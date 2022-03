No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Con el Campeonato Uruguayo interrumpido en su fase final principal por la comprensible razón de la prioridad otorgada a la selección sub 20, que en alrededor de 15 días comenzará su actuación en Chile, la mirada se vuelca hacia el fútbol internacional que se desarrolla en nuestro país desde hace 18 días. El Torneo Permanencia perdió la oportunidad de ocupar el centro de la atención este fin de semana, aunque no hay ninguna jugadora seleccionada en las filas de los cinco clubes, razón por la cual no hay actividad en la lucha por el título.

El Campeonato Sudamericano sub 17, que se viene llevando a cabo íntegramente en el estadio Charrúa, tiene una jornada final de campanillas, la que se verá este sábado 19.

Allí sólo faltará la presencia de las uruguayas que, lamentablemente, quedaron afuera en la fase de grupos, pero los dos partidos faltantes resultan muy atractivos.

Brasil y Colombia han marcado enorme supremacía sobre el resto de las formaciones y en el cuadrangular final han vencido en las dos presentaciones realizadas, por lo cual ya se clasificaron para la Copa del Mundo a realizarse en India, en octubre.

El miércoles ya hubo festejos en la segunda etapa, Brasil derrotó 3-0 a Paraguay y, por el mismo tanteador, Colombia derrotó a Chile. Permítanme recomendar el primer gol colombiano creado a pura habilidad por Linda Caicedo (11) con entrega final a Karla Torres (17), que está a disposición para ser visto en la página web de la Conmebol. Una pequeña obra de arte del fútbol femenino sudamericano.

En el debut ambos equipos también triunfaron, 8-0 Brasil ante Chile y 2-0 Colombia frente a Paraguay. Por lo tanto, brasileñas y colombianas lideran con 6 puntos y se juegan, el sábado a las 20.30, el título de campeonas. Y a primera hora, a las 18.00, paraguayas y chilenas jugarán por el sabroso premio de la participación en la Copa del Mundo como el tercer seleccionado sudamericano.

La sub 20 celeste se despidió venciendo a las argentinas

Aunque todavía quedan unos veinte días de preparación para el debut de la celeste sub 20 en el próximo Sudamericano, el pasado miércoles hizo su último apronte competitivo fuerte enfrentando a su similar argentina y ganándole 2-1.

Se realizó en el Centro de Alto Rendimiento de la AUF (Complejo Celeste) en la cancha de sintético, similar a la que se utilizará en la ciudad chilena de La Calera desde el 6 de abril.

Se jugó a las 14.00, con mucho sol y calor, con familiares y prensa (unas 20, 25 personas) fuera del escenario en gesto antipático e inútil. El partido se pudo ver desde atrás del arco que da a Camino al Paso Escobar, a cinco metros de las goleras.

El equipo titular conformado por el entrenador Ariel Longo fue con Vanina Sburlati (Peñarol); Sharon López (Nacional), Florencia Méndez (River Plate de San José), Adriana Salvagno (Peñarol) y Juliana Viera (Nacional); Nikol Laurnaga (Atenas) y Pilar González (Peñarol); Josefina Félix (Defensor Sporting) y Solange Lemos (Nacional); Wendy Carballo (libre, ex Arachanas e Inter de Porto Alegre) y Belén Aquino (Peñarol).

En el transcurso del partido Oriana Fontán (Defensor Sporting) cubrió el puesto de Laurnaga a los 11 minutos debido a que la volante sufrió un golpe en su cabeza por lo que debió ser atendida especialmente; además fueron entrando Hevelin Jara (Nacional), Lucía Cufré (DS), Ángela Gómez (Nacional), Alison Latúa (Nacional) y Martina Terra (Nacional).

Hubo un primer tiempo parejo con leve superioridad de jugadas de riesgo sobre el arco uruguayo, concretándose ese leve predominio con un buen gol de la hábil entrerriana Agostina Holzheier a los 20’. La igualdad en el tanteador llegó rápidamente, a los 27, tras una buena acción y pase de Aquino hacia su socia Wendy, quien definió muy bien. Y, en el segundo tiempo, cuando las celestes estuvieron mejor, a los 49 llegó el gol de la victoria. Fue, otra vez, de la jugadora arachana, esta vez con un contundente cabezazo.

Las celestes debutarán en Chile ante Brasil el martes 7 de abril, el 9 enfrentarán a Paraguay, el 11 a Bolivia, y después de tener la fecha libre el día 13 el viernes 15 culminarán el grupo B ante Ecuador.