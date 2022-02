Defensor Sporting, de visitante en el Campeón del Siglo, derrotó a Peñarol 1-0 con gol de Adrián Balboa, y en su retorno a la primera división extendió a cuatro el número de victorias consecutivas sobre los aurinegros. Fue un partido electrizante, con una buena propuesta de ambos, que venían de perder en el inicio del campeonato, y buenas respuestas individuales, como la impecable gestión del arquero defensorista Matías Dufour. El elenco de Mauricio Larriera no ha podido puntuar en dos fechas, ni siquiera anotar, pero eso no debería encender ninguna luz de alarma ni generar una masiva intranquilidad en el ambiente. Está todo en desarrollo y la evolución de una propuesta en una campaña no se puede medir en dos partidos.

Aportando insumos para la discusión, para fortalecer la masa crítica, habría que tomar como antinatural o desenfocado que apenas en el segundo partido del inicio de una temporada se trasunte presión sobre el equipo que acaba de estrenar el título con derrota. Por más que ambos equipos tienen buenos créditos, pues acaban de conseguir en la última temporada sus objetivos centrales –Peñarol el Uruguayo y Defensor el ascenso–, resulta cuanto menos angustiante e inquietante advertir que el ambiente se llena de discursos alarmistas, que de inmediato se transforman en expresión de parte del público. No debería pasar, no puede ser que perder el primero, el segundo, el tercer partido de una temporada que recién se inicia sea el disparador de un pedido de recambio.

Ustedes eran muy chicos, pero a nuestros padres y abuelos los hacía reír en la televisión en blanco y negro Pepitito Marrone y su sketch de Salta Violeta, que era el perro de trapo que hacía saltar el humorista. Esta vez quien volvió a sonreír fue la violeta, que extendió a cuatro su marca de victorias en fila frente a Peñarol

Quien la tiene la mantiene

No pudo aprovechar Defensor la tenencia inicial de la pelota, es decir, el saque del medio, porque fue retrocediendo hasta tan atrás que se la pasó a Matías Dufour y tras llegarle al arquero la pelota pasó a pies de Peñarol, que de inmediato ofendió, generó un tiro de esquina, y a los 22 segundos ya había aparecido el primer gran ataque carbonero, porque con el córner llegó un cabezazo franco de Edgar Elizalde que salvó el arquero violeta. La primera en menos de 30 segundos de partido. La respuesta defensorista llegó apenas tres minutos después, cuando el trinitario Kevin Méndez sacó un peligrosísimo remate que se fue una cuarta por encima del travesaño carbonero.

Era el avance de que nos enfrentaríamos a minutos de ida y vuelta, y hasta con cierta sorpresa de más jugadas de peligro de Defensor que de Peñarol. Hubo dos remates más, realmente peligrosos, y un cabezazo de Matías Rocha a un centro de Kevin Méndez que se fue a centímetros del caño izquierdo de Neto Volpi.

La propuesta del equipo de Héctor Samantha Rodríguez era adecuada y rendía sus frutos, con tres centrales y Gonzalo Camargo jugando de lateral izquierdo para parar los posibles embates mirasoles.

El control neto del juego no logró establecerse por parte de ninguno de los contendientes, pero en paridad había pateado más al arco Defensor que Peñarol. Antes de llegar a los 20 minutos, ya con los carboneros más cerca del arco violeta, llegó una estupenda jugada del Canario Agustín Álvarez Martínez, que recibió un pase de Walter Gargano, elevó la pelota, giró y sacó un remate que no fue gol por la magnífica intervención de Dufour.

Rocky y a la lona

Apenas dos minutos después llegó el primer grito de la noche. La pelota fue cruzada por Emiliano Álvarez hacia la medialuna, donde el grandote Adrián Rocky Balboa evolucionó hacia el área enganchando hacia la derecha y cuando encontró el hueco, remató y venció a Neto Volpi para poner el 1-0 para Defensor. Iban 22 minutos de juego cuando la viola logró la ventaja.

El gol aceleró la reacción del conjunto aurinegro, pero también habilitó rápidas reacciones de los violetas, que, apoyándose en Balboa, generaron acciones de contragolpe. Dufour se mostraba muy atento y eficaz ante los remates de gol de Agustín Canobbio y Agustín Álvarez Martínez, pero del otro lado Balboa mostraba su gran condición de habitante del área dándose maña para generar un par de acciones peligrosas.

Defensor tuvo capacidad para sostener defensivamente los embates aurinegros. En el segundo tiempo, después de las indicaciones de Larriera en el vestuario, en el conjunto aurinegro se redoblaron las acciones ofensivas por derecha con mucha más acción como puntero derecho de Matías Aguirregaray, que se sumaba al dinámico Canobbio, que le permitió que ocupara toda la banda. Definitivamente fue muy buena la propuesta ofensiva por las bandas de Peñarol, que por más de un cuarto de hora tuvo sitiado a Defensor, que utilizó todos sus recursos para defenderse y evitar el empate.

Respiró un poquito el equipo del parque Rodó, pero con los cambios de Larriera, que colocó a Facundo Bonifazi e Ignacio Laquintana, se redobló la ofensiva aurinegra, que prácticamente quedó con cuatro delanteros. A los 20 del complemento Balboa y compañía se perdieron el segundo gol de Defensor de manera increíble, cuando con el arco casi libre siguieron poniéndole la moña a una jugada que no tuvo el fin esperado. Parecía difícil que los violetas volvieran a tener una jugada tan clara de gol como la que no pudieron concretar ni Balboa ni ninguno de sus compañeros. Y también era lógico pensar que si no lo habían rematado ahí, Peñarol insistiría. Lo hizo y además sumó a Lucas Viatri y al Rusito Olivera, pero Defensor, cada vez con más jovencitos en la cancha, aguantó y defendió un triunfo de los que no se olvidan.

Detalles

Torneo Apertura 2022 – Segunda fecha

Estadio: Campeón del Siglo.

Árbitros: Andrés Matonte, Nicolás Tarán, Marcos Rosamen

Peñarol (0):Neto Volpi; Mathías Aguirregaray, Ramón Arias, Edgar Elizalde, Juan Manuel Ramos (61’ Facundo Bonifazzi); Walter Gargano (68’ Rodrigo Saravia), Agustín Álvarez Wallace (61’ Ignacio Laquintana); Agustín Canobbio Pablo Cepellini (80’ Bryan Olivera); Agustín Álvarez Martínez, Rubén Bentancourt (68’ Lucas Viatri).

Entrenador: Mauricio Larriera

Defensor Sporting (1):Matías Dufour; Emiliano Álvarez,Facundo Mallo, Matías Rocha, Gonzalo Camargo; Facundo Bernal (70’ Gonzalo Andrada), Francisco Barrios: Facundo Labandeira (58’ Luciano Boggio), Fernando Elizari (58’ Lucas de los Santos) , Kevin Méndez (70’ Rodrigo Cabrera); Adrián Balboa (74’ Matías Abaldo).

Entrenador: Héctor Rodríguez

Goles: 22’ Adrián Balboa (DS)