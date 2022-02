Días atrás se anunció que las empresas de cable perdieron derechos de transmisión de los partidos del fútbol uruguayo por streaming. Directv Go, TCC Vivo, CableVisión Flow, NS Now de Nuevo Siglo y MC Go Live de Montecable son algunas de las plataformas afectadas por la pérdida de los derechos de transmisión. Los partidos pueden verse en televisión por cable en VTV y VTV plus.

Tenfield, que tiene los derechos de transmisión de todo el fútbol uruguayo, decidió acordar con la empresa Disney para que los partidos del campeonato se transmitan por internet únicamente a través de su plataforma Star+.

No obstante, los partidos del viernes y de este sábado no pudieron verse en la plataforma.

Consultados al respecto, desde Star+ dijeron que “de momento, no se van a transmitir los partidos de fútbol uruguayo para Uruguay”. Afirmaron que “las expectativas de solucionar esto son muy altas” ya que se ha tomado con “mucha prioridad” el tema, porque muchos clientes presentaron reclamos.

Aseguraron que “toda la información referente a este tema” se dará oficialmente a través de los canales oficiales de Star+.