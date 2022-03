Damián Suárez (c), centrocampista del Getafe, pelea un balón con Mikel Vesga, del Athletic de Bilbao.

No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Sabidos los futbolistas que citó Diego Alonso para las dos últimas fechas de las Eliminatorias, el foco se parará en sus desempeños, pero también en las posibles lesiones que alguno pueda tener de cara al jueves, cuando Uruguay enfrente a Perú en el estadio Centenario.

En España el viernes jugó el Getafe de los uruguayos, este sábado lo hará el Atlético de Madrid (17.00) de José María Giménez y Luis Suárez, mientras que el domingo lo harán el Espanyol de Leandro Cabrera y el Real Madrid de Federico Valverde, que tendrá el clásico ante Barcelona, seguramente con Ronald Araújo en la cancha (17.00, DirecTV).

En la Premier League el único que jugará es Rodrigo Bentancur. El volante estará en el partido de su equipo, Tottenham, ante West Ham United (lamentablemente no será transmitido en Sudamérica). Edinson Cavani no tendrá fútbol porque Manchester United no juega este fin de semana.

Al igual que Valverde, hay otros dos futbolistas uruguayos que jugarán clásicos: el volante de River argentino Nicolás de la Cruz será titular el domingo ante Boca Juniors (19.00, Star+), mientras que Matías Viña estará por la banda zurda de Roma ante Lazio, este domingo a las 14.00 (ESPN 2).