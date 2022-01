No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Este miércoles, el primer clásico del año por la semifinal de la Supercopa europea estaba 2-2 cuando, en el minuto 98, ya en la prórroga, Valverde convirtió el gol más esperado.

Vinícius Júnior abrió el marcador para Real Madrid a los 25 minutos. Luuk de Jong lo empató a los 41, Karim Benzema volvió a dejarlo en ventaja para el Real a los 72, Ansu Fati lo igualó nuevamente a los 83 y, cuando parecía que terminaría en empate, Valverde puso el gol del triunfo a los 98.

El 16 de enero se disputará la final en Arabia Saudita. Carlo Ancelotti sabrá quién será su rival esta noche, cuando finalice el partido entre Atlético de Madrid y Athletic Club por la otra semifinal.

Héroe de capa celeste

Hace dos años, en enero de 2020, Valverde cometió una falta con plancha sobre Álvaro Morata, en el momento en que el delantero de Atlético Madrid estaba por convertir el gol, evitando así la derrota y manteniendo el empate, que llevó a la definición por penales en la que Real Madrid se consagró campeón de la Supercopa.

Este miércoles volvió a salvar a su equipo, tras convertir el 3-2 ante el Barça en el minuto 115 del alargue. El partido estaba abierto y en una contra apareció el Madrid con superioridad en el área de Marco Ter Stegen. Rodrygo metió una pelota, Vinícius la dejó pasar para Benzema, pero antes llegó Valverde con un buen remate.

A pesar de su determinante actuación al convertir el gol, el uruguayo destacó el hecho de haber entrado al partido. “Me quedo con haber entrado. Todo el equipo lo hizo muy bien. Estoy contento por el gol también. Claro que esperábamos este Barça, son un buen equipo y tienen grandes jugadores. Tenemos que convertir más en las llegadas, pero son cosas que mejorar y cosas del partido”, dijo al finalizar el encuentro. Eligió celebrar quitándose la camiseta y señalando su nombre, seguramente por su situación actual, en la que frecuenta el banco de suplentes.

El motor

Su pareja, la periodista argentina Mina Bonino, confesó cómo motivó a Valverde para el partido, al publicar una conversación con El Pajarito por Whatsapp. En tono de broma, la periodista amenazó al futbolista con no contratar a una cocinera y preparar ella la comida del hogar: “Si no le pegas al arco cuando entras al área, no contrato a Soledad y comemos todos los días comida preparada por mí”.

La que motivo bien soy yo así que ME VAN AGRADECIENDO EH. pic.twitter.com/9JAZhMTOmv — Mina Bonino (@Minabonino) January 12, 2022

Luego mostró orgullosa el video de las cámaras de seguridad de su domicilio, en donde se la puede ver festejando jocosamente el gol, a lo que le sumó la grabación de su hijo Benicio sonriendo mientras observa a su papá en la televisión. “Vamos carajo. Sabe Dios todo lo que trabajas para que las cosas sucedan. Paciencia, trabajo y sobre todo el amor al club. Huevos nunca te faltan. Te amamos carajo, sos nuestro orgullo”, expresó la comunicadora.