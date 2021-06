No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Mi misión a través de una crónica es analizar y describir los lances y el desarrollo del partido, así como establecer juicios de valor sobre los colectivos, sobre las individualidades, pero me permitiré además la licencia de, coloquialmente, preguntarles a mis virtuales interlocutores si por fin les gustó el Uruguay ultraofensivo y dinámico de Tabárez. No recuerdo en el corto plazo un partido celeste jugando por los puntos con una exhibición ofensiva tan abrumadora como la del triunfo ante Bolivia por 2-0 en Cuiabá, por la Copa América. Hubo seguro, más de 15 situaciones de gol. ¿Recuerdan algo así? Tal vez el arranque de la Copa América 2019 contra Ecuador, pero no es fácil encontrar un partido de tantos ataques.

La determinación, la planificación, apuntaba a un equipo corto, con agresividad sobre la pelota. Ello implica presión sobre los rivales en su propio campo, y eso fue lo que hizo el equipo uruguayo ya de salida.

Si no se conseguía allí, el repliegue seguía siendo sobre la línea de la pelota, y así fue como en cinco minutos Uruguay llegó sobre el arco de Carlos Lampe tres veces con peligro. Sólo faltaba el acierto tras el último pase, y los equipos pacientes y con oficio saben construir ese momento.

Fue incontenible, en la más directa acepción de la palabra, Uruguay en los primeros 30 minutos y, por dos veces, Edinson Cavani estuvo a centímetros de convertir el primero. De alta intensidad y por las bandas fue el juego con Nahitan Nández de lateral, pero en realidad era puntero derecho irrefrenable, y por izquierda las subidas picantes de Matías Viña.

Tanto, pero tanto llegó el equipo de Tabárez que al final llegó el gol. No fue de Luis Suárez, ni de Edinson Cavani, sino en contra de Quinteros. La pelota jugada en profundidad por Federico Valverde para Giorgian de Arrascaeta hizo que el de Nuevo Berlín entrara al área con la idea de mandar el centro de la muerte. Le pasó a Suárez e iba para Cavani, pero en el medio, en el intento de cierre, Quinteros logró lo que los jugadores del equipo contrario venían buscando desde el arranque.

En toda esa primera parte de muy positiva acción de los celestes, fue decisivo el juego del eje central Matías Vecino, muy bien en los cortes y en los nacimientos de las jugadas, y también su ladero Federico Valverde.

El último pase

Uruguay jugó igual en la segunda parte, pero Bolivia no, porque debió asumir un juego más ofensivo. No obstante, fueron celestes los casi goles de los primeros minutos, con una excelente gestión del arquero Carlos Lampe, que salvó de manera providencial en tres oportunidades.

No parece común que les saquen tantos goles a Luis Suárez y a Edinson Cavani, pero lo cierto es que Carlos Lampe seguía teniendo a su equipo en el partido. Entre el arquero boliviano y el síndrome del último pase incompleto -hubo una decena de esas jugadas que hubiesen sido ataques prometedores-, Uruguay no terminaba de resolver un partido en el que gestó una de las mejores exposiciones futbolísticas de los últimos tiempos.

Una y otra vez Uruguay conseguía llegar al área boliviana pero no entraba, hasta que en una corrida frenética de Facundo Torres -que había entrado a refrescar el juego ofensivo-, el gurí de La Paz desbordó por izquierda y puso el centro-gol para que Cavani la empujara, por fin, al fondo de la redes.

Pudo y debió llegar el tercero que al final nunca llegó, pero la sensación de haber desarrollado una muy buena prestación, de alto contenido ofensivo, es más poderosa que los goles que no llegaron.

Fue una esperanzadora victoria de Uruguay, que ya queda en zona de clasificación para los cuartos de final. Ahora la selección queda a la espera de su partido del lunes con Paraguay, en el que procurará terminar en la zona más alta del grupo para evitar cruzarse con los mejores del grupo B.

Detalles

Copa América – Grupo A/ 4ª fecha

Estadio: Arena Pantanal, Cuiabá, Brasil.

Árbitros: Alexis Herrera, Carlos López y Jorge Urrego. 4º árbitro: Jesús Valenzuela (VEN). Árbitro de VAR: Wagner Reway (BRA), Asistente de VAR: Juan Soto (VEN).

Uruguay (2): Fernando Muslera, Nahitan Nández (87’ Giovanni González), José María Giménez, Diego Godín, Matías Viña, Matías Vecino, Federico Valverde, Nicolás de la Cruz (61’ Rodrigo Bentancur) Giorgian de Arrascaeta (73’ Facundo Torres), Luis Suárez (87’ Maximiliano Gómez) y Edinson Cavani. Entrenador: Washington Tabárez.

Bolivia (0): Carlos Lampe, Erwin Saavedra, Jairo Quinteros, Adrián Jusino, Roberto Fernández (74’ Enrique Flores), Jeyson Chura (46’ Henry Vaca), Leonel Justiniano, Ramiro Vaca, Juan Carlos Arce (68’ Erwin Sánchez), Moisés Villarroel (46’ Danny Bejarano), Rodrigo Ramallo (61´ Marcelo Martins). Entrenador: César Farías

Goles: 40’ Jairo Quinteros –en contra- (U), 79’ Edinson Cavani (U).