El 8 de enero Karol Bermúdez y Luciana Gómez viajarán a Belo Horizonte, tras haber firmado contrato hasta setiembre de 2022. Atlético Mineiro logró el bicampeonato en 2021 en el Brasileirão B y ascendió, por lo que jugará en el Brasileirão, el campeonato más importante del país.

Mineiro anunció la contratación de las dos uruguayas repasando sus trayectorias en los clubes, incluyendo la Copa Libertadores con Nacional, disputada en noviembre, y varios amistosos con la selección. “Las uruguayas Luciana Gómez y Karol Bermúdez van a reforzar el mediocampo albinegro en la temporada 2022”, publicaron en su web oficial.

Pegar el salto

Karol Bermúdez, de 20 años, se formó en Liverpool y llegó a Nacional el año pasado. No fue parte del plantel que conquistó el último Campeonato Uruguayo. En el partido amistoso que la selección mayor jugó con Puerto Rico en el estadio Centenario, en junio de 2021, hizo su primer gol con la celeste. También disputó el Sudamericano, el Mundial sub 17 de 2018, y el Sudamericano sub 20 del mismo año. En horas de alegría destacó lo importante que es tener una oportunidad de este tipo siendo jugadora en el fútbol uruguayo. “Dar el paso de jugar en el exterior es lo mejor, y porque es lo que siempre quise y trabajé con mucho sacrificio para lograr; por suerte se me dio”, dijo a Garra.

Su participación en la Copa Libertadores de 2021, en la que Nacional llegó a la semifinal, fue fundamental: se trató de la jugadora que dio más asistencias en todo el torneo, con un total de cinco pases de gol.

Luciana Gómez tiene 21 años y debutó en Colón en 2014. En 2016 pasó a Liverpool y en 2018 a Nacional, donde fue campeona uruguaya con el conjunto dirigido por Diego Testas en la última temporada. Además, formó parte de procesos de selección mayor y formativas. La ahora extricolor se mostró muy emocionada por cumplir uno de sus principales sueños. “Es todo lo que una futbolista quiere, y hoy, gracias a esfuerzo y trabajo, se me está dando la oportunidad de jugar en el exterior; es algo muy importante para mí”, expresó, aunque también confesó que siente miedo: “Es algo que nunca me había pasado, pero me alegra haberme decidido y arriesgarme. Siento que todavía no soy consciente de lo que me está pasando, parece como si hubiese sido ayer cuando daba mis primeros pasos diciendo que quería ser jugadora profesional”, dijo Gómez a Garra.

Recordó uno de sus momentos más duros, que sucedió hace dos años, cuando se lesionó y no pudo disputar el Sudamericano sub 20 y gran parte del campeonato, y pensó en dejar el fútbol, “pero por suerte seguí intentándolo y este logro es la recompensa, sin dudas. Espero que este sea uno de los grandes saltos en mi carrera futbolística en el exterior”, finalizó.