Nahitan Nández continúa requerido por la Justicia uruguaya tras la denuncia de su expareja por violencia doméstica, económica y patrimonial.

La acusación llegó luego de un posteo de @femicidiosuy, una página de Instagram destinada a “alzar la voz de las víctimas de violencia de género” en la que se publicaron fotos de la expareja de Nández y madre de sus hijos con heridas y hematomas, junto a una captura de pantalla de una conversación entre la víctima y el futbolista. Allí el jugador le consulta cómo se encuentra su ojo, a la vez que le cuenta que la hija de ambos le habría comentado a su abuela que su padre le había pegado a su madre.

Además, en las capturas de la charla el futbolista le consulta a su -en ese momento- pareja si su suegra le preguntó algo por el golpe en el ojo. “Sí, pero yo le dije que me di contra la puerta del auto ayer”, responde la víctima, a lo que Nández le replica: “No es boluda, ¿qué hacemos, amor?, no está tan mal, ¿se te hinchó más o qué?, ¿los pibes hoy te preguntaron también?”.

Entre otras cosas, su pareja le dice que no se preocupe, porque su madre no dirá nada. Y Nández le indica: “Pero se amarga, dejala tranquila, que no se preocupe”.

Además de las capturas de pantalla y las fotos de su expareja con hematomas en varias partes del cuerpo, se viralizaron fotos de Nández con animales a los que asesinó por deporte.

Cuando se dispuso la detención del futbolista y se expidió la requisitoria de la Policía, el uruguayo ya había viajado a Italia, donde juega en el Cagliari.

El futbolista emitió un comunicado público en donde sostiene que los hechos de los que se lo acusa son falsos, y aclara que realizó su vuelo antes de ser denunciado, porque debía reintegrarse a su club en Italia el 31 de diciembre. “Los hechos denunciados son falsos y han sido difundidos en redes sociales, por lo que se presentó una denuncia penal, con pruebas que demuestran la falsedad de los hechos. Como padre asumí y continuaré asumiendo todas las obligaciones que me corresponden”.

Posteriormente, su madre presentó una denuncia penal contra la expareja de su hijo por calumnias y simulación de delito en la Fiscalía de Maldonado, “por imputar la presunta existencia de violencia de distinta índole, física y económica y patrimonial sin fundamento alguno”.

Su progenitora sostuvo que las fotos difundidas no corresponden a una golpiza por parte de su hijo, sino a un “accidente doméstico sucedido el 16 de diciembre en Uruguay mientras Nández se encontraba en Italia”.

En manos de la Justicia

El exjugador de Boca y Peñarol preparaba su próximo partido el 6 de diciembre con el Cagliari, equipo en el que juega desde el 2019, pero, además de la situación de público conocimiento en la que se encuentra, al llegar a Italia resultó positivo de covid, por lo que no estaría presente en el encuentro contra Sampdoria por la Serie A en el estadio Luigi Ferraris.

Por otra parte, el 7 de enero faltarán exactamente 20 días para el primer partido de la selección uruguaya por Eliminatorias. Ese día es el límite para la publicación de la lista de la primera reserva de Diego Alonso.

A partir de los hechos recientes y la situación del futbolista frente a la Justicia, surge la duda de si él será uno de los convocados por el entrenador, como seguramente hubiese sido de no presentarse estas circunstancias. Una de las primeras interrogantes que surge es si volverá a ser convocado antes de que esté esclarecida su situación. Más allá de que el entrenador elija tenerlo en cuenta o no, al regresar a Uruguay Nández será detenido de inmediato y deberá presentarse ante la Justicia.