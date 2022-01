Gustavo Tejera, Pablo Llarena y Matías Rodriguez arbitrarán el partido amistoso. Las entradas tienen un costo de $ 300 para socios y $ 600 generales para las dos hinchadas.

Probando y armando

Este clásico será el quinto partido de la pretemporada para cada equipo. Tanto Mauricio Larriera como Pablo Repetto ya pudieron observar durante estos encuentros a sus nuevos jugadores, y fueron empezando a establecer en cancha la idea de juego que cada uno tiene.

Los planteles, mientras tanto, se siguen armando. En el conjunto albo, sobre todo, se siguen sumando valores, y en esta ocasión algunos podrían jugar su primer clásico con la camiseta blanca. El lunes, en el Gran Parque Central, [Nacional venció 1-0 a Sarmiento] ()https://ladiaria.com.uy/garra/articulo/2022/1/nacional-le-gano-1-0-a-deportivo-sarmiento-con-gol-de-adrian-vila-en-el-complemento/), partido en el que debutaron Juan Izquierdo, Yonathan Rodríguez y Juan Ignacio Ramírez, quien seguramente sea tenido en cuenta por la ausencia de Brian Ocampo, convocado a la selección, y a su vez por la indisponibilidad del delantero argentino Emanuel Gigliotti, que todavía no jugó y al parecer tampoco lo hará este miércoles. Luego del clásico suspendido a pocos minutos del final el sábado, el entrenador Repetto declaró que tampoco llegaría preparado para el próximo encuentro. El futbolista extranjero, fichado por Nacional como sustituto de Gonzalo Bergessio, está pasando por una puesta a punto física y futbolística, por lo que en filas tricolores prefieren no apurar su debut para no interferir con ese proceso.

El aurinegro llega de ganarle 2 a 0 a Santiago Wanderers de Chile el lunes en el Campeón del Siglo. Peñarol nuevamente saldrá a la cancha sin Walter Gargano, que cursa un cuadro febril desde el fin de semana; de esta forma queda fuera de las dos contiendas más importantes del verano y de parte importante de los trabajos de pretemporada.

Larriera tampoco contará con Agustín Canobbio, convocado para la selección, al igual que Brian Ocampo en Nacional.

Temporada alta

Maldonado se prepara para recibir a miles de aficionados que viajarán desde la capital y otras ciudades para ver el partido. A partir de las 15.00 comienza el operativo de seguridad, que incluye zona de exclusión. El partido, inicialmente programado para las 21.30, se jugará a las 19.00 a pedido del Ministerio del Interior.

Luego del clásico del sábado, en el que tanto la parcialidad aurinegra como la tricolor alentaron con cánticos violentos, el director de comunicación de la Fiscalía, Javier Benech, informó que el fiscal Fernando Romano identificó solamente a 20 personas que serán ingresadas a la lista negra. A pesar de los cánticos, que fueron varios y se prolongaron durante todo el cotejo, Leodán González no detuvo el partido en ningún momento.

En la capital del departamento esteño, en el mismo escenario donde Peñarol enfrentará este miércoles a Nacional, se jugará el próximo domingo 30 de enero la Supercopa Uruguaya 2022 entre los aurinegros -últimos campeones uruguayos- y Plaza Colonia -último semifinalista del Uruguayo, por su título del Apertura-. El primer encuentro oficial de 2022 también se jugará desde las 19.00.

En ese partido los hinchas del club coloniense tendrán asignado el espacio de la tribuna Dagoberto Fontes, al que se ingresa por la puerta H. Las entradas para ellos tendrán un costo de $ 700. En cambio, los hinchas que quieran seguir al conjunto aurinegro en el Campus de Maldonado podrán hacerlo en alguna de las cuatro tribunas de las que disponen. Tribunas Roberto Sosa, puerta C, y Julio César Abaddie, puerta F, con un valor de $ 600, y Tribuna Campeones del Este, puertas C y D, a $ 800. En la Tribuna Fontes les corresponderá el acceso por la puerta A, y deberán pagar una entrada de $ 900. Los hinchas de ambos clubes ya pueden comprar sus entradas por la web de Tickantel.