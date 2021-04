Varios casos raros, excepcionales, inesperados. Cuando Peñarol ganaba bien 2-0 al inicio del segundo tiempo, parecía que el partido estaba ganado, dominado. Sin embargo, Cerro Largo, de atrás, logró empatarlo en la hora 2-2 con un agónico gol de Enzo Borges, dejando todo abierto para la revancha de la semana que viene.

Hay algo de sorpresa, de no habitualidad, de ligera excepcionalidad en este primer partido de clubes uruguayos en la Copa Sudamericana 2021. Primero, aquello de Cerro Largo fungiendo de local a 400 kilómetros de casa. No, no es local Cerro Largo en Montevideo, porque si hay que buscarle una definición es visitante, ni siquiera es un campo neutral. Y segundo, la presencia de Peñarol, que una semana atrás estaba pensando en su lista de buena fe para la fase de grupos de la Libertadores y unas horas después debió conformarse con armar una para la Copa Sudamericana.

Facundo Torres, David Terans, Joaquín Piquerez y Agustín Álvarez, tras el segundo gol de Peñarol a Cerro Largo, convertido por Terans, en el Parque Alfredo Víctor Viera. Foto: Pablo Porciúncula, AFP.

Es empezar la competencia internacional sin siquiera haberse preparado, cuando aún ni terminó el Uruguayo, y ahí están, dando la pelea mientras se acomodan. Peñarol con cierta decepción por no jugar la Libertadores, y Cerro Largo con un equipo muy golpeado por ausencias.

Los primeros minutos fueron netamente favorables a Peñarol, que dominó en el campo contrario y ya a los cinco minutos estuvo a punto de abrir el marcador. Una pelota bien jugada por la derecha con Maxi Pereira subiendo se edificó en paredes a través de Facundo Torres y derivó en la zurda de David Terans, que remató con justeza. La pelota fue desviada por Washington Aguerre y terminó rebotando en el caño vertical izquierdo, lo que hizo que Cerro Largo mantuviera el cero en su arco por un rato más.

Mantuvo un dominio casi absoluto el equipo de Mauricio Larriera, que a excepción de la titularidad, ya no excepcional, del Mono Maximiliano Pereira, usó su oncena elegida para el tramo final del Clausura.

Facundo Torres, de Peñarol, y Robinson Ferreira, de Cerro Largo, durante el partido por Copa Sudamericana, en el Parque Alfredo Víctor Viera. Foto: Pablo Porciúncula, AFP.

A los pocos minutos llegó el esperado gol de Peñarol, cuando en un córner vino el primer cabezazo de Gary Kagelmacher y segunda estación en la cabeza de Fabricio Formiliano, frente a la ausencia de defensa arachana. Aguerre la miró entrar y fue el 1-0 de los aurinegros por parte de Formiliano, que un rato después debió dejar el campo lesionado.

No fue el primero en salir de la cancha por problemas físicos, ya que un minuto antes del gol carbonero Cerro Largo había perdido al argentino Gonzalo Lamardo, que salió muy dolorido.

Al equipo de Danielo Núñez le llevó más de media hora jugar en campo contrario y sin siquiera pisar el área de Kevin Dawson. Logró sacarse de encima a los aurinegros, o estos cambiaron su forma de jugar ‒con dinámica y por banda estaban desbordando a sus rivales‒. Entonces los arachanes jugaron, con buen toque pero sin peligro, en campo contrario.

Otro tiempo

En el segundo tiempo, de entrada, aumentó Peñarol con una gran jugada por el ala izquierda. Iban cinco minutos cuando Facundo Torres puso un pase filtrado para Joaquín Piquerez. Con su potencia, este llegó hasta el fondo y puso el centro gol para que con calidad de goleador Terans pusiera el 2-0.

Ahí, tan temprano en el tiempo, empezó a quedar definido el partido.

Nicolas Schiappacasse, de Peñarol, y Emanuel Beltrán, de Cerro Largo, durante el partido por Copa Sudamericana, en el Parque Alfredo Víctor Viera. Foto: Pablo Porciúncula, AFP.

Cerro Largo buscó jugar en campo contrario pero sin poder entrar al área, y recién a los 25 del complemento, cuando Núñez había dado ingreso al habilidoso fraybentino Leandro Onetto y a Mauro Estol, llegó al descuento, con un gol de penal muy bien ejecutado por Estol.

Peñarol, que ya tenía en la cancha por primera vez a Nicolás Schiappacasse, quedó sin buena respuesta (también se había ido Gargano, sustituido por Gonzalo Freitas), e impensadamente para como venía el juego, Cerro Largo se adueñó.

Por dos o tres veces el equipo de Melo estuvo a centímetros del empate, incluyendo una pelota que dio de lleno en el caño derecho de Dawson cuando el coloniense la miraba. Hasta que, cuando se moría el partido, apareció el Pato Enzo Borges, como cuando jugaron en Melo por el Clausura, para poner de cabeza el 2-2 final con el que ahora esperarán la revancha la semana que viene en el Campeón del Siglo.

Detalles

Estadio: Parque Alfredo Víctor Viera

Árbitros: Diego Riveiro, Carlos Barreiro, Andrés Nievas y Andrés Matonte

Cerro Largo (2): Washington Aguerre, Emanuel Beltrán, Mauro Brasil, Martín Ferreira, Facundo Rodríguez (68´ L. Onetto), Ángel Cayetano (86´ T. Nascente), Gonzalo Lamardo (20´ G. Machado), Hamilton Pereira (68´ M. Estol), Enrique Etcheverry (86´ E. Etcheverry), Gabriel Báez, Enzo Borges.

Entrenador: Danielo Núñez.

Peñarol (2): Kevin Dawson, Maximiliano Pereira (84´ F. Martinez), Gary Kagelmacher, Fabricio Formiliano (40´ R. Abascal), Joaquín Piquerez, Giovanni González, Walter Gargano (70´ G. Freitas), Jesús Trindade, Facundo Torres (84´ A. Nahuelpan), Agustín Álvarez Martínez, David Terans (70´ N. Schiappacasse).

Entrenador: Mauricio Larriera

Goles: 21´ F. Formiliano (P), 50´ D. Terans (P), 72´ M. Estol (CL), 90+5´ E. Borges (CL)