Este lunes se cumplirá una semana desde que comenzó a regir la declaración de alerta roja que emitió el Poder Ejecutivo que habilita la evacuación de las personas en situación de calle, en el marco de la ola de frío pronosticada por el Instituto Nacional de Meteorología, que se extenderá hasta el martes. El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, recorrió este domingo los diferentes centros de evacuación en Montevideo y aseguró que el martes se realizará una nueva evaluación del plan de contingencia.

“La verdad es que la evaluación es muy positiva”, dijo Sánchez en rueda de prensa en la puerta del Palacio Peñarol, donde funciona desde la semana pasada un centro de evacuación que alberga a más de 100 personas. El jerarca destacó que el plan generó un “esfuerzo muy grande” del Estado, pero también de la sociedad civil organizada, como el club deportivo.

En ese sentido, dijo que en la noche del sábado para el domingo unas 2.450 personas durmieron en alguno de los centros destinados para estos fines, como los refugios del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y centros de evacuación en todo el país. “Este es un esfuerzo que tenemos que hacer entre todos para salir de la emergencia en la que estamos hoy debido al frío polar, pero también ir pensando en soluciones estructurales”, puntualizó el jerarca, y ejemplificó con que en estos días se les ha entregado el documento de identidad a personas que no tenían identificación y también se ha vacunado.

Consultado sobre los cuestionamientos de la oposición por las muertes de personas en situación de calle registradas desde mayo, Sánchez señaló que el “problema” se ha incrementado “año tras año”. “Lo que no podemos hacer frente a esta situación es política menor. Nosotros no estamos para hacer política ni para reclamar que estas soluciones no estaban antes y que ahora sí están”, respondió.

El jerarca aseguró que el martes evaluarán el resultado de la alerta, el estado de los centros de evacuación y de los refugios para “potenciarlos”. “No se trata de mañana cerrar las puertas y que la gente vuelva a dormir en situación de calle. Estamos trabajando con mucho ahínco para seguir dando soluciones estructurales. El martes no se termina este proceso. [...] No es un derecho estar en la calle y mucho menos morirse de frío en la calle. Y este gobierno tiene el firme compromiso de que eso no suceda y vamos a seguir trabajando”, aseguró.

Sánchez apuntó que las personas en situación de calle muchas veces “no se sienten sujetos de derecho”. “Eso es lo que hay que revertir. Y yo creo que esta política de la sociedad uruguaya la agradecen, porque sienten que alguien se está ocupando de ellos, sienten que son sujetos de derecho y sienten que tienen una oportunidad”, dijo.

El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, dijo que el domingo, el lunes y el martes se “intensificará” el trabajo de los equipos en calle, dado el pronóstico de frío. A futuro, vaticinó que habrá “más herramientas” para atender el problema: “Queremos que el día después la salida de esta situación sea con más herramientas, para seguir ampliando las capacidades del Estado para dar respuesta a esta situación”.

Sánchez: “Hay quienes han intentado establecer que negociar es algo turbio”

El secretario de Presidencia fue consultado por los desafíos que se le acercan al gobierno, específicamente el proyecto de reforma de la Caja de Profesionales (que esta semana deberá ser votado en la Cámara de Senadores) y la ley de presupuesto. En esa dirección, dijo que el Parlamento “tiene que dialogar”.

“Los problemas de Uruguay se resuelven con diálogo y negociación. Hay quienes han intentado establecer que negociar parece ser algo turbio. Bueno, la negociación es la base de la democracia. Parece ser que la política ahora no se trata de negociar”, dijo, y recordó cuando el Frente Amplio le dio los votos al gobierno de Jorge Batlle (2000-2005) para aprobar su presupuesto.

“Éramos muy críticos con ese presupuesto, pero entendíamos que no podíamos dejar sin presupuesto a un gobierno que no era nuestro. En Uruguay la sangre no puede llegar al río. Yo quiero que el Parlamento siga siendo ese espacio de crítica, de control, de contralor, que nos vigilen, que nos controlen, que nos critiquen, pero que en realidad también den un espacio para la negociación y el acuerdo para que el país avance”, enfatizó.

En ese sentido, dijo que no habló con Álvaro Delgado, electo presidente del directorio del Partido Nacional, pero le deseó “el mejor de los éxitos”. “Necesitamos una oposición seria, responsable, que dialogue y no una oposición que tranque todo. Ojalá que a Álvaro le vaya muy bien en su gestión”, resumió.

Sobre la ronda de los Consejos de Salarios, que comienza este martes, Sánchez dijo que allí se conocerá la pauta establecida por el gobierno, pero adelantó que se buscará “priorizar los recursos para que vayan a aquellos salarios muy bajos”.