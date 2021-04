¿Alguien podía esperar un partido así, un desenlace tan abierto como sorpresivo, una alegría inconmensurable que va cambiando de lado hasta quedar en apenas un punto?

En el Parque Central, por la segunda jornada del grupo F, Nacional de Montevideo y Nacional de Medellín empataron 4–4 con tres goles de Bergessio y uno de Leonardo Fernández para los tricolores, y dos de Jarlan Barrera, uno de Andrés Andrade y un gol en contra de Renzo Orihuela para los colombianos.

Fue un partido sensacional, de tantas emociones como acciones de acierto, de tantas fallas como acciones en contra, y de situaciones que el azar o las malas decisiones modificaron. Porque así, en ese paquete de cosas, fue un partidazo el 4-4 pero un mal resultado, una progresión incompleta para Nacional de Montevideo.

Si no hubiesen echado de manera tan disparatada a Guzmán Corujo haciendo jugar a los tricolores por más de 50 minutos con uno menos, ¿el resultado hubiese sido otro? Si no hubiesen sustituido a Bergessio cuando los bolsos ganaban 4-2 y el cordobés había hecho tres goles, ¿los uruguayos hubiesen sostenido la victoria? Esos son los partidos que nunca se jugaron, y que sólo sirven para tratar de encontrar otras conclusiones de acuerdo a lo que hubo y lo que faltó.

De película

¿Viste el partido? ¿Viste lo que fue el primer tiempo? Qué locura, qué partidazo, decía uno que no era de ninguno de los dos. Partidazo, decía otro, que por lo menos era un futbolero justo, porque insistió que fue un disparate la roja a Guzmán Corujo, que no había hecho nada.

Los diálogos habrán sido por Whatsapp, o a reventar en una llamada telefónica, y los aficionados, los hinchas, no estaban en el estadio donde nadie puede estar sino frente a televisores en los que predominaban los comentarios colombianos o acompañados de radios en las que los y las periodistas uruguayos daban su visión de este nuevo capítulo televisivo de nuestra más nueva serie ideal para maratonear: la Libertadores y la Sudamericana, las copas vectores de América, a toda hora en las pantallas.

Un thriller futbolero: emoción, tensión, injusticia, suspenso, en el que no podías dejar de mirar.

En apenas un minuto, cuando íbamos del cuarto hasta el quinto, de iniciado el partido cada uno de los Nacionales tuvo una franca jugada de gol. Primero fue el local, el Nacional uruguayo, que tras una jugada de derecha a izquierda quedó para la definición de pierna derecha del zurdo Camilo Cándido, que estrelló la pelota contra el caño. Después le tocó al Nacional de Medellín, que en un fulgurante contragolpe tras el rebote en el caño de su propio arco generó una jugada de gol que no se concretó solamente por centímetros. Apenas tres minutos después se concretaría, cuando otro rápido ataque de los de Medellín terminó en un centro que Jarlan Barrera cabeceó de pique al piso, para vencer a Centurión y anotar así el primer gol del partido para los colombianos.

Apenas tres minutos después llegaría el empate del Nacional uruguayo en un movimiento técnico de enorme calidad y experiencia. Gonzalo Bergessio recibió en el centro del área y en su propio giro cubrió la pelota, eludió a su marcador y remató para vencer el arco de los de Medellín. Iban apenas 12 minutos y ya estaban 1-1. A los 15 los bolsos tuvieron la posibilidad del segundo cuando en una gran carrera de Felipe Carballo, giró sobre sí mismo y remató al arco. Cuando parecía que era gol apareció Mosquera, para salvar en la línea y el rebote de Leo Fernández se fue por encima del travesaño.

Así, palo y palo todo el tiempo hasta que llegó la insólita expulsión del libertense Guzmán Corujo, por un codazo que nunca tiró, el segundo gol de los de Medellín cuando terminaba el primer tiempo y el golazo de empate de Leo Fernández cuando ya iban buscando el camino a los vestuarios.

La alianza bailando en la cloaca

Los tricolores salieron en el segundo tiempo a jugar su partido como si estuvieran once contra once. A los cinco del complemento llegó una esforzada jugada de Brian Ocampo, en la que robó y acomodó para Camilo Cándido, que levantó la cabeza y mandó el centro para que apareciera el cordobés Gonzalo Bergessio anotando el tercer gol de los tricolores.

A los 20 del complemento, cuando el partido estaba en situación comprometida por el gran aluvión atacante de Nacional de Medellín, Brian Ocampo realizó una jugada sensacional que después de un amague extraordinario y un caño terminó en falta. Ejecutada por el santafesino Leo Fernández, fue a parar a la cabeza de gol del cordobés Gonzalo Bergessio, que metió potente impacto para poner el 4-2 para los uruguayos.

Los ingredientes se seguían sumando en este magnífico guion de partido, porque apareció una nueva inesperada acción. Un gol en contra de Renzo Orihuela puso a los colombianos a uno de diferencia a falta de 15 minutos para que terminara el partido. A falta de cinco para el final, el 4-4 de los colombianos.

No sé con qué nos quedaremos. Si con el partidazo, si con la decisiones de los entrenadores, si con los errores de la terna o con los aciertos de quienes brillaron, pero seguro fue uno de los más lindos partidos de Libertadores que se ha visto en los últimos tiempos.

Detalles

Estadio: Gran Parque Central.

Árbitros: Augusto Aragón, Ricardo Baren y Andrés Tola (terna de Ecuador)

Nacional (4): Guillermo Centurión, Mathías Laborda, Guzmán Corujo, Christian Almeida, Brian Ocampo (75′ Maximiliano Cantera), Emiliano Martínez (46′ Angelo Gabrielli), Joaquín Trasante, Camilo Cándido (62′ Renzo Orihuela), Felipe Carballo, Leandro Fernández (67′ Gonzalo Vega) y Gonzalo Bergessio (67′ Guillermo May). Entrenador: Alejandro Cappuccio

Nacional de Medellín (4): Aldair Quintana, Yerson Candelo (69′ Jonatan Alvez), Geisson Perea, Yerson Mosquera (54′ Emmanuel Olivera), Danovis Banguero, Baldomero Perlaza, Bryan Rovira, Sebastián Gómez (54′ Alex Castro), Jarlan Barrera, Andrés Andrade y Jefferson Duque Entrenador:Alexandre Guimarães.

Goles: 8′ Jarlan Barrera (AN), 12′ Gonzalo Bergessio (N), 47’ (Pt) Andrés Andrade (AN), 49’ (Pt) Leandro Fernández (N), 51′ Gonzalo Bergessio (N), 64′ Gonzalo Bergessio (N), 74′ Renzo Orihuela –en contra- (AN) , 85′ Jarlan Barrera (AN).

Expulsado: 42′ Guzmán Corujo (N).