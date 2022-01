Los partidos en los que Uruguay tendrá participación este viernes serán los siguientes:

09.00 - Uru 1 vs Uru 2 (femenino)

09.00 - Chi 1 vs Uru 3 (masculino)

09.50 - Par vs Uru 3 (femenino)

09.50 - Uru 1 vs Uru 2 (masculino)

17.00 - Col vs Uru 3 (femenino)

18.40 - Col vs Uru 3 (masculino)

19.30 - Per vs Uru 2 (femenino)

19.30 - Bol vs Uru 2 (masculino)

Todos los partidos masculinos son en cancha 1 y los partidos femeninos en cancha 2 del estadio Arenas del Plata.