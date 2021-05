No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció que la Copa América se jugará en Brasil. Según informó en Twitter, las fechas de inicio y finalización del torneo están confirmadas, y las sedes y el fixture serán informados en la tarde de este lunes. Anteriormente estaba previsto que el torneo comenzara el 13 de junio.

¡La CONMEBOL @CopaAmerica 2021 se jugará en Brasil! Las fechas de inicio y finalización del torneo están confirmadas. Las sedes y el fixture serán informados por la CONMEBOL en las próximas horas. ¡El torneo de selecciones más antiguo del mundo hará vibrar a todo el continente! — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) May 31, 2021

En un comunicado, la Conmebol asegura que su presidente, Alejandro Domínguez, contactó al presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Rogério Caboclo, para evaluar la posibilidad de que Brasil albergara la totalidad de los partidos de la Copa América, y Caboclo a su vez lo conversó con el presidente de la República del Brasil, Jair Bolsonaro, quien “apoyó la iniciativa de inmediato, con el aval de los ministerios de la Casa Civil, de Salud, de Relaciones Exteriores y de la Secretaría Nacional de Deportes”.

En el comunicado, la Conmebol recuerda que “Brasil cuenta con una gran experiencia en la organización de eventos deportivos de primer nivel, con la realización de la Copa del Mundo FIFA 2014, la Copa del Mundo FIFA sub 17 2019 y la Conmebol Copa América 2019, entre otros”.

Domínguez afirmó que “el gobierno de Brasil demostró agilidad y capacidad de decisión en un momento fundamental para el fútbol sudamericano”, y agregó que “Brasil vive un momento de estabilidad, tiene comprobada infraestructura y experiencia acumulada y reciente para organizar una competición de esta magnitud”.

El cambio de sede se produce luego de que Colombia y Argentina renunciaran a albergar el torneo de forma compartida. Primero lo hizo Colombia, aludiendo a la imposibilidad de ser sede de la Copa América en un momento de pleno conflicto social, mientras que en Argentina la decisión fue producto de la situación sanitaria que vive el país, que atraviesa una nueva ola de casos de coronavirus.

Entre otras posibilidades se había barajado la opción de jugar el torneo en Estados Unidos, y también estaban Chile y Paraguay con una posible sede conjunta. La situación sanitaria de Brasil es mejor que la de Argentina y Colombia, pero no deja de ser preocupante; hasta el sábado 29 el promedio de casos diarios se ubicaba en los 285 por millón de habitantes, según datos de Our World in Data.

Uruguay nunca estuvo sobre la mesa como posible sede de este torneo: “Nunca nos fue ofrecido ni nosotros nos postulamos para hacer la Copa América. Somos conscientes de la situación que vivimos”, dijo Sebastián Bauzá, secretario nacional del Deporte, en declaraciones al programa 100% Deporte de la emisora Sport 890.

Según comentó, “organizar una Copa América trae aparejado la llegada de delegaciones, de árbitros, de periodismo, y en este momento no es la prioridad del país, que está enfocado en que crezca la vacunación”. Bauzá agregó que el país no está preparado en cuanto a infraestructura; se espera que se pueda mejorar de cara a las finales de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana, que se disputarán en Montevideo.