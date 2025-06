La organización de la sociedad civil Idas y Vueltas busca una nueva sede para atender a personas migrantes y sus familias. Con 21 años de trayectoria en Uruguay, la asociación surgió a principios de este siglo, en 2004, con la consolidación de su personería jurídica. La organización sin fines de lucro brinda asesorías gratuitas, espacios y encuentros interculturales con un apoyo también a nivel psicológico a las personas que lo necesiten.

Además, realiza trámites para migrantes que se encuentran en el exterior o el interior del país, en conjunto con un equipo de especialistas en materia jurídica. El horario de atención del consultorio y de las asesorías laborales son los sábados de 10.00 a 12.00, cuando también confluyen otro tipo de actividades, como clubes de lectura. Para concurrir y recibir asesoramiento no se requiere agenda previa, ya que es por orden de llegada.

Sin tiempo

El local en el que trabajan es en el barrio Cordón –en José Enrique Rodó 2182–, pero este se vendió a una empresa inmobiliaria que tiene el objetivo de construir un complejo residencial y la organización tiene plazo hasta diciembre para desalojar la vivienda.

En diálogo con la diaria, la secretaria de la comisión directiva de Idas y Vueltas, Elisa Fischer, comentó que todavía no recibieron una respuesta concreta de parte de las autoridades, tanto del gobierno nacional como departamental y municipal (del Municipio B). “Nos dieron algunas alternativas, pero todavía no tenemos una respuesta concreta, no tenemos nada, no tenemos casa […] y nosotros tampoco tenemos mucho tiempo”, afirmó Fischer.

En esa línea, lo que solicita la organización es una nueva casa, bajo la modalidad de comodato, para realizar sus actividades y espacios de encuentro entre pares, como el colectivo Mujeres de Todos Lados, en el que participan mujeres migrantes de todas las edades. En abril de este año, sumaron un nuevo taller llamado “Un jardín de palabras”, en el que se trabaja con barro un sábado por mes en conjunto con la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de la República (Udelar). Tienen previsto que la locación de la nueva sede sea dentro de los barrios que integran el Municipio B, como el Centro, Parque Rodó, Ciudad Vieja, Barrio Sur y Palermo, debido a la densidad demográfica y el vínculo con las personas migrantes en esa zona.

Formación y colaboración

Forman parte de Idas y Vueltas más de 40 voluntarios y voluntarias, que incluyen trabajadores sociales, psicólogos, licenciados en Relaciones Internacionales y el propio estudiantado, tanto de la Udelar como de otras universidades privadas, lo que crea un nexo entre la teoría y la propia práctica en el desarrollo e inserción en el mercado laboral.

El presidente de la comisión directiva de Idas y Vueltas, Leroy Gutiérrez, comentó que las alternativas que el Estado les propuso “no se ajustan a las necesidades que tiene la organización” y evaluó que puede ser engañoso pensar que al ofrecer las diferentes asesorías es suficiente una oficina o un cowork.

“Idas y Vueltas es también un espacio de formación, porque vienen estudiantes avanzados de Psicología, vienen estudiantes de Trabajo Social, de [la tecnicatura de la Universidad Católica del Uruguay en] Acompañamiento Terapéutico, Relaciones Internacionales. Si nos trasladáramos a una oficina, eso desaparece. Principalmente no está esa posibilidad”, expresó.

Consultado acerca de la posibilidad de reinstalar el convenio entre Idas y Vueltas y la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), que brindaba un financiamiento a las actividades de la organización en Montevideo y en el Chuy (la sede en esta localidad tuvo que cerrar sus puertas una vez concluido el convenio en 2023), el presidente de Idas y Vueltas subrayó que “en este momento da la impresión de que no hay mucha oportunidad” debido “a los recortes que ha habido en la cooperación internacional por parte de Estados Unidos”, que, según Gutiérrez, afectan a las oficinas de la ONU y a los acuerdos o convenios con las diferentes organizaciones civiles.

“Siempre estamos necesitando de la colaboración o de la donación, porque los gastos son muchos para mantener lo que es la casa y la organización. Nuestra dificultad es que tenemos gastos fijos con ingresos variables porque las donaciones dependen de la voluntad de la persona”, aclaró Fischer. En este contexto, Gutiérrez remarcó que les parece conveniente no depender de una única fuente de ingresos o de una institución para así tener más “autonomía y libertad en lo que hacemos y decidimos hacer”.

Para colaborar económicamente y comunicarse con Idas y Vueltas, las vías de contacto son a través de Instagram, @idasyvueltas.uy; en Facebook, Asociación Idas y Vueltas, y en Linkedin (para postulaciones a voluntariado), Asociación Civil Idas & Vueltas.

Aceptan también donaciones de abrigos en buen estado y ropa de invierno para todas las edades, con prioridad en la ropa para hombre. Las donaciones de prendas se reciben en la sede central de la organización, los días sábados de 10.00 a 12.00.