, Rentistas todavía no está matemáticamente salvado. Ante la potencial igualdad de promedios entre Rentistas, Defensor Sporting y Boston River, que podría darse si el primero pierde y los otros dos ganan, el factor decisivo sería el promedio de diferencia de goles. En el show de los escritorios y el descenso, Boston River reclamó que el VAR, que será utilizado en su partido con Liverpool, también sea aplicado en el encuentro con Defensor Sporting, o que no se aplique en ninguno. En lo estrictamente matemático, el descenso quedará resuelto si Boston River y Defensor Sporting no cosechan el mismo resultado. En tal caso, el que menos puntos sume esta fecha descenderá. Si suman la misma cantidad de puntos, habrá dos finales para definir el tercer descenso.

La jornada del lunes tendrá, en horarios distintos, cuatro partidos: Wanderers-Cerro (10.00), River-Progreso (16.00), Torque-Plaza (18.15) y Peñarol-Fénix (21.15). Con su finalización quedarán resueltos (o casi) los clasificados a las copas internacionales. Lo que quedará pendiente es conocer si Rentistas consigue clasificar a la Copa Libertadores, logro que obtendría si gana la semifinal del Campeonato Uruguayo, la semana entrante.