Como es sabido, en la presente temporada son 68 los clubes que están participando en las copas nacionales de la Organización del Fútbol del Interior, y hay por lo menos 42 pueblos o ciudades involucrados en la competencia.

Se juega la Copa Nacional de Clubes B, cuyo espíritu de competencia es básicamente igual que el del primer campeonato de clubes del interior, el que se creó en 1965 a raíz de la iniciativa del periodista Efraín Martínez Fajardo, que en ese entonces trabajaba en el diario El País: un campeonato en el que participaban los mejores clubes de cada departamento. En un primer momento fueron los campeones, después se ha ido dando paso a otros deportivamente calificados para participar, y por último la OFI ha tenido el tino y la sensatez de invitar a sus asociados que en el año de disputa del torneo cumplan su centenario.

Así las cosas, en esta temporada confirmaron su participación 44 clubes –podrían haber sido más de 80– que se dividieron en 11 series de cuatro equipos cada una, con un criterio de proximidad geográfica.

No deja de ser la que se jugó siempre, aunque con un criterio de jerarquizar y hacer permanente un torneo de primera categoría: desde 2016 se juega la Copa Nacional de Clubes A, un torneo que año a año deja en competencia a los 18 mejores y que tiene un recambio anual de seis clubes, dado que pierden su condición de participante de la A los últimos de cada una de las seis series, y ascienden de la B a la A los seis mejores de la Copa Nacional B.

El fútbol del interior fue el primero en volver a tener sistemáticamente gente en sus canchas. Después de un año y medio casi sin competencias, y con una inactividad casi absoluta de los más de 600 clubes institucionalizados en ligas de la OFI y sus más de 12.000 futbolistas parados, el último domingo de agosto, en casi 30 ciudades de norte a sur y de este a oeste del Uruguay, volvió el fútbol, volvió la gente a la cancha y volvió la comunión más pura del fútbol del interior, cuando apenas atravesando la frontera de la mediacancha, el futbolista que lleva la camiseta 4 pega un trancazo que suena a explosión, mete dos zancadas desacompasadas, y desde el otro lado del alambrado llega la orden conminatoria del hincha ¡échalo, muchacho! (refiere a la orden extemporánea de que el futbolista que juega por el lateral levante el centro para su delantero topador, que ya corre desbocado al área).

Desde aquel día pasaron tres fechas (las primeras ruedas de cada grupo), y ya tenemos por lo menos tres datos con nombres de clubes: Sportivo Barracas de Dolores, con puntaje perfecto en la serie E de la Copa A, ya sabe que aseguró su permanencia para 2022, y que con un punto más asegurará su presencia en los octavos de final de este año. En la Copa B, en la que de los 44 participantes avanzan 32 a la próxima fase, otros dos clubes con puntaje perfecto ya aseguraron su participación en dieciseisavos de final. Son Defensor de Paso de los Toros, en la serie E, y Libertad de San Carlos, que está en la serie J.

Claro, también están los que han perdido en sus tres presentaciones y se ven comprometidos, y están jugando casi a todo o nada para la segunda rueda. Eso le ha sucedido a Nacional de Florida en la Copa A, cuya permanencia depende de sus próximos tres resultados, y a Quilmes de Florida, El Inca de Casupá y San Lorenzo de Pueblo Gerona. Ninguno de ellos está eliminado, pero deben superar por lo menos a un oponente en puntos para seguir adelante en el torneo.

Perder también es ganar

Las emociones, sensaciones, reencuentros se fueron dando en tres pasos: escuchando o yendo a ver al club al otro pueblo, estando en la cancha, esperando por esa alegría.

En Casupá, después de seis años volvía la copa al pueblo, y la gente andaba contentaza y alborotada por el regreso de la institución a jugar la copa y en casa. Rifas, ventas y todos poniendo el hombro para que llegara el día. En el Parque Libertad salió la albirroja, y a pesar de la derrota, todo brilló.

No importó ni la derrota en San Jacinto, ni en el Martínez Monegal de Canelones en las dos primeras salidas de casa, ni terminar zapateros después de la primera ronda. En sus redes sociales, la Institución Atlética El Inca publicaba “caímos 3 a 1 en nuestra casa después de tanto sacrificio y espera para jugar ante nuestra gente. ¿Estaba dentro de lo probable? Y sí, todos somos conscientes que los nuestros son dirigentes, cancheros y jugadores a la vez, que el bolsillo aprieta y las ganas empujan. Cuando cae el tercer gol y al jugador le invade la amargura, mira a las tribunas y ve que no se mueve nadie de su lugar, a los minutos convertís un gol, y el hincha se llena la garganta como si lo hubieras ganado en la hora, ahí es cuando te das cuenta, ‘la gente entendió todo’, y que realmente vale la pena estar ahí pase lo que pase. Eternamente gracias a nuestra gente”.

No me digan que no quisieran alentar la posibilidad de la hazaña para la institución, que a su vez publica la venta de materas, el sorteo de un mixer y un espejo irregular, y no deja de agradecer a los muchachos de la verdulería El Precio Justo, que aporta variedad de frutas para el plantel.

El interior de la cosa

En la Copa Nacional A se jugaron 12 partidos y se van perfilando algunos posibles clasificados, aunque hay grupos que siguen muy apretados.

