Once camisetas y una pelota. Historia del Piriápolis Fútbol Club, de Javier Arzarello Madonna (Piriápolis, 1981), ya está en la calle. El libro de Arzarello (también autor de Lejano Oeste: Pan de Azúcar, Piriápolis y Solís Grande atrás de una pelota, 2019) narra, como menciona su título, la historia de uno de los grandes del interior, el Piriápolis Fútbol Club.

Dice Arzarello que “la idea de contar la historia surge a raíz del libro Lejano Oeste, en el que había cubierto todos los equipos de la zona oeste de Maldonado. Tenía mucho material recolectado y decidí hacer una investigación más a fondo de los años 20, 30 y 40, de los que no tenía testigos vivos que me contaran nada”. Cielo, tierra y mar se abrazaban en el Piriápolis del 900. En ese Uruguay de la cultura física en boga, la práctica del deporte era alentada en todos los sectores de la población. Predominaba el fútbol más bien como recreación, pero a la vez se consolidaba como el deporte más popular, y el Piriápolis nacía hijo de los obreros de la construcción del Argentino Hotel: “La mayoría eran de San Carlos, que ya tenían impregnado el fútbol, entre ellos estaban Anselmo y Francisco Meirana, quienes habían fundado el Verdún en San Carlos, antecesor del Club Atlético San Carlos”.

“La Democracia” de San Carlos. Edición del 31 de mayo de 1924

El club, según Arzarello, “nació con una formalidad que hoy es inusual”. Unas semanas después del último taller que se daba en Piriápolis para la formación de profesores de educación física se enviaron cartas a diarios de Maldonado y de la capital, en la prensa se anunciaba el primer partido del club. Además, se mandó una carta a la Comisión Nacional de Educación Física con la información del nuevo club fundado: “En ese momento el Club Atlético Piriápolis no sólo abarcaba el fútbol, sino que también tenía atletismo, ciclismo, boxeo, ajedrez, básquetbol, tenis”, cuenta el autor.

Once camisetas y una pelota está narrado desde la perspectiva del hincha. Los orígenes del club, la documentación, los recortes de prensa, las fotografías y los relatos del pasado (sin dejar de lado las memorias de los protagonistas, de los ídolos, de los olvidados) conforman un trabajo formidable, completo, detallado. “Recurrí a la Biblioteca Nacional, a la hemeroteca del Palacio Legislativo y a archivos del diario La Democracia, de San Carlos. También hay algunas actas del club que aún se conservan, como la de fundación. Es muy importante preservar nuestro patrimonio histórico, que no quede olvidado: al no rescatar las historias de las personas, estas mueren con ellas. Se transforman en leyendas. Había que ordenarlo y mostrárselo a la gente, valorar las cosas que se hicieron en estos 97 años. El Piriápolis no siempre fue lo que es hoy, fuimos un cuadro humilde, como tantos otros, durante mucho tiempo”.

Vice campeón departamental, año 1939. Foto: archivo del club.

En la pantalla, también

“El documental también nace a raíz del museo (inaugurado en 2017). La productora RQM Media se interesó, fue presentado en 2018 a la directiva del club, que aceptó la idea. No fue un camino de rosas: en 2019 quedó parado por problemas económicos, en 2020 por la pandemia, y dijimos de terminarlo ahora para presentarlo el 23 de abril, día del aniversario del club”, cuenta Javier Arzarello.

Los antecedentes de trabajos audiovisuales de clubes del interior del país no son muchos, pero son valiosísimos. En 2011 se estrenó el documental Porongos. El cuadro más grande de la capital más chica, que narra la historia de uno de los clubes de Trinidad, Flores, primero del interior en jugar una copa internacional; en 2012 Alicia Cano estrenó El Bella Vista, exquisito trabajo que cuenta la historia del club duraznense que se convirtió en un prostíbulo y luego en una capilla católica (“Un lugar y sus transformaciones, una película sobre los prejuicios y la necesidad de amar”); y en 2017, para festejar los 100 años, el Club Atlético Higueritas de Nueva Palmira estrenó Un barrio que se convirtió en hinchada, relato documental que recopila parte de las vivencias contadas por jugadores e hinchas del equipo más popular de Palmira.

Campeón Zona Oeste, año 2020. Foto: archivo del club.