Este viernes comienza la segunda fecha del Torneo Apertura del Campeonato Uruguayo de Primera División y desde este momento esos partidos no se podrán ver en las plataformas de streaming de los operadores de cable como sucedía hasta ahora.

La información se empezó a divulgar luego de que los cables comenzaran a comunicarles a sus clientes la afectación del servicio. Directv Go, TCC Vivo, CableVisión Flow, NS Now de Nuevo Siglo y MC Go Live de Montecable son algunas de las plataformas afectadas por la pérdida de los derechos de transmisión.

En la mayoría de los casos se informó que “transitoriamente” los partidos del fútbol uruguayo no estarán habilitados en las plataformas de streaming, aunque sí se podrán ver en la televisión a través de los canales VTV o VTV Plus, y resaltan que están negociando con Tenfield para lograr volver a transmitirlos en todas sus plataformas.

Tenfield, que tiene los derechos de transmisión de todo el fútbol uruguayo, decidió acordar con la empresa Disney para que los partidos del campeonato se transmitan por internet únicamente a través de su plataforma Star +.

Según informa Ovación en base a fuentes de los operadores de cable, la negociación con Tenfield sería muy complicada: “Para la industria es un golpe bajísimo, pero es algo que era previsible”, declararon.