En la serie A hubo dos empates, por lo que todo sigue igual. Ferro empató en Salto con Wanderers Juvenil de Tacuarembó 0-0, y San Eugenio, en Artigas, empató con Huracán de Paysandú 2-2. Los artiguenses lideran con 7, los tacuaremboenses tienen 4, mientras que 2 puntos tienen Ferro y Huracán.

En la serie B, la más atrasada y cuya primera rueda recién termina hoy, Universitario de Salto logró un gran triunfo de visitante en Paysandú venciendo 2-1 a Amanecer, mientras que en Trinidad, Porongos y Laureles de Fray Bentos empataron 1-1.

Barracas de Dolores es líder absoluto y con puntaje perfecto del grupo E. Le ganó 2-1 a San Lorenzo de San José, mientras que Juventud de Colonia alcanzó un importante triunfo en casa sobre Central de San José 3-1. Está complicado para los maragatos, que tienen un solo punto, el del empate entre ellos, mientras que Juventud tiene 6 y los doloreños, 9.

Menos Nacional de Florida, están todos entreverados en el grupo D. Juanicó conoció la victoria venciendo 1-0 a Nacional en Florida, y los josefinos Río Negro y Universal empataron sin goles. Universal tiene 7, Río Negro 5, Juanicó 4 y Nacional 0.

Los de la banda roja, Barrio Olímpico de Minas, y Piriápolis son felices líderes del grupo D, dejando atrás a los linajudos Melo Wanderers y Lavalleja de Rocha. Barrio Olímpico obtuvo una histórica victoria en Melo 3-2, y Piriápolis pegó fuerte en Rocha derrotando a Lavalleja 2-1. Minuanos y piriapolenses mandan con 5 unidades, mientras que rochenses y melenses tienen 2.

La serie F tuvo dos empates, por lo que dejó la tabla con las mismas diferencias. Lavalleja de Minas, que empató 1-1 con Progreso, en Estación Atlántida lidera con 7 unidades, y Boca Juniors de Melo, que igualó en Maldonado con Ituzaingó, tiene 4, mientras que Ituzaingó y Progreso suman 2 unidades.

Buscando la vuelta

En la Copa B, como ‒a excepción de la serie K‒ en todos los grupos clasifican tres de cuatro, todo está en juego aún, incluso aunque haya algunos equipos despegados.

En la serie A, en el encuentro entre riverenses, Peñarol le ganó 1-0 a Huracán y creció en la tabla, mientras que el líder Progreso de Tacuarembó perdió en Salto ante Ceibal 1-0.

Higueritas, el decano de Nueva Palmira, consiguió un importante empate en Mercedes con Bristol 2-2, mientras que el histórico Bella Vista de Paysandú consiguió su primer triunfo derrotando en casa a Tulipán de Fray Bentos 2-1.

En la serie C, jugando de locales en el Suppici, los colonienses capitaunalinos triunfaron haciéndole cuatro goles a sus rivales del departamento: Peñarol venció 4-3 a Reformers de Juan Lacaze, y El General 4-1 a Wanderers de Carmelo.

Un importante triunfo de Independiente de Trinidad de visitante en Ecilda Paullier frente a Artigas 2-0 y una victoria en Nueva Helvecia de Nacional frente a Santa Emilia de Cardona 2-1 dejaron la tabla con 7 unidades para los rojos trinitarios, 5 para los tricolores helvéticos, 3 para los cardonenses, y un unidad para Artigas de Ecilda.

La doble jornada en el Landoni duraznense dejó el tercer triunfo consecutivo de Defensor de Paso de los Toros, esta vez ante Central de Durazno 2-1, y la victoria de Unión Juvenil sobre Sarandí de Sarandí del Yi 5-2. Los isabelinos, con 9 unidades, ya están del otro lado, y hay que ver si los torteros de Central, que sólo tienen una unidad, logran salir de la última colocación.

Dos triunfos visitantes hubo en la F: Juventud Unida de Libertad goleó en San José a River Plate 4-1, y Wanderers de Santa Lucía derrotó 4-0 a Valdense. Los ganadores se despegan en la tabla.

En Sarandí Grande, Boquita consiguió un triunfazo venciendo 1-0 a Quilmes de Florida, dejándolo en el fondo de la tabla. En Libertad, Campana y Liverpool de Canelones empataron 1-1. Campana tiene 7 puntos, Liverpool 5, Boquita 4 y Quilmes 0.

San Jacinto en la serie H venció para liderar a Darling de Canelones 1-0, mientras que Libertad consiguió su primer triunfo después de dos empates ganando en Casupá a El Inca 3-1.

En la serie I, Lito, jugando en Minas, pasó a liderar después de ganarle a Ferrocarrilero de Empalme Olmos 1-0. Punta del Este lo sigue de cerca, porque en Beverly Hills, pero de Punta, goleó a Pan de Azúcar 6-0.

El Penado 14, Libertad de San Carlos, es el otro que ya tiene asegurada su clasificación a segunda fase. En el grupo J goleó en su estadio a Nacional de Rocha 5-0, mientras que Palermo de Rocha le ganó a San Lorenzo de Pueblo Gerona en Pan de Azúcar 2-1.

La serie K, la que por sorteo sólo tendrá dos clasificados, perfila muy bien a Huracán de Treinta y Tres, que tiene 7 unidades después de derrotar en Minas a Las Delicias 2-1. En el otro partido, Treinta y Tres le ganó 2-0 a Unión Barrio Coya de José Pedro Varela, y quedó en la segunda colocación con 4 unidades.