Este sábado, en la pista Darwin Piñeyrúa, se realizarán los Grand Prix Sudamericanos Estrella Puente y Darwin Piñeyrúa. Además de atletas uruguayos, estarán en las competencias representantes de Chile, Argentina, Brasil, Perú y Paraguay.

La jornada se dividirá en dos bloques. El primer turno, con inicio a las 8.30 será el denominado Estrella Puente y se extenderá hasta las 11.30, hora de inicio de la prueba de relevos 4x100 metros masculina. Justamente a las 8.30 participarán en la prueba de salto alto Lorena Aires, recordista nacional, y la juvenil Silvina Gil, atleta de Dolores con gran proyección. Más tarde, sobre las 10.50, se realizará la prueba de 800 metros en la rama femenina, que tiene como mayor exponente a la tres veces olímpica Déborah Rodríguez.

En el Darwin Piñeyrúa, Grand Prix que tendrá lugar en el turno vespertino, entre 14.45 y 18.00, saldrán a la pista Emiliano Lasa en salto largo, María Pía Fernández en 1500 metros, y los lanzadores de jabalina Manuela Rotundo y Lautaro Techera.

Rotundo viene de mejorar su récord nacional sub 20 en el inicio de esta temporada con un lanzamiento de 51 metros y 55 centímetros, al conseguir también con esa marca la clasificación al Mundial de la categoría que se realizará este año en Cali. Medallista de oro en el sudamericano sub 18 y de plata en el sub 20 en 2021, la sanducera cumplirá 18 años recién en julio de este año. Por su parte, el mercedario Techera, bronce en el Sudamericano sub 20, es el recordista nacional absoluto con 68,52.

La prueba de salto largo masculina será de gran atractivo, con la presencia de Lasa, recientemente sexto en el Mundial bajo techo. Competirá entre otros contra tres brasileños: Lucas Do Santos, Ulises Mateus y el también mundialista indoor Samory Uiki.

Martina Coronato (100m, 200m y 4x100m) y Gonzalo Gervasini (800m) también se cuentan en la lista de jóvenes promesas celestes que participarán en el evento.

Estará habilitado el ingreso de público a las gradas de la pista y las competencias también podrán seguirse por streaming, por medio de la página de Facebook de la Confederación Atletica del Uruguay (CAU).