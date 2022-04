No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

¿Cómo que no se acuerdan de en qué estábamos si hace apenas 12 días se estaba jugando la sexta fecha? Entre referéndum, partidos y clasificación de Uruguay a la fase final del Mundial de Catar se nos va quedando para atrás la competencia interna, que, claro está, es tan trascendente como que es la más importante del fútbol profesional uruguayo.

Está de líder Deportivo Maldonado, que ha sumado 13 puntos en lo que va del torneo, y segundo está Wanderers, con 12 unidades y el honorífico título de ser el único club que está imbatido en el campeonato. Hay un par de terceros con 11 puntos, que son Boston River y River Plate, y a tiro del líder, a tres puntos, están los cuartos, que son Danubio y Liverpool, que hasta hoy han sumado 10 unidades.

Este viernes en Paysandú, y desde las 20.00, Rentistas, que como todos sabemos tiene su sede a 400 kilómetros de las tierras sanduceras pero eligió ser local allí, pensando seguramente en una buena recaudación, habrá de recibir a Peñarol, que además el martes debuta en la Libertadores en Santa Fe contra Colón. Los aurinegros, los últimos campeones uruguayos, con Mauricio Larriera como técnico, no han tenido un inicio regular, y con dos partidos ganados, dos empatados y dos perdidos están a cinco unidades de la punta. Rentistas, su oponente, tampoco ha estado bien en la cancha, apenas ha ganado dos veces, lo que motivó que cesaran a su entrenador, Diego Jaume, pero sin embargo a través de un reclamo sumaría las tres unidades que perdió con Cerrito y quedaría por encima de sus rivales de esta noche con nueve unidades.

VAR y timba

El sábado la actividad sigue con cuatro partidos desde las 13.15 cuando empiece el primero, que es Albion-Boston River, en el Parque Saroldi, hasta que termine el de Defensor frente a River Plate –que el jueves recibe a Racing de Avellaneda por la Sudamericana- en el Franzini, partido que comienza a las 21.00.

Tres de estos partidos iban a ser con VAR, pero como la empresa que atiende la operativa técnica del videoarbitraje en Uruguay manifestó que no pueden hacer el trabajo en más de dos partidos por día, hicieron sorteo y justo quedó fuera de las cámaras arbitrales Nacional-Plaza, mientras que salieron favorecidos Danubio-Wanderers, que juegan en el María Mincheff a las 15.30, con los bohemios como únicos invictos del campeonato, y además pensando en su viaje a Guayaquil donde el jueves enfrentarán por la Sudamericana a Barcelona, y Defensor-River, que es a las 21.00. Albion-Boston River no participó del sorteo porque el decano no acompaña que haya VAR sólo en algunos partidos.

Tiene pinta de partidazo Danubio-Wanderers, a las 15.30, porque además si el equipo de Carreño gana, quedará solo en la punta hasta que juegue Deportivo Maldonado, pero si los danubianos son los ganadores, pasarán en la tabla a su rival.

Nacional recibirá a Plaza en el Parque Central a las 18.30. Los tricolores, que están en el séptimo escalón de la tabla con seis unidades, a siete del líder, debutan el miércoles en la Libertadores cuando visiten a los paulistas de Bragantino. Plaza, por su parte, está sexto con siete puntos obtenidos.

Siempre en domingo

La fecha se cierra el domingo con tres partidos, y uno solo de ellos con VAR, el que en Maldonado el líder juegue con Torque.

El primer partido es en el Capurro, a las 15.30, donde Fénix (7 puntos) recibirá a Cerro Largo (5).

Cerrito, que ha adoptado el Palermo, con su césped sintético y la posibilidad de jugar con luces, recibirá en el remozado escenario de Central Español a las 18.00 a Liverpool, que tuvo altibajos después de su gran arranque.

La etapa se cierra con Deportivo Maldonado, de muy buen paso y líder absoluto, que en el Domingo Burgueño Miguel habrá de recibir desde las 20.30 a Torque, que tiene menos de la mitad de los puntos que los fernandinos: seis.

Todos los partidos serán televisados en directo.