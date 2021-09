Ivonne llega desde su casa en el Prado todas las semanas en taxi para practicar remo adaptado en el club La Estacada. Le queda lejos, es un sacrificio económico y de movilidad, pero lo hace por amor al deporte y por salud mental. Ahí la esperan Javier, su entrenador, y alguna de las chicas que dan clase y colaboran con toda la logística del club.

Foto: Natalia Rovira

Desde niña practicó deportes. Hizo natación en el Neptuno, básquetbol en Atenas y Welcome, y varias disciplinas eran parte de lo cotidiano. A sus 36 años, luego de un accidente automovilístico que le produjo paraplejia, pasó por momentos de mucho enojo y frustración, pero decidió volver a levantarse.

Ivonne junto a su entrenador, Joaquín Mones, en el Club de Pesca la Estacada, de Punta Carretas. Foto: Natalia Rovira

Superó la tristeza y la depresión junto a su familia y amigos y gracias al amor al deporte. Probó nuevamente con el básquetbol y la natación, para poder ayudar a la rehabilitación, y recientemente encontró su refugio en el remo.

Foto: Natalia Rovira

En 2019 la entrenadora de la selección de México, Alejandra Mensi, que viene a Uruguay una vez al año, la llamó y la inició en este deporte en Montevideo Rowing. Pasó por la Escuela Cristiana de Remo, en el lago Calcagno, y en la actualidad compite y entrena en el club de Punta Carretas.

Foto: Natalia Rovira

Ya en 2019 llegó al segundo lugar en el campeonato uruguayo. En 2020 quedó primera en esta misma competencia, ganándoles a los varones, ya que en el remo adaptado a nivel competitivo no hay otras mujeres que practiquen este deporte. No pudo representar a Uruguay en el preparalímpico sudamericano en Río de Janeiro 2021, pero a sus 57 años sigue soñando y entrenando para poder hacerlo en un futuro cercano.

Foto: Natalia Rovira

En cuerpo y mente

Una buena oportunidad de visibilizar a los uruguayos que practican la disciplina eran los Juegos Paralímpicos de Tokio, pero no hubo celestes clasificados. “El Comité Paralímpico Uruguayo no actuó de manera correcta, a mi entender”, comentó Ivonne, quien no pudo asistir a la competencia clasificatoria debido a circunstancias que no tienen que ver con lo deportivo. “En remo adaptado es muy poco el apoyo. La discapacidad es una limitante para los apoyos y aún se sufre mucha discriminación; tenés que pelearla no sólo en el agua, sino también entre la gente. Yo puedo, soy y me merezco lo mismo que otros”.

Foto: Natalia Rovira

El objetivo de Ivonne es seguir entrenando, correr el uruguayo este año con Punta Carretas y ganarles nuevamente a los varones, y así impulsar a otras mujeres a la competencia. “Los sueños se cumplen. Todos tenemos derecho a cumplirlos. Somos nosotros los que nos ponemos los límites; aunque te cueste te vas a sentir viva, valiente y que podés con todo. Estar fuera de la silla de ruedas y estar remando es sentirse libre en cuerpo y mente”, remarca Ivonne.

Foto: Natalia Rovira