Tal como sucedió el año pasado, Australia fue sede de los primeros torneos del año, cinco organizados por la Asociación de Profesionales del Tenis (ATP, por sus siglas en inglés) y otros cinco por la Asociación Femenina de Tenis (WTA). Los jugadores que llegan con títulos masculinos al Slam son Rafael Nadal (Melbourne), Aslan Karatsev (Sídney), Gaël Monfils (Adelaida 1) y el local Thanasi Kokkinakis (Adelaida 2), en lo que fue su primer título como profesional, mientras que el quinto torneo fue la ATP CUP de selecciones, donde los canadienses, de la mano de Denis Shapovalov y Félix Auger-Aliassime, se quedaron con el triunfo tras vencer en la final a España.

Por el lado de las damas, las ganadoras fueron Ashleigh Barty (Adelaida 1), Simona Halep (Melbourne 1), Amanda Anisimova (Melbourne 2), Madison Keys (Adelaida 2) y por último Paula Badosa (Sídney).

Los de acá

Ariel Behar, junto al ecuatoriano Gonzalo Escobar, que vienen haciendo dupla desde el año pasado, disputaron dos torneos previo al Australian Open y llegaron a las semifinales en Adelaida 1 y a la final en Adelaida 2. De esta manera sumaron 240 puntos, 90 y 150, respectivamente, para el ranking ATP. En 2021 finalizaron en la posición 12, con 2.075 puntos; cabe recordar que las ocho mejores parejas disputan el torneo de maestros de fin de año. Su debut en el primer grande del año, al que llegaron como la 15ª pareja preclasificada, será frente a la dura pareja balcánica compuesta por el bosnio Tomislav Brkić y el serbio Nikola Čačić, 40 y 36 del mundo en dobles, respectivamente.

Pablo Cuevas, que estiró lo máximo posible su recuperación de la rodilla, viajó a Australia directamente a disputar el primer Grand Slam del año. Al llegar se le realizó una prueba PCR que arrojó un resultado positivo, por lo que automáticamente fue dado de baja del torneo; todo hace prever que su siguiente actividad será la gira sudamericana que comenzará el 31 de enero con el torneo de Córdoba y luego irá a Buenos Aires.

Novak no va

A pesar de que hubo bastante actividad en las primeras dos semanas del año, la gran atención estuvo fuera de las canchas. El número uno del mundo, Novak Djokovic, ha tenido idas y vueltas con las autoridades australianas por su visado de ingreso a la tierra de los canguros. Finalmente no podrá disputar el torneo que más alegrías le ha dado, en el que se ha consagrado nueve veces: 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021. Los motivos aducidos fueron de orden público, ya que lo notorio del caso podría alimentar las controversias y hacer crecer el sentimiento antivacunas en el pueblo australiano. “Hoy ejercí mi poder para cancelar la visa del señor Novak Djokovic por motivos de salud y de buen orden, sobre la base de que era de interés público hacerlo”, alegó el ministro de Inmigración australiano, Alex Hawke, en un comunicado.

Con Djokovic fuera del torneo, no sólo el ganador de esta edición será otro, sino que el número uno del mundo estará en juego: de levantar el trofeo, tanto el ruso Daniil Medvedev como el alemán Alexander Zverev ascenderán a la cima del ranking. Con esto el ruso, actual campeón del US Open, se pone el traje de gran candidato, mientras que el alemán, medalla de oro en Tokio, buscará su primer título de Grand Slam. Además de ellos dos, no hay que olvidarse del griego Stéfanos Tsitsipás y de alguna sorpresa, como el canadiense Félix Auger-Aliassime o el italiano Jannik Sinner.

Elegí una

El cuadro femenino, como nos tienen acostumbrados, está para cualquiera. La locataria y actual número uno del mundo, Ashleigh Barty, asoma como la favorita y busca su tercer Grand Slam, el primero en Australia. Sin embargo, el sorteo no le ha sonreído y deberá trabajar y mucho si es que quiere coronarse en su país natal, pues en el horizonte tiene posibles cruces con Naomi Osaka o con la actual medalla de oro en Tokio, la suiza Belinda Bencic.

Osaka, actual campeona, también tiene un arduo camino rumbo a la defensa del título. Como ya dijimos, Barty está en su horizonte cercano, pero antes es probable el cruce con Bencic en la tercera ronda, un cuadro muy difícil para la japonesa. La española Garbiñe Muguruza, finalista en 2020, también está en busca de su tercer grande, tras Roland Garros 2016 y Wimbledon 2017, y debutará contra la francesa Clara Burel y en la cuarta ronda se proyecta un cruce contra la rumana Simona Halep.

La campeona de Roland Garros 2020, la polaca Iga Świątek, tiene tal vez el cuadro más favorable de todas las top 10, lo que la convierte en una buena candidata al título. Por último, la campeona del US Open 2021, la británica Emma Raducanu, enfrentará a la campeona del Slam estadounidense en 2017, Sloane Stephens, en lo que parece ser uno de los grandes partidos de la primera ronda.

Además del partido entre Raducanu y Stephens, se destacan también el de Sofía Kenin con Madison Keys y el de Paula Badosa con Ajla Tomljanović. Por el lado de los caballeros podemos destacar el encuentro entre Jaume Munar (campeón del Uruguay Open en 2019) y Aslan Karatsev (semifinalista en Australia en 2021), y también será interesante el encuentro entre Andy Murray y Nikoloz Basilashvili.