Algunos aficionados y aficionadas al fútbol estamos acostumbrados a responder una inquisitoria vehiculizada casi en forma de descalificación que se repite en el hogar o en los ámbitos laborales: pero ¿todos los días hay fútbol?

Desde una perspectiva informativa podemos dar dos tipos de respuestas. A) Sí, todos los días los proveedores de señales y propietarios o concesionarios de derechos de televisación de ligas y campeonatos programan fútbol para maratonear. B) En el fútbol uruguayo y sudamericano no han tenido más remedio que hacerlo porque las competencias programadas –y ya enajenadas– se cortaron, trancaron y postergaron por la pandemia, y los clubes y las federaciones debieron organizar campeonatos, fechas y partidos uno atrás del otro para cumplir con el calendario de competencia y con los contratos con las empresas que ya habían comprado por años esos partidos.

Aquí y allá, yendo y viniendo

Hasta que el 2 de mayo se juegue como inicio de temporada la Supercopa entre Nacional y Wanderers, no habrá actividad interna de clubes de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). Sin embargo, cuatro de ellos –Nacional, Rentistas, Peñarol y Torque– jugarán desde este martes seis semanas seguidas por copas internacionales, en el desarrollo de las fases de grupos de Libertadores y Sudamericana.

Si a la Conmebol el protocolo para evitar contagios y las vacunas, que vendrán con posterioridad, le alcanza para mantener a raya al coronavirus, parte del continente sudamericano tendrá desde la semana que viene y hasta junio a 64 delegaciones de hasta 55 personas, de diez países y 36 ciudades distintas, interactuando con 32 viajes semanales desde el norte de Venezuela al sur de Chile.

Por estas horas, y hasta que no se pueda ejecutar el improbable sistema de vacunación o el reparto de las 50.000 dosis de vacunas Sinovac gestionadas por Luis Lacalle Pou para asistir a la Conmebol, prevalecerá el protocolo sanitario que implica régimen de burbuja, aviones o transportes no compartidos y, para los visitantes, una restricción absoluta de salida del hotel sin poder interactuar con terceros. Parece muy difícil poder controlar sin contagios a todas esas personas en movimiento y aislamiento permanente.

Burbujas y pompitas

Esta semana empieza ese enorme flujo de delegaciones yendo y viniendo. Hay cuatro clubes uruguayos, todos con sede en Montevideo, que estarán jugando partidos únicamente para la televisión, dado que todos los encuentros por ahora seguirán siendo sin público.

Comienza con Nacional jugando este martes en Buenos Aires, donde enfrentará a las 19.15 a Argentinos Juniors por la Libertadores. Los tricolores viajaron a Buenos Aires con parte de su renovadísimo plantel, que incluye a su nuevo orientador, Alejandro Cappuccio, pero con bajas por distintos motivos. No fue Sergio Rochet por estar suspendido tras su expulsión en el partido con River Plate en la Libertadores del año pasado; en su lugar atajará el younguense Guillermo Centurión. Tampoco viajaron Ignacio Lores y Rafael García, quienes estaban de alta para entrenar, pero sus test les siguen dando positivo de covid-19, ni Facundo Píriz, que aún está cumpliendo la cuarentena. Además, tiene tres lesionados, todos ellos con esguinces: Gabriel Neves, Agustín Oliveros y Armando Méndez.

Los tricolores, con Cappuccio detrás de la línea, presentarán hasta cuatro de sus posibles incorporaciones esta noche a las 19.15 en el Diego Armando Maradona: en los laterales aparecerán Angelo Gabrielli y Camilo Cándido, y en ofensiva, detrás de Gonzalo Bergessio jugarán sus compatriotas Andrés D’Alesandro y Leonardo Fernández.

Así las cosas, el nuevo Nacional copero podría empezar con Guillermo Centurion; Ángelo Gabrielli, Guzmán Corujo, Renzo Orihuela y Camilo Cándido; Joaquín Trasante y Felipe Carballo; Brian Ocampo, Andrés D’Alessandro, Leandro Fernández; Gonzalo Bergessio.

Argentinos Juniors, dirigido por Gabriel Milito, podría alinear a Lucas Chaves; Kevin Mac Allister, Miguel Torrén y Carlos Quintana; Matías Romero o Jonathan Sandoval, Fausto Vera, Franco Moyano y Elías Gómez; Javier Cabrera, Gabriel Ávalos y Gabriel Carabajal.

Hay dos uruguayos en el elenco de La Paternal: el floridense Javier Cabrera, titular en la línea delantera, y Jonathan Sandoval, que viene de la recuperación de un desgarro y por ello no ha retomado plenamente la titularidad.

El partido se jugará en el estadio de Argentinos porque Alberto Fernández, presidente argentino, autorizó la excepcionalidad para que se jugara en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires), donde debido a las restricciones vigentes se impide que haya espectáculos después de las 20.00.

Mucha cancha

El miércoles se iniciará la actividad en Montevideo con dos partidos casi en simultáneo: a las 21.00 Rentistas debutará en la Libertadores recibiendo en el Centenario a Racing de Avellaneda, mientras que a las 21.30 en el Parque Viera, por la Copa Sudamericana, Torque recibirá a los brasileños de Bahía.

El jueves será el turno de Peñarol por la Sudamericana cuando, en el Campeón del Siglo, reciba a los peruanos de Sport Huancayo.

La otra semana volverá a haber conflicto de pantallas porque el miércoles por la Copa Libertadores Nacional habrá de recibir a las 19.00 en el Parque Central a Atlético Nacional de Medellín, mientras que a las 19.15 en Avellaneda, Independiente será local ante Torque por la Sudamericana.

El jueves 29 de abril irán en continuado, en la ciudad de San Pablo: Corinthians-Peñarol por la Sudamericana y San Pablo-Rentistas por la Libertadores. El detalle es que, aunque jueguen el mismo día y en la misma ciudad, las delegaciones no podrán viajar en un mismo vuelo chárter.

La primera rueda de los grupos de Libertadores y Sudamericana se cerrará la primera semana de mayo, justo antes del inicio del Uruguayo, con partidos casi montados el miércoles 5 de mayo, cuando jugarán en Montevideo Rentistas ante Sporting Cristal a las 19.00 y, también en la capital uruguaya, a las 19.15 Torque frente a los bolivianos de Guabirá por la Sudamericana.

Ese mismo día, Nacional inaugurará el insólito horario de las 23.00 jugando como visitante frente a Universidad Católica de Chile por la Libertadores, y Peñarol jugará el jueves 6 por la Sudamericana recibiendo por primera vez en Montevideo a River Plate de Paraguay.

En las restantes tres semanas de mayo, ya en coincidencia con el Uruguayo, se jugarán las ruedas de revancha de las copas que dejarán a dos clasificados por grupo en la Libertadores y sólo uno en la Sudamericana, que en los octavos de final tendrá el reenganche de cada uno de los terceros de las ocho series de la Libertadores.

Acá

Quedémonos en B) y preparemos una informada respuesta con tiempo que podría tener un guion de borrador que diga: “Hasta que no empiece el campeonato Uruguayo 2021, que será el sábado 8 de mayo, no tendremos fútbol (casi) todos los días, pero es posible que en mayo y junio sí, porque se mezclará el Uruguayo con la Copa Libertadores, con la Sudamericana, con la clasificatoria mundialista para Catar 2022, y con la Copa América que se debió haber jugado el año pasado y se jugará este año”.

El pasado jueves el Consejo de Liga de la AUF sesionó al aire libre en la tribuna América del Centenario y confirmó las fechas de disputa del Campeonato Uruguayo 2021, que se denominará Dr. Tabaré Vázquez en honor al fallecido expresidente de la República y de Progreso.

El Apertura empezará el sábado 8 de mayo y la decimoquinta fecha debería terminar el domingo 8 de agosto. Sólo una de las 15 fechas se jugará entre semana. De haber final, se deberá jugar el miércoles 11 de agosto. Como los tiempos no darán, este año no habrá Intermedio, por lo que después del Apertura se jugará directamente el Clausura entre el 4 de setiembre y el 5 de diciembre. También se programará sólo una etapa entre semana, y si se debe jugar una final será el miércoles 8 de diciembre. Si hay final por la tabla anual, será el 12 de diciembre, y no nos pregunten cómo terminaría el Uruguayo el 19 de diciembre –fecha tope– si se debe jugar semifinal, y dos finales en una semana.