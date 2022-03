No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Se realizaron el sábado en la pista de atletismo del parque Batlle los grandes premios sudamericanos Estrella Puente y Darwin Piñeyrúa. Con destacados atletas uruguayos presentes, la nota de mayor relevancia la dio Manuela Rotundo. La joven de 17 años, oriunda de Paysandú, consiguió mejorar el récord nacional de lanzamiento de jabalina por primera vez en su carrera. Rotundo ya venía demostrando credenciales desde años atrás cuando batió primero el mejor registro de la historia uruguaya en sub 18 y luego lo hizo en sub 20. Fue además medallista en los Sudamericanos de ambas categorías, oro y plata respectivamente, que se realizaron el año pasado. En este 2022, luego de iniciar la temporada mejorando su récord sub 20 y clasificando al Mundial de la categoría, que será en Cali, Colombia, llegó al Darwin Piñeyrúa a robarse los flashes al lanzar 53 metros y 41 centímetros. Con eso superó los 51,68 metros que en 2014 había alcanzado la lanzadora María Mello.

Emiliano Lasa, recientemente sexto en el Mundial bajo techo, consiguió ganar la prueba de salto largo con una marca de 7 metros y 85 centímetros, que no está cerca de las mejores de su carrera, pero le bastó para vencer a tres saltadores brasileños que tuvieron registros de entre 7,38 y 7,50.

María Pía Fernández ganó las dos pruebas en las que se presentó. Con un tiempo de 4 minutos, 27 segundos y 86 centésimas, se impuso en los 1.500 metros, misma modalidad en la que alcanzó los Juegos Olímpicos y los logros más importantes de su carrera, como medallas sudamericanas y récords nacionales. Pero también venció en los 3.000 metros, en los que marcó un crono de 9:46.48.

En la prueba de 5.000 metros masculina se dio la presencia de otros dos olímpicos uruguayos: los hermanos Martín y Nicolás Cuestas. Martín se quedó con la victoria y la clasificación al próximo Iberoamericano, que será en España. Lo hizo con 14:06.78 (la marca mínima para el Iberoamericano es de 14:12.00), mientras que le siguieron Eduardo Gregorio (14:16.29) y Nicolás Cuestas (14:37.29). Este último venía de conseguir en febrero la clasificación al Mundial en la prueba de maratón, cuando además consiguió batir el récord nacional que ya él mismo había impuesto en 2020.

Sofía Bausero, recordista nacional de lanzamiento de disco, fue quien se impuso en la prueba con un registro de 43,76. Lorena Aires, portadora del récord nacional de salto alto, resultó victoriosa superando la vara a 1,65 metros de altura. Millie Díaz, de 18 años, otra de las jóvenes promesas en las pistas uruguayas, ganó la prueba de salto triple con 11,39 metros de marca. Lautaro Techera, lanzador de jabalina mercedario, no pudo mejorar su récord nacional (68,52 m) y terminó en segundo puesto con 64,99 metros, detrás del paraguayo Giovanni Díaz (72,13 m).

La noticia menos grata de la jornada fue la no participación de Déborah Rodríguez en la prueba de 800 metros en la que ha competido tanto en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro como en los de Tokio. La atleta, actualmente residente en Maldonado, no pudo presentarse a la prueba en la que era gran favorita debido a un cuadro viral que no le permitió estar en forma para ese día.