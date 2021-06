No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Tras varios meses de militancia por parte de un grupo de socios de Peñarol, que desde los colectivos Gol contra la Impunidad e Hinchada con Memoria pedían que fueran expulsados del padrón social del club José Nino Gavazzo y Manuel Cordero, el 11 de junio se anunció mediante un comunicado oficial la resolución del Consejo Directivo.

No tan claros

Desde Peñarol crearon un documento que indica los criterios para que los socios soliciten la quita de calidad como tales a personas que hayan cometido crímenes, pero no sólo los de lesa humanidad, también homicidios, femicidios, abuso sexual o narcotráfico.

Esta medida generó disconformidad en algunos socios e hinchas del club, porque si bien se trató de una conquista, consideran que mezclar los crímenes de lesa humanidad con otros tipos de delitos no fue una decisión acertada y que el hecho de no poner los nombres de Gavazzo y Cordero en el comunicado le quitó valor a la determinación.

La movida tuvo un antecedente en 2018, cuándo Gol contra la Impunidad se organizó para hacer que Miguel Zuluaga dejara de ser el jefe de seguridad de la selección uruguaya. Hinchada con Memoria surgió específicamente para el pedido actual y hace varios meses que ambas trabajan en conjunto. El procedimiento para eliminar a personas del padrón social implica un pedido por escrito por parte de socios activos del club dirigido al Consejo Directivo.

Acto que realizaron los hinchas de Peñarol cuando concurrieron a entregar las firmas. Foto: Alessandro Maradei

Unidos y organizados

Este lunes, impulsaron una concentración a las 17.00 en el Palacio Peñarol y así “presentar una avalancha de firmas de socios y toda la documentación necesaria para expulsar a los genocidas Gavazzo y Cordero”.

Llevaron las firmas de más de 550 socios activos y aproximadamente 2.000 firmas de hinchas y personas externas. Fueron 47 las agrupaciones o peñas y 50 los grupos sociales y sindicatos que apoyaron la campaña además de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. A la sede aurinegra ingresaron un representante de cada organización y Alba González por Madres y familiares. Fueron recibidos por un administrativo que dio trámite a la solicitud, “la respuesta fue que lo pasaban a los abogados y de ahí salía la resolución, así que es cuestión de días”, explicó Tabaré Techera, de Hinchada con Memoria.

Desde el grupo explicaron que las firmas de los socios que presentaron tienen mucho más respaldo que las de los firmantes en cuestión porque están acompañadas de la adhesión de decenas de organizaciones sociales, agrupaciones de Peñarol, peñas, barrios, sindicatos y gremios, “aunque tales apoyos no sean considerados en el trámite burocrático que se nos propone y que nos recuerda en cierta medida al trato frío que se les ha dado a estos temas. Como si de una novedad se tratase, o de un problema interno del club, se nos exige presentarnos para repetir por enésima vez lo que todo el pueblo sabe y que la propia Justicia ha sentenciado”, publicaron.

Sin firmeza

Agregaron que esperan que “esta actitud del club sirva para dejar en evidencia a quienes desde las órbitas de poder dentro de la directiva se esconden tras una supuesta neutralidad política, porque en el fondo siguen reacios a reconocer que en este país se practicó el terrorismo de Estado”.

Si bien consideraron correcta la resolución por tratar estos temas, creen que “hay que remarcar que a Peñarol le faltó en el comunicado sw que los delitos de lesa humanidad no son delitos comunes, son delitos que no prescriben nunca y que son condenados nacional e internacionalmente, entonces no podemos meter todo en una misma bolsa. Son terroristas de Estado, genocidas, que violaron, mataron, torturaron, desaparecieron personas, y verdaderamente tiene que haber un compromiso por parte de Peñarol de sacarlos”, finalizó Techera.