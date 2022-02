No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El Comité Olímpico Internacional, la Agencia Mundial Antidopaje y la Unión Internacional de Patinaje solicitaron la suspensión de Kamila Valieva el pasado viernes ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte, que rechazó el pedido y Valieva podrá competir en la prueba individual de los Juegos Olímpicos de Invierno.

A la rusa de 15 años, quien se convirtió en la primera mujer en realizar un salto cuádruple en los Juegos Olímpicos de invierno que se están realizando en Beijing, le llegó el resultado de un estudio realizado más de un mes atrás, en el que dio positivo para trimetazidina, según confirmó la Agencia Internacional de Control (ITA), responsable de los controles antidopaje de este certamen.

El control adverso de Valieva data del 25 de diciembre, cuando se encontraba disputando los campeonatos nacionales rusos en San Petersburgo. El análisis recogió la presencia de la sustancia trimetazidina, prohibida por ser peligrosa para el organismo y porque mejora el rendimiento físico.

El resultado se conoció el pasado martes 8 de febrero en plena competencia, el día después de que la patinadora lograra el oro con su equipo ruso. La joven fue suspendida por la Agencia Rusa Antidopaje (Rusada) para la participación en este certamen, pero tras una apelación de la propia deportista el comité disciplinario de la Rusada admitió su recurso y le permitió seguir compitiendo.

La trimetazidina es un medicamento que se utiliza exclusivamente como terapia adicional para el tratamiento sintomático de pacientes adultos con angina de pecho estable, que no están adecuadamente controlados o no toleran terapias antianginosas de primera línea, y que se encuentra en la lista de prohibiciones de las competencias deportivas.

Menores protegidos

Este lunes se conoció que el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) rechazó la petición hecha por el Comité Olímpico Internacional, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y la Unión Internacional de Patinaje de suspender a la patinadora porque se basó en las “circunstancias excepcionales que rodean este caso”, ya que Valieva tiene solamente 15 años y es una “persona protegida” por ser menor de edad.

La apelación, que buscaba imponer la suspensión provisional para impedir que Valieva disputara su competencia programada para este martes 15 de febrero, no tuvo éxito, y Valieva se prepara para su muestra individual.

El TAS anunció que su decisión se basa en que ni la AMA ni la Rusada tienen reglamentos para las suspensiones de personas protegidas, cuentan con sanciones menores, por lo que el tribunal argumentó que “impedir a la atleta competir en los Juegos Olímpicos le causaría un daño irreparable”, teniendo en cuenta además que su positivo no es un resultado de estos Juegos Olímpicos sino de diciembre de 2021.

A su vez se hizo énfasis en el retraso del resultado de la prueba, el Hospital Universitario Karolinska de Estocolmo lo notificó seis semanas después de realizado el análisis.

De todo el país

En 2019 la Agencia Mundial Antidopaje excluyó a Rusia de eventos internacionales durante cuatro años luego de que se descubriera la existencia de un programa de dopaje impulsado por el gobierno de ese país.

Por ese motivo en Tokio 2020 los deportistas rusos no pudieron competir con su bandera, la sanción incluyó que Rusia no pueda tener representantes ni en Juegos Olímpicos, Paralímpicos ni en campeonatos mundiales. Los deportistas pudieron estar presentes de todos modos porque esta instancia es una competencia entre atletas y no entre países, por lo que participaron como “independientes” en Tokio 2020, se identificó a Rusia como ROC (Comité Olímpico Ruso) y obtuvo el tercer lugar del medallero general tras acumular 71 medallas: 20 de oro, 28 de plata y 23 de bronce.

Este lunes se informó que el Comité Olímpico Internacional (COI) cancelará todas las entregas de medallas en #Beijing2022 en las que esté presente la patinadora rusa